no es bueno que los buenos sigan sacando lo mejor de nosotros y es bueno que los buenos es lo reconozcamos Chicho Ibáñez Serrador ayer obtuvo el reconocido el merecido reconocimiento al trabajo de un maestro del cine de la televisión que según la Academia contribuyó a dar forma excepcional al cine de género y abrió camino a toda una generación de cineastas españoles a los que sus películas y programas traumatizará lo justo para despertó

Voz 4

01:19

pues ahora mismo estoy ir este no han contado con material de Chicho que ser el típico ovillo de presentación en la ceremonia de los Goya de de la obra de Chicho que es vídeo cortito pero bueno la verdad es que me han echado a la espalda que que ha sido una labor que estoy disfrutando mucho porque me está obligando a revisar toda la obra de Chicho y lo estoy disfrutando mucho