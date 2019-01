Escucha las noticias de las 12:00 (15/01/2019)

es mediodía las once en Canarias

Voz 3

00:41

qué tal muy buenas y multitudinaria concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía está ahora con un impresionante despliegue policial dos espacios acotados a ambos lados de la entrada donde más de un millón de personas fundamentalmente mujeres se concentran en estos momentos no dejan de llegar más autobuses ni un paso atrás vosotros machistas hoy los terroristas nuestros derechos no se nuestros derechos no se negocian son algunos de los lemas coreados pancartas violetas banderas LGT BI banderas de Andalucía y cánticos contra el machismo es la estampa está ahora a las puertas del Parlamento de Andalucía cuando el portavoz del PSOE Mario Jiménez acaba de salir a saludar a las mujeres garantizarles el apoyo del PSOE