tenemos en este país no no no digo nada de eso pero tampoco pudo evitar una sensación de de incomodidad que lo compartir con ustedes yo estoy de acuerdo con el grito de guerra de esta mañana en igualdad ningún paso atrás como no voy a estar de acuerdo esta tarde de hecho están convocadas concentraciones en muchas ciudades españolas concentraciones feministas porque existe un riesgo real de involución en el proceso por conseguir esa igualdad entre mujeres y hombres pero yo qué qué quieren que les diga esas protestas con todo el derecho del mundo insisto pues cuanto más lejos el Parlamento mejor sobre todo en un día como hoy desde luego ese otro grito de Fuera fascistas en nuestro Parlamento bueno bien vale pero a todas las personas que ocupan un escaño todas las han votado eh no están ahí por casualidad su amigo y amiga eso hay que respetarlo combatirlo con todas las armas democráticas que tengamos a mano pero no pretendiendo decidir quién tiene derecho o no a estar ahí el otro día ocurrió también algo parecido en Barcelona en un acto callejero organizado por Vox ahí se gritó fuera fascistas de nuestras plazas hubo algún incidente y todo bueno pues no no no los fascistas son los que no dejan hacer los demócratas somos los otros en democracia se gana elecciones se pierden elecciones puedes gobernar estar en la oposición son legítimas por ejemplo las mociones de censura pero claro si la reacción de los propios políticos es decir que Pedro Sánchez es un okupa de la Moncloa o fletar autobuses para manifestarse frente al Parlamento andaluz yo sinceramente modestamente creo que no vamos bien pero sólo me opiniones no pretendo convencer a nadie bienvenidos a La Ventana