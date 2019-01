La Ventana La Rioja (14/01/19)

Voz 1 00:00 la Ventana La Rioja Diego Sacristán

Voz 2 00:09 hola qué tal es ayudamos ya desde La Rioja muy buenas tardes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para dos mil diecinueve que se encuentran todavía sin aprobar asignan a La Rioja treinta y ocho coma cinco millones de euros casi un cuarenta por ciento menos que los del año pasado unos presupuestos que presentará mañana el delegado de Gobierno José Ignacio Pérez y unos cuentas que incluyen mejoras en las carreteras como la A doce en Santo Domingo habían Mayor del río con seis millones de euros la ronda sur de Logroño con dos millones el estudio de desdoblamiento de la Nacional dos tres dos con uno coma veintiocho millones o entre otros la rehabilitación del dime de la LO veinte con tres coma ocho millones pero también actuaciones en Cultura y patrimonio como la restauración del interior de la iglesia del convento de San Francisco en Santo Domingo de la Calzada intervención en las cloacas romanas de Calahorra rehabilitación del edificio de María diez en Haro o la ampliación del Teatro Bretón de Logroño y con las cuentas presentadas llegan las primeras valoraciones el diputado socialista César Luena asegura que estos son los presupuestos del desbloqueo y que son buenos para La Rioja para la gran mayoría de los riojanos

Voz 0407 01:16 España va a contar con un presupuesto gracias un gobierno socialista la mayoría social para Sastre bellas y trabajadoras que beneficia a la mayoría de los riojanos Quique beneficia para La Rioja y un presupuesto del que empiezan a sentarse las bases para el futuro pero después de unos años de bloqueo tiene que venir el desbloqueo y después duros años de marginación tienen que venir los compromisos y a partir de ahí llegarán las inversiones en la medida que esta comunidad necesita y que en los últimos años también valora

Voz 2 01:54 pues por parte de los partidos de la oposición el Partido Popular critica esa bajada de las inversiones el diputado nacional Emilio del Río dice que estos son los peores presupuestos de la historia de La Rioja hay que nunca un presidente había maltratado tanto a la comunidad como Pedrosa

Voz 3 02:07 Sánchez

Voz 4 02:08 los datos objetivos los hechos son que descienden del dos mil dieciocho al dos mil diecinueve casi el cuarenta por ciento en nuestra Comunidad los presupuestos generales del Estado en el año dos mil diecinueve destinan a La Rioja treinta y nueve millones doscientos cincuenta y nueve mil euros en el año dos mil dieciocho se destinaban a La Rioja por parte del Gobierno de España en los Presupuestos Generales del Estado más de sesenta y cinco millones de euros

Voz 5 02:40 es decir

Voz 4 02:41 un descenso del cuarenta por ciento casi el cuarenta por ciento menos son los peores presupuestos de un Gobierno de España para La Rioja nunca los riojanos habíamos tenido un maltrato mayor que el que estamos recibiendo del Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 2 03:01 también ciudadano se ha pronunciado sobre el proyecto de Presupuestos el portavoz autonómico de la formación naranja Pablo Baena dice que este es el resultado de los favores que el Partido Socialista les debe a los partidos independentistas

Voz 6 03:13 pero además si tenemos en cuenta la inversión real por ministerios la caída es más acuciante porque llega hasta un cuarenta y cuatro por ciento mientras ahí en otras regiones como puede ser el caso de Cataluña donde la inversión sube sube de una madera muy considerable en este caso un sesenta y siete por ciento esto demuestra que el Gobierno socialista al Gobierno del PSOE no le interesa absolutamente nada La Rioja ha puesto la economía en manos del señor Torralba en manos del señor Rufián Sánchez con estos presupuestos no está haciendo otra cosa que pagar las deudas pagar es el peaje que le quieren hacer pagar a los separatistas en Cataluña y que él está dispuesto a a conceder

Voz 2 03:58 más asuntos desde hoy la Asociación Española contra el Cáncer de La Rioja abre el plazo de inscripción para la cuarta carrera de la mujer que se celebrará el próximo treinta y uno de marzo una carrera que este año se estima contará con unas diez mil participantes después de los éxitos de ediciones anteriores vamos ya con la información de servicio ahora mismo se circula con normalidad en todos los viales riojanos nos acercamos como siempre a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer qué tiempo nos espera para mañana allí está Alba López buenas tardes

Voz 1480 04:26 buenos días jornada de martes aquí en La Rioja con intervalos nubosos aumentando a cielo encapotado a lo largo del día con temperaturas sin cambios o en ligero ascenso durante estas primeras horas de la mañana ojo a esas heladas débiles en el área de la sierra las máximas ya al mediodía llegarán a los ocho grados en Haro nueve Logroño los diez en Alfaro Calahorra y Arnedo el viento del norte y noroeste de algún intervalo de fuerte en La Rioja Baja

Voz 2 04:50 y ahora mismo tenemos diez grados en el centro de Logroño el Gobierno de La Rioja concede dos mil cien ayudas para atender la pobreza energética en La Rioja con un presupuesto previsto de trescientos noventa mil euros la directora de Servicios Sociales señala que se han atendido el cien por cien de las solicitudes y asegura que la noticia positiva es que el número de familias beneficiarias se ha reducido en relación a la convocatoria anterior Celia Sáenz

Voz 7 05:18 pues lo que le puedo confirmar y constatar vamos de una manera totalmente cien por cien es que todas las ayudas que se hayan solicitado sean subvencionado de acuerdo calculamos bueno esto no es un cálculo ya es una previsión aproximadamente habremos otorgado alrededor de unas dos mil cien ayudas de acuerdo eso ya está confirmado si te estamos constatando que el número de familias hablo de número de familias eh porque una cosa es el número de ayudas que se puede mantener más o menos estable y otra cosa es el número de familias afectadas que igual está disminuyendo eso quiere decir estamos sacando conclusiones de que el número de familias que se hayan podido ver afectadas pues ha podido reducirse un poco pero lo que le puedo garantizar es que dentro de esa financiación lo que se ha hecho es abonar pagar el cien por cien de todas aquellas ayudas que se haya solicitado independientemente del número de familias que hayan sido

Voz 2 06:14 por su parte Sanz ha destacado el sistema especificó por el que se conceden estas ayudas a través de los ayuntamientos y ha recordado que es el Ayuntamiento de Logroño el que más subvenciones tramita

Voz 7 06:25 se dirijan a su trabajadora social para precisamente comentar y solicitar esa ayuda la trabajadora social la gestiona ella es la intermediaria de acuerdo la entidad local la que abona este Pau o la que efectúa ese pago y el Gobierno de La Rioja lo que hacer subvencionar cien por cien todas aquellas ayudas que se han solicitado para el mantenimiento de ese suministro energético la inmensa mayoría la inmensa él por no decirle bueno por supuesto todos los municipios y sobre todo cabeceras de comarca bueno pues también se nota a ese ese mayor mayor número de ayudas pero el que sin duda ejecuta y tiene que abonar a más cantidad vamos a decirlo así es el Ayuntamiento de Logroño sin duda sin duda

Voz 2 07:09 es que el Ayuntamiento de Logroño concedió el año pasado dos mil novecientas ayudas para evitar el corte de suministro energético la concejala Paloma Corres afirma que estas ayudas son conocidas por las personas que las necesitan y que hay un consenso claro por no dejar a nadie sin recursos energéticos además corre recuerda que desde que se pusieron en marcha el Ayuntamiento siempre ha apostado por ampliar las cuantías y los requisitos para hacerlas más accesibles

Voz 0098 07:32 la normativa de comunidad autónoma para poder justificar las ayudas por parte de las entidades locales hacía referencia a unos Portes que haremos a nuestro juicio eran escasos porque porque nos encontrábamos con facturar muchas veces que superaban esos importes conseguimos modificar la normativa autonómica para que se incrementaran esos importes antes eran inferiores los importes de acuerdo ir por otro lado también nosotros modificados nuestra normativa de ayudas de emergencia para hacer posible no solamente en lo concerniente las salidas de luz y gas sin lo que tiene que ver con el importe total de las ayudas de emergencia que una familia o una persona nuestra ciudad puede acceder a lo largo de todo el año si recordáis antes estaba en torno al cincuenta por ciento de IPREM ya está en el Iprem de acuerdo con lo cual se doblaron las posibilidades para que los profesionales de servicios sociales pudieran jugar también a la hora de prescribir si se me permite el término las diferentes ayudas que nosotros podemos implementar

Voz 2 08:29 bueno y ahora nos trasladamos a Fitur porque La Rioja potenciará en esta feria de turismo los rasgos que la convierte en un destino único como son el vino la gastronomía la cultura o el turismo congresual el expositor de La Rioja contará con más de sesenta actividades entre las que destacan las relacionadas con el Año Jubilar que el Camino de Santiago la consejera de Desarrollo Económico dice que estamos ante el mejor escaparate para promocionar nuestra comunidad Fitur alcanza ya en la edición número treinta y nueve Se celebrará del veintitrés al veintisiete de enero Leonor González Menorca afirma además que Fitur es un escaparate cada vez más internacional

Voz 5 09:03 es una feria en la cual bueno pues cada vez es mayor el el protagonismo a nivel internacional para conocer no solamente nuestros recursos sino también lo que está sucediendo en otros países y sobre todo yo creo que lo más importante también conocer qué ocurre no en en el turismo por lo tanto bueno pues cómo son esos movimientos turísticos para ver qué influencias va a tener en este caso en nuestra comunidad

Voz 2 09:31 González Menorca señala que La Rioja acude con un amplio programa de actividades que contempla más de sesenta iniciativas que potenciarán los rasgos diferenciadores que convierten a nuestra Comunidad en un destino único

Voz 5 09:41 este año además el trabajo que sea realizado es importante porque van a ir más de sesenta actividades actividades que van a difundir pues muchos de esos recursos que nosotros tenemos y que nos hacen ser únicos como decía anteriormente con algunas también acciones turísticas innovadoras y cómo no donde el vino y la gastronomía van a estar muy presentes a través de esas catas y esas degustaciones que siempre hay en nuestro están por supuesto va a ser punto de encuentro con profesionales del sector con empresas con organizaciones con instituciones turísticas no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional

Voz 2 10:28 entre las actividades destacarán las relacionadas con el año jubilar con las que se quiere realzar la conmemoración del milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada así como el Camino de Santiago o la celebración de la Feria Internacional de Turismo de la que se informará en el espacio riojano hoy también vino y gastronomía salud y el turismo congresual Eduardo Rodrigo esos ex director general de Turismo

Voz 8 10:48 torno al mundo del enoturismo la gastronomía determinados mensajes que en este caso pues van sobre todo eh marcados de Lasa Lucy de la parte de alimentación que cada vez se trabaja más y que además ya que uno se va a vivir en nuestro están La Rioja va a estar presente también a través de la responsable en este caso de congresos convenciones y reuniones como una mesa dentro del apartado en este caso pues de lo que denominamos peces o a la hora de atraer congresos

Voz 2 11:23 cambiamos de tema porque La Rioja alcanza la tasa de donación más alta de su historia y se vuelve a situar entre las comunidades autónomas con mayor tasa allí es que esta cifra ha sido de ocho coma sesenta y cuatro donantes por millón de población frente a la media española que es de cuarenta y ocho la consejera de Salud es María Martín

Voz 5 11:42 esa solidaridad ha hecho posible que la tasa de donación de órganos alcanzaba por La Rioja en dos mil dieciocho haya ascendido a los ochenta coma sesenta y cuatro donantes por millón de habitantes que esta cifra se sitúa en nuestra comunidad autónoma como la mayor tasa de donación de toda nuestra serie histórica en dos mil diecisiete la tasa se situó si se acuerdan ese donantes por millón de habitantes y esto nos permitió situarnos en los primeros puestos del ranking nacional y por tanto también del ranking mundial ahora gracias a esta cifra a los ochenta coma sesenta y cuatro donantes por millón de habitantes La Rioja vuelve a superar su récord de donantes vuelve a mantenerse entre los que estamos a la cabeza del territorio nacional

Voz 2 12:31 nos trasladamos ahora a la capital porque el concejal de Medio Ambiente destaca la rápida respuesta de los servicios de urgencia ante los reventones de tuberías de este fin de semana la última el último reventón se produjo en la noche del sábado en la calle cuerna además el Partido Riojano denuncia que durante los cortes de agua faltó información a los vecinos y comerciantes afectados el Ayuntamiento de Logroño dice que las averías son normales en una red que tiene cuatrocientos cuarenta y tres kilómetros de longitud la primera incidencia que se produjo en la calle Ramírez de Velasco y por una presión excesiva en la red de tuberías fue la causante del resto Vicente y Bureau es responsable de redes de suministro

Voz 9 13:06 una vez que se origina una avería en en una tubería presión lo que se produce luego ya dentro de de las de las tuberías bueno caso Logroño y la inmensa mayoría de las ciudades que son maquilladas una quiere decir que el agua cuando tú tienes una una rotura el agua proviene de los de las dos puntas de tuvo que se han roto esa no es Gene o que habitualmente circula el agua en un en un sentido pero cuando tú tienes una rotura en el agua procede de los dos equipos de los dos sentidos a producirse hay un una una depresión importante entonces

Voz 0407 13:36 es ese movimiento de

Voz 9 13:39 de movimiento de de de fluidos dentro de las tuberías pues provoca desencadena desencadena movimientos bajada Si bajadas y subidas puntuales muy puntuales de presión dentro de Red se produce lo que llaman los técnicos la la onda la onda errante Sound Un golpe el famoso golpe de ariete

Voz 2 14:04 en La Ventana de La Rioja Nos detenemos ahora en una denuncia porque Comisiones Obreras surge la inmediata publicación del acuerdo sobre recuperación de derechos del profesorado y para saber más de cómo se encuentra este acuerdo de porqué no llega saludamos a Pedro Antolín secretario de Acción Sindical de enseñanza pública no universitaria Pedro Antolín qué tal buenas tardes

Voz 10 14:24 hola buenas tardes

Voz 2 14:25 bueno Pedro Antolín parece que ese acuerdo con el que llegaron con el Gobierno de La Rioja no acaba de llegar no acaba de hacerse efectivo

Voz 10 14:33 pues así es es un acuerdo con extremadamente importante para los docentes de nuestra región que firmamos en el mes de octubre y parece ser que se está retrasando su publicación en el BOR

Voz 2 14:46 el Gobierno de La Rioja os había dado una estimación de fechas a una fecha fija en la que se iba a publicar hoy van os dieron más o menos una semana unos días de referencia que ya se han pasado

Voz 10 14:59 pues mira para hacer una comparación que dije que son odiosas el acuerdo que firmamos en Mesa General para todos los trabajadores de la CAR he se firmó más tarde ya fue publicado el tres de diciembre sin embargo destellos firmamos en el mes de octubre como como os he dicho pues nos encontramos ya a mediados de enero y no lo vemos visos de publicación en el BOR

Voz 2 15:20 claro hasta que ese acuerdo no se publica en el BOR digamos que no que no entra en acción que no que no es de obligado cumplimiento digamos

Voz 10 15:29 exactamente para qué te has a la idea después de la lucha que hemos llevado desde Comisiones Obreras en las calles en los tribunales incluso en las mesas de negociación que es el primer acuerdo que firmamos en diez años con la Administración Nos encontramos con un muy buen acuerdo en el cual hay muchas mejoras en las medidas de corresponsabilidad conciliación de la vida familiar y laboral o de jornadas y permisos bueno y urgimos realmente a que se publique cuanto antes en el in entre en sus efectos en marcha

Voz 2 16:01 Pedro Antolín cuáles son algunas de esas mejoras para los trabajadores

Voz 10 16:05 pues mira una de las más importantes ese lógicamente la de la bajada de las horas el horario lectivo las horas de dedicación con alumnos que serían el curso siguiente a diecinueve horas en Secundaria Hay el del dos mil veinte veintiuno a dieciocho horas también en los permisos no retribuidos de que tendríamos derecho como todos los trabajadores de la Carlos docentes e nos los concedería automáticamente en son de más de quince días porque se cubrirían esas esa esos permisos automáticamente en los centros además de que se empezaría ya con un estudio real

Voz 11 16:43 a ver si es posible en la bajada

Voz 10 16:47 el adiós en plantilla en Primaria además de esto y para el personal interino pues hay una serie de mejoras en cuanto a sus derechos en caso de estar de baja por maternidad o en otras circunstancias para poder guardar su vacante en el mes de septiembre ir al terminar esta baja incorporarse tener esa esa plaza que viene elegido en el mes de julio además de esto hay otras bajas se profesionales de unas mejoras para los mayores de cincuenta y cinco años y un largo etcétera que tienen que entrar en marcha ya

Voz 2 17:26 desde el Gobierno de La Rioja les están dando alguna respuesta de porque este retraso

Voz 10 17:31 bueno el Gobierno de La Rioja los dice que parece ser que después de las elecciones sindicales que son el veintidós de de este mes y se plantearán su ubicación pero vamos desde Comisiones Obreras no entendemos nada que un acuerdo que ya está firmado lo que ya está aceptado por Consejo de Gobierno y que solamente falta el trámite de publicar

Voz 11 17:52 en el BOR pues no se publiqué hasta que sea la Administración Le Lay venga bien en las formas

Voz 2 18:00 por qué esas elecciones sindicales no cambiarían el acuerdo digamos

Voz 10 18:03 no no claro que no el acuerdo está ya firmado el acuerdo válido al cien por cien

Voz 11 18:09 solamente falta eso como le digo la la publicación

Voz 2 18:13 Pedro Antolín pues aquí esta esta petición esta denuncia Comisiones Obreras surge la inmediata publicación el acuerdo sobre recuperación de derechos del profesorado muchas gracias por haber estado con nosotros en La Ventana para contarnos

Voz 3 18:24 un poquito más moderno saludó

Voz 2 19:34 hoy nos despedimos a ritmo de extrema de Extremoduro mañana como siempre más Ventana a partir de las siete y veinte adiós que tengan un buen día

