dos del protocolo anticontaminación por los altos niveles de polución en la ciudad se prohíbe circular a más de setenta kilómetros por hora en la M treinta en los accesos a la ciudad como hoy y a eso hay que sumar además que los vehículos que no tengan distintivos ambientales de la DGT directamente no podrán circular en el caso de los aparcamientos en la zona SER sólo podrán estacionar los vehículos cero hípico está hasta las seis de la tarde los taxistas de Madrid votan en referéndum si iban a una huelga indefinida el próximo lunes para protestar por la falta de regulación de la sube TC las asociaciones de taxistas se han reunido esta mañana con el director general de Transportes al que han reclamado que la Comunidad de Madrid ponga en marcha cuanto antes esa normativa Julio Sanz ex presidente de la Federación del Taxi

Voz 1432

01:10

plan de falta de limpieza de hierbas y accesos de zonas entre tumbas con baldosas levantadas robos de coronas ausencia de personal o casos como el de un ciprés junto a una sepultura que según el familiar esta rompiéndole tengo un ciprés que me está tirando la tumba mando escritos no me contestan que el de cementerio Nuestra abandonado porque tú vas allí no hay nadie el Partido Popular asegura que el mantenimiento de las zonas comunes del campo santo es competencia del Ayuntamiento no se hace por eso pedirán el pleno una rehabilitación de este lugar el concejal responsable del área Óscar Valero niega que las denuncias de los vecinos sean responsabilidad municipal porque afectan exclusivamente a sus sepulturas es un asunto particular dice que el Ayuntamiento si se ocupa de forma continua del mantenimiento de los espacios comunes