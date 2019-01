Las noticias de Navarra, 17:03 (15/01/2019)

acciones desde el ámbito local a los Presupuestos Generales del Estado para Navarra cuentas que no han contentado a todos los municipios ser de la Marta Jiménez es

Voz 1193

00:29

si no no nos hemos visto ya te digo a expensas de estudiarlo mayor detalle no nosotros tampoco hemos detectado que haya una inversión especifica en específica para la ciudad y en ese sentido pues trataremos de la medida de lo posible trataremos de trabajar en el ámbito de las de las enmiendas presupuestarias y será da la posibilidad para para sacarlo adelante