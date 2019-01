Las noticias de Castilla y León, 17:03 (15/01/2019)

el suceso del Bierzo que les contábamos hace una hora agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de noventa y cinco años como supuesto autor de un episodio de violencia de género cometido contra su mujer en una residencia de personas mayores de Toreno su esposa también de veinticinco años ha muerto hoy después de las heridas causadas hace tres días y que propiciaron su ingreso en urgencias en el Hospital Comarcal de Ponferrada los hechos tuvieron lugar el pasado viernes once de enero en el interior de una de las residencias de mayores de la localidad berciana de Toreno cuando la víctima fue presuntamente agredida por su marido después fue trasladada al centro sanitario continuamos con este problema social porque a partir de las siete de la tarde entre el siete y ocho están convocadas las concentraciones de las asociaciones de mujeres en nuestra comunidad que claman por la igualdad y contra las posiciones que cuestionan la violencia de género Nina Infante del Foro Feminista

Voz 2

00:58

Nuestro mensaje principal unirnos a todas las mujeres que se están manifestando hoy ni decir que nuestros derechos no se negocian que ni un paso atrás en igualdad y diversidad que no están asesinando y que no podemos tolerar que se juegue con las vidas de las mujeres