Las noticias de Asturias, 17:03 (15/01/2019)

Voz 1315

00:06

buenas tardes la Consejería de Sanidad el Principado aumentará este año en treinta mil euros la subvención nominativa que concede anualmente la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Cocemfe lo que supone un incremento del catorce coma dos por ciento eleva la ayuda hasta los doscientos cuarenta mil euros esta dotación se destina al programa de rehabilitación con personas con discapacidad física que la entidad desarrollaba hasta ahora en las localidades de Oviedo Gijón Avilés Mieres Langreo y que a partir de este año se extenderá también desde en Ribadesella al Área Sanitaria del Oriente ya las tres de la tarde Comisiones Obreras ponía fin al encierro iniciado ayer en la Delegación Territorial de la ONCE en la calle Campomanes de Oviedo con esta nueva movilización han querido denunciar una vez más el aumento de los puntos de venta directos los denominados por la organización canales físicos complementarios que según el sindicato perjudica mucho a los vendedores de calle a medida que aumentan en esos puntos de venta directa disminuye la plantilla desde que la ONCE comenzó a vender el cupón a través de esos canales en dos mil nueve Se han perdido más de tres mil doscientos puestos de trabajo Javier Suárez es coordinador de la sección sindical de Comisiones Obreras de la ONCE en Asturias