Las noticias de Galicia, 17:03 (15/01/2019)

Voz 0028

01:06

más cosas absuelta Áurea Soto la ex concejala socialista de Ourense acusado de prevaricación por la concesión de una licencia en dos mil once para la residencia del campus a pesar de que la promotora del edificio no había ejecutado las obras de urbanización este hecho no es constitutivo según el tribunal del delito que le atribuye la acusación particular y un equipo del Centro de Investigación en Medicina Molecular enfermedades crónicas timos de la Universidad de Santiago de Compostela ha creado unas nanopartículas capaces de penetrar el tumor cerebral que causa más muertes transportar fármacos genéticos al interior de sus células malignas el objetivo de este nuevo tratamiento es que se realice como complemento a la cirugía de extirpación y al mismo tiempo que la quimioterapia para conseguir que las células tumorales no se reproduzcan seguimos