Voz 1804

01:30

no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario en la paga de la once horas para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen Putin recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo podrán cupón diario de apaga de la UCI que a ti te importa