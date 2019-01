Voz 0313 00:00 además a los verdugos es verdad bueno pues ante la violencia machista ni media broma estas una sentencia este es el eslogan el lema de una campaña en la que comunicadores artistas y cómicos han puesto también su voz contra eso contra la violencia de género

Voz 1 00:16 no no no no Now

Voz 2 00:24 seguramente estarás esperando que haga alguna broma una gracia iba a contar algún chiste cita no pues no no no ante la violencia machista ni media broma buenos guardias Corres

Voz 0313 00:36 con delanteros Buenafuente Dani Rovira Luis Piedrahita Marta Flick Esther Gimeno Don Mauro Juan Luis Cano Iñaki Urrutia Flipy Ernesto Sevilla José Mota Marisol Aznar Berta Collado ya va Soriano todos estos rostros todos estos personajes del mundo del humor son los que han colaborado en la campaña que el pasado veinticinco de noviembre fue lanzada por el Gobierno con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y ayer el presidente Pedro Sánchez les quiso agradecer su participación desinteresada en esta iniciativa Illes invitó a La Moncloa y además hay una fotografía spray por el jardín paseando y tal y como sería eso Luis Piedrahita buenas tardes

Voz 3 01:12 hola qué tal Carlas cómo está ustedes

Voz 0313 01:15 oye que sólo hemos visto la la la la fotos fue una charla muy formal informal un paseíto cuéntanos algún detalle hombre va

Voz 3 01:25 fue un encuentro muy muy amable muy realmente la intención el motivo era el presidente quería agradecer nos la colaboración en en esta campaña que yo creo que no necesitaba haber sido agradecida porque era la obligación yo creo que de cada uno de nosotros cuando nos lo propusieron nadie lo dudó si te plantean sea quién sea venga del Ministerio venta de las procedía de abajo hacer un en un acto una campaña que pues que trate de de ayudar en contra de la violencia machista y esto es claro aquí aquí me tenéis entonces plantear la campaña colaboramos como pudimos y la sorpresa fue cuando el presidente quiere ahora recibiros para agradeceros la colaboración en en la campaña la ir allí fuimos no recibió en La Moncloa nos enseñó o el Palacio estuvimos charlando paseando fue muy muy amable muy distendido no es enseñar los distintos rincones que tiene La Moncloa

Voz 0313 02:25 os enseño la casa vamos no

Voz 3 02:28 además no es la enseño cómodo con con el entusiasmo ya la ver la desgana un agente inmobiliario y sabe que no la vas a comprar

Voz 4 02:37 si tú no te la quedarías Luis

Voz 3 02:40 yo la quedaría pero creo que va a ser difícil calefacción todo eso menos caro porque no es decir yo me quedé con las ganas de preguntar fiera calefacción central o era octavo era Caldera ciudad que había allí eso es lo que yo quería preguntar

Voz 0313 02:54 algo más la atención de la Moncloa del interior del Palacio del exterior de los jardines algún rincón algún cuadro alguna algo

Voz 3 03:01 haré lo que todos queríamos ver impreso pero sabía seguida era la la fuente de Guiomar la fuente de de Machado no donde Machado servida con con Pilar Valderrama hacía más plazo Berto ratas pie sí pero el señor nos contó nos contó la historia tuvimos un encuentro

Voz 0313 03:21 Estrella Machado cuál de las dos coma la historia de Machado la de Torra Carlos contó

Voz 3 03:28 las remachado vale vale ni la de Torra también de modo de modo todas las

Voz 0313 03:31 es un poquito no

Voz 3 03:32 soy If I encuentro pues muy amable muy sí que es cierto hablamos del del problema de la violencia machista problema pues todo lo que estabais comentando ahora o de si que está sucediendo en Andalucía donde son también también lo comentábamos pero pero ya te digo no era ni una reunión a la que fuéramos a reivindicar ni a pedir que nos pueda exigir no creo que encuentro para agradecer a a un equipo de gente que echo una mano

Voz 0313 03:59 yo Lluís Torró que yo recuerdo cada cada presidente que ha pasado por La Moncloa ha aportado valga el complejo alguna cosa permanece y otras no Suárez Felipe González los bonsáis Aznar la pista de pádel Zapatero esto Pedro Sánchez ha hecho algo ya o tiene se lo ha encontrado todo hecho

Voz 3 04:19 yo creo que no ha hecho todavía nada porque no ha tenido tiempo si yo les pregunté si es que que que que que que aportación tenía pensado hacer ingresaron Ryo no le dijo que no tenía nada todavía hizo un cambio que fue el sillón del Consejo de Ministros Bynum cojín Jito para el presidente no cojín Fito pues para que esté como ya hizo bueno alto para bien y contó que ese cojín Quito cuando estaba muy desvencijado había sido Baker creado por las nalgas y posarse has visto dos de los presidentes y claro ya cuando tocó a él ese cojín Tito cuarentón pues ya estaba han extraditado impidió así se lo podían cambiar por ahora fue la aportación que

Voz 0827 05:03 estando a que tuvo un problema de cojines nada más llegar a La Moncloa no

Voz 3 05:06 me sentaba cojines cansado sí

Voz 5 05:09 sí bueno imagino que os diría estas vuestra caso porque obviamente es nuestra casa

Voz 3 05:15 es que no no lo dijo pero todos lo sentíamos así

Voz 5 05:20 estando ahí dentro se entiende el síndrome de la Moncloa que crees a qué crees que sea agarran

Voz 3 05:24 yo creo que el síndrome de la Moncloa tiene que existir porque realmente no va a pasar ahí una etapa de su vida aunque sí que es cierto que la actitud que uno tiene cuando habita una casa que sabe que tarde o temprano va a abandonar no es la misma que cuando estás en una casa que es la tuya pero cuando ese tiempo que es que se va prolongando pues vas haciendo tu transformistas ya a los que contábamos antes hay quien puso una piscina otro puso a Aznar puso canchas de tenis frontón Felipe puso unas secuencias preciosas no unos árboles

Voz 0313 05:59 los bonsáis no

Voz 3 06:01 bueno bonsáis también es adicta ahí la paradoja

Voz 0313 06:03 los pequeños y los grandes

Voz 3 06:05 no sé si esto que Zapatero como apuntaba expuso puso las canastas cada uno quiere hacer subir su pequeña reforma bueno yo creo que es porque si va a salir pero vamos que no entiende lo no

Voz 4 06:19 sigues hablando desde allí no Luis

Voz 3 06:21 no no no estaba se lo que tenía ganas de ver que nos lo describió un poquito el presidente Fun tierra El búnker me hubiera encantado he poder visitarlo no llegamos aquí tenemos el búnker entrar y que en ese momento hubiera una situación de crisis en la que fuera necesario el bunker ya estar nosotros dentro para ver cómo te dice que mira tenías que salir salir esto es para no

Voz 0313 06:51 ah bueno es para vosotros Luis Piedrahita compañero nos vemos pronto aquí en Todo por la radio venga

Voz 3 06:57 como un abrazo