Gol en Las Gaunas: 'De lo malo...a lo mejor'

Voz 1415 00:22 hola qué tal recogemos el testigo de los compañeros de la SER en la Gran Vía de Madrid para continuar aquí en avenida de Portugal doce en Logroño en SER Deportivos La Rioja ahora ya evidentemente desde la capital del Reino hoy es martes así que se viene una nueva edición de gol buenas si quieres participar espero que poco a poco vaya saliendo como lo puedes hacer

Voz 6 01:07 B

Voz 1415 01:14 yo diría que antes de comenzar gol en Las Gaunas llega el repasa la jornada deportiva en sus titulares pero es que los infla titulares de fútbol ya forman parte por derecho propio del drama habitual en el que se convierte esta tertulia de garaje eleva a los altares de la radio por obra y gracia de Radio Rioja Cadena SER

Voz 1415 01:57 venga pues capítulo tropezó cientos de la telenovela Dani Aquino minuto y resultado Manuel Martín

Voz 8 02:03 entró ya con los titulares no ha vale vale pues nada que Dani Aquino El Real Murcia separan sus caminos por lo menos hasta el próximo verano que nunca se sabe el club ha llegado a un acuerdo en las últimas horas con el AEK Larnaca para ceder a su jugador hasta el próximo verano pudiendo el equipo chipriota ejercer una opción de compra para las próximas temporadas una vez acabe esta esta cesión

Voz 1415 02:23 las cifras de la operación

Voz 8 02:26 tal mil euros que recibe el Murcia ahora ciento veinte mil euros y finalmente el chipriota decide quedarse con aquí no más allá del próximo verano no está nada mal

Voz 1415 02:33 aquí no se ha ido por la puerta grande en sus últimas frases han sido legendaria lengua

Voz 8 02:37 lo he visto aquí el Murcia ha puesto facilidades y tengo que darle las gracias es lo mejor para mi familia la afición me ha ensalzado no he merecido tanto halago ojalá me entienda

Voz 1415 02:47 esto está muy bien qué bonito la verdad sólo una cosa el Murcia le pilló le pidió jugar ayer como un último servicio

Voz 8 02:53 la causa grana que dijo al respecto el club me lo ha pedido que juegue ante el San Luqueño pero yo no tengo la cabeza aquí yo

Voz 1415 03:05 seguimos con las estrellas de la Segunda B este nombre os sonará Dioni en el furgón de Burgos qué pasa con Dioni ex del Oviedo del Rácing del Fuenlabrada

Voz 10 03:15 lo que no es el que se marcha a Brasil después de meter la mano en el

Voz 8 03:19 pues no es un jugador que la Cultural Leonesa tiene atado Dioni Villalba del apellido ya lo conocerán ya se encuentra en León ya ha visitado las instalaciones deportivas del Área Deportiva de Puente Castro por espacio de diez minutos el día en el que José Manuel Aira había señalado como de doble sesión de entrenamiento tanto por la mañana como por la tarde el delantero malagueño entrenará mañana con sus nuevos compañeros en sesión de tarde a partir de las diecisiete treinta horas en el estadio Reino de León

Voz 1415 03:43 ya pueden estar contentos el leonés tienen a Dioni y Aridane juntos que barbaridad hará bien en todas las casas cuecen habas y en León a es que ayer perdieron ante el colista del grupo I llevan tres partidos sin ganar me imagino que tu amigo estará muy contento pero la veraniego

Voz 8 03:58 Jorge Alonso pero no a crónica o para los oyentes que no conozcan a un compañero de la Universidad de León pues no la verdad que no estará nada contento encima que se acaba de casar no digo nada

Voz 1415 04:09 vamos al grupo dos el de la Unión Deportiva Logroñés porque se ha producido un movimiento importante en el Mirandés Manuel Martín

Voz 8 04:14 el vino importantísimo el centrocampista Ruper ha rescindido su contrato con el club de Andújar Ruper futbolista que marcó la temporada pasada en lo recordaran los blanquirrojos esta temporada no estaba teniendo minutos y sale del Mirandés

Voz 1415 04:29 ya está aquí esta nueva edición de fútbol se te nota mucho más

Voz 8 04:32 poco a poco a poco no Ruper Ivonne Sánchez no parece que los jugadores que el Mirandés no han tenido su temporada y los dos han rescindido dale

Voz 1415 05:05 ahora así arranca una nueva edición de gol en Las Gaunas es la número ciento nueve

Voz 10 05:10 Turia enclave blanquirroja fantástico

Voz 6 05:13 bueno sí

Voz 13 05:27 esta ciudad tuvo fútbol de Primera División y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito de

Voz 14 05:40 al cabo

Voz 15 05:44 orden de ahora lleve

Voz 16 05:51 es impresionante cantaron Gomis en un modelo en el local donde has dado unas tremendas

Voz 7 06:08 que yo siempre quise gritar gol en Las Gaunas

Voz 18 06:15 cuando parecía que eran que

Voz 17 06:28 Cole

Voz 19 06:33 nas uno a uno dos

Voz 17 06:36 no

Voz 20 06:41 justo

Voz 9 06:46 Vito

Voz 1415 07:07 centésimo noveno gol en Las Gaunas que viene con una victoria de la Unión Deportiva Logroñés un éxito en cuanto a los puntos obtenidos y una victoria que en cierta forma es entendida como un fracaso en sí misma por la imagen que

Voz 10 07:18 dio el equipo ante un rival menor como la Cultural

Voz 1415 07:20 Durango sobre todo en la segunda parte pero vaya que bienvenidos sean estos partido donde se juega un pimiento ganan los tres puntos que podríamos tener aquí encima de las mesas muchos partidos en los que ha pasado a la inversa

Voz 10 07:33 el equipo ha jugado muy bien y no ha sido capaz de sumar

Voz 1415 07:36 ni siquiera un empate así que nos queda el consuelo de los puntos sumados que sitúa los

Voz 10 07:41 Janos en quinta posición a sólo un punto

Voz 1415 07:43 el cuarto clasificado así que este partido deja tantas buenas noticias como malas porque el equipo ganó marcó Víctor López se pudo ver a un gran Iñaki otra vez la portería a cero y al mismo tiempo el equipo no jugó a casi nada no supo hacerle en más de un gol al colista sufrió hasta el final y acabó el partido con tres lesionados más y sólo vemos una pequeña luz al final del túnel Yes que poco a poco el trabajo está dando sus frutos comenzaron cinco riojanos en el once titular y acabaron cinco futbolistas de la región tras la lesión de Remón y el debut de esta temporada de Guillem Cabrera cómo estás don Manuel Martín ya te pones te quitas la

Voz 22 08:27 eh

Voz 10 08:28 el Chacho de los infla titulares y te pones la corbata de de contertulio fino y elegante no

Voz 8 08:33 eso es más benévolo que un redimir me pero es que estaba pensando tienes que hacerte una careta es el nuevo Pedrerol con este editorial y esto que suena a presentar

Voz 10 08:44 no es un editorial aparecido un poco edita

Voz 8 08:47 primero porque has dicho por ahí que el equipo no juega a nada te hago muy muy cargado de opinión no

Voz 23 08:51 la presentación no es un buen comienzo del programa final cuestión del segundo tiempo que lo bueno que no que no que pudo coincidir con ello pero no

Voz 1415 09:01 te estás poniendo una pátina de grasa en relación a algo que tienes que decir no dije sí sí sí

Voz 23 09:08 no lo primero es lo primero ya ha sido criticarme a mí eso busca la y ahora que el otro día y me pusieron a caldo un poquito va a recoger cable sí sí sí que es Mikel Santamaría

Voz 8 09:22 no había acudido a Las Gaunas cuando sí que había acudido a lo que no hizo fue bajar al al vestuario al final del partido pero bueno dicho esto me equivoqué hay que recoger estable y no volver ocurrir

Voz 10 09:32 así que recogemos cable evidentemente hay que queda dicho dicho queda eso Diego Martínez muy buenas tardes tienes que recoger cable de algún tipo de alguna forma es el momento de ese es lo menos que podemos esperar de esta tertulia es decir poder pedir perdón al principio y luego seguida a nuestra a nuestro rollo en principio en principio no todo es fantástico he gusto entonces el pasado sábado Manuel Martín al equipo

Voz 7 09:58 a ver ahora cómo es algo que no te voy

Voz 8 10:02 lleva la contraria sobre lo que no se jugaba nada se jugó durante un cuarto veinte minutos como estábamos todo un poco

Voz 7 10:08 a venir abajo

Voz 8 10:11 pero no así en la de la Unión Deportiva Dornier se Veiga bueno pues el el partido creo que a todos coincidimos en el análisis que el que lo haya visto el que más no haya leído crónicas haya visto resúmenes fue un partido en líneas generales muy malo pero que se sacó adelante se ganó uno cero al penúltimo clasificado pero bueno el resumen o lo más positivo son los tres puntos todo lo demás

Voz 10 10:38 Diego Martínez y la cierto es que le preguntábamos en sala de prensa Sergio Rodríguez aquello de porque había habido dos en partes tan diferenciadas probablemente como los observas tú desde la grada que estuviste viendo el partido ese Unión Deportiva es cultural de Durango

Voz 24 10:53 bueno vamos un poco como como decís no creo que la primera parte se hicieron méritos para irse con un marcado un poco más abultado yo creo que en ese tipo de partidos el paso de los minutos te te lastran poco no este que que este partido abierto y esa posibilidad de que el rival en cualquier acción de paz del partido pues tendrá bueno se miedo en el cuerpo es esa tendencia

Voz 25 11:13 la del equipo de timorato a no ir para alante a no

Voz 24 11:19 junto a pases Si ser capaces de hacer un segundo gol que que yo creo que si hubiese llegado has una hipótesis no hubiese llegado creo que el partido se hubiera decantado mucho antes es más yo en la primera parte tenga esa acción de de eso de partido de tres cero en la aún

Voz 8 11:34 no goleada de oler

Voz 24 11:37 ya al final pues prácticamente lo mejor que pudo pasar es que fina

Voz 10 11:40 al no lo que pasa es que vamos a sala de prensa y es cierto conviene escuchar siempre al entrenador visitante Yi decía es que creo que nos ha asustado un poco el escenario que nosotros no hemos estado los primeros veinticinco minutos y que después cuando ya hemos logrado ver dónde estábamos y que teníamos que hacer Icex no sé si ha sido por mérito de la Deportiva en esa primera media hora o por demérito del rival estamos en eterno debate

Voz 8 12:04 el problema que tiene la Cultural de Durango es que sus jugadores eran tan limitados que bueno pues al final un uno cero en Las Gaunas contra un equipo tan bien armado defensivamente como la Unión Deportiva unidas te condena a todo el paro

Voz 10 12:15 pido

Voz 24 12:16 sí es verdad yo es la tercera vez que ve al la cultura de este año

Voz 8 12:20 sí me sorprendió muchísimo los primeros veinte minutos que no sacaron un balón en corto cuando un equipo

Voz 24 12:25 lo que habitualmente lo así que si se ha caracterizado por algo este año es por bueno por jugar sin esa presión de de salvarse de cualquier manera sino por seguir jugando a la propuesta que tiene el año pasado en Tercera división de jugar abiertos de ser ofensivos sin embargo los primeros veinticinco metros fueron totalmente lo contrario sacaron en largo perdieron buscó

Voz 25 12:44 han continuamente a delantero

Voz 24 12:47 no cae no cogía ninguna caída continuamente sufrían ataques adicionales de parte de la Unión Deportiva Logroñés cuando se quitaron ese pues encima parece que cuando encajado en el gol se quitar un poco el peso de encima dijeron bueno pues ya lo tenemos mucho más que perder is cuando fueron creciendo poco a poco en el partido y al contrario que que la Unión Deportiva Logroñés no

Voz 10 13:04 el Diego vimos un partido además diferente en una circunstancia que habitualmente suele tensionar mucho al Deportivo Doña es que como le cuesta tanto marcar como le cuesta tanto abrir los partidos lo lleva todo practicamente un extremo de de no hay vuelta atrás al Vitoria que venía aquí practicamente como colistas le marcó en el minuto noventa y dos goles Boadilla es decir ya está con los de abajo en Las Gaunas Le está costando marcar se marca en el minuto ocho gol de Víctor López y que además tuvo un par de oportunidades para haber hecho un buen control de haber marcado dices bueno es el momento de de dar de tener un partido como el día del Real Unión por ejemplo no ese dos cero otros encuentros que ha habido en donde sí que han sido capaces de de no sufrir pero en este encuentro otra vez las mismas no

Voz 24 13:46 no ha dicho además que siempre hemos comentado no que la Unión Deportiva Logroñés cuando el partido se le pone favorable os le ponen por delante pues pues normalmente encuentra espacios al contrataque para para ello no pero es la verdad que que en este partido y conforme fue pasando el tiempo la cultura de Durango supo mantener el más posesión que Logroñés sí que es verdad que tampoco

Voz 8 14:07 sí no no practicamente no

Voz 24 14:09 a una puerta pero sí que esa esa sensación de de que Si hilvana una jugada o si hacen una buena situación De Gaulle te pueden empatar el partido hay la diferencia pues lógicamente es abismal entre los dos equipos entonces bueno fue un partido un aspecto bastante raro desde el punto de vista de decías tú uno minuto ocho te pones ante el marcador oí lo que esperas es que que sea un partido pues pues relativamente fácil entre comillas porque esa segunda B fácil no no hay nada marcó

Voz 8 14:36 Víctor López Manuel Martín había tenido hasta cuatro manos esta temporada si había tenido muchas ocasiones claras también otro que se desquite hay que yo creo que eso le va a beneficiar de cara a los próximos partidos sobre todo para ver portería lo necesitaba él lo necesitaba el equipo ya se gasta Sergio Rodríguez en sala

Voz 10 14:57 de prensa

Voz 8 14:58 sí yo creo que les ha llevado la primera gran alegría con más allá del debut con la Unión Deportiva Logroñés bueno pues sobre todo a ver si coge confianza de de cara a puerta en las próximas jornadas ya está más afectado

Voz 10 15:12 oye una cuestión que le preocupa mucho a Sergio Rodríguez y que lo manifestó después dice bueno la segunda parte lo cierto es que lo que más me ha preocupado es que no supimos tomar decisiones adecuadas en la transición defensa ataque cuando la Cultural estaba practicamente volcada sobre todo el campo de la Unión Deportiva Logroñés por qué crees que pasó eso es decir ni Carles Salvador Ny pues en este caso Andy Rodríguez ni tan siquiera probablemente Iñaki por un lado los extremos fueron capaces de detener instante no para para resolver el partido San José jugó mal Bobadilla Icann era un poco precipitado los laterales Juan Iglesias también un poco un poco loco en el lateral derecho como observa esta esta circunstancia de no acertar de no saber llevar tampoco esa situación no es decir bueno si es que con coger una luego ya lo voy a romper

Voz 24 16:01 yo desde desde mi punto de vista yo creo que les faltó un poco de de temple en el sentido de de asegurar esos primeros dos pases no creo que quisieron ser verticales en en la transición quisieron ser salir rápidos al contrataque pero no encontraron en los pases intermedios esas acciones que el dar fluidez para seguir yendo hacia adelante porque al final en muchas situaciones la segunda parte volvió a perderlo balones inmediatamente después de recuperarlos a un jugador que conducía demasiado doy lo perdía lo que faltó bueno pues ese no es si es confianza temple es A bueno así sea sosiego no decir de dar dos pases Si encontrar el espacio como como yo creo que hubiera ocurrido si se hubieran sido

Voz 22 16:43 venga vamos a comenzar a poner

Voz 10 16:46 hacía arriba las cuestiones positivas de este partido Manuel Martín otra vez la portería hace

Voz 8 16:51 pero en ese o no estos padres pues claro es que estás observando los papeles pero porque es que tienes ahí un papel cotillón lleno con letra de médico

Voz 10 16:59 efectivamente estos son facturó entiendo

Voz 8 17:02 nada nada que te tienes que cobrar cobra nosotros no esto es que no que portería a cero porterías

Voz 10 17:10 estaba haciendo de bienes de equipo y quiero que también me responden a Diego en en el asunto defensivo porque es que de verdad que ya no es una cuesta

Voz 8 17:17 no cura casi obra sobre esto debe ser un poco el producto no cuatro unos hace Dani García un reportaje en el que ha estado mirando los números la Unión Deportiva Logroñés es el equipo europeo que menos encaja le España Italia Francia Alemania Inglaterra de las tres categorías en España hay algún equipo en Tercera el micro

Voz 1415 17:40 Portugalete lleva ocho una la Balompédica Linense

Voz 8 17:42 se creo que hay cinco equipos el aro lleva los mismos con nueve en contra pero de las tres primeras categorías el que menos ha encajado de de el digamos el fútbol europeo

Voz 1415 17:53 hay un dato porque en Segunda B que era hasta hace nada era verde cero

Voz 8 17:59 el UCAM Murcia en Il ha recibido sólo dos goles en los últimos nueve partidos el de la derrota en Miranda y el del empate contra la Real Sociedad B que está haciendo bien pues defensivamente yo creo que todo ha encontrado su espacio con Caneda ahí Bobadilla como pareja de centrales es que yo creo que ahora mismo es titular indiscutible el el el abuelo y el del nieto no digamos con Miguel Martínez de Corta también en un buen estado de forma con el lateral derecho Juan Iglesias que han explotado los dos de la cantera de manera fenomenal con Flaño que a pesar de las dificultades con las que debemos cada partido

Voz 10 18:36 ataca con dificultad pero que defiende su es su es

Voz 8 18:38 experiencia su posicionamiento sobre todo han hecho una defensa también el resto del equipo que siempre lo destaca y Sergio de que defienden todos de que es un poco el el bloque pero ha hecho ha conseguido hacer un un bloque defensivo al que es muy difícil crearle ocasiones porque más allá de que no encajes que tampoco sufre en exceso la Unión Deportiva Logroñés salvo casos puntuales Si rachas de los partidos

Voz 10 19:02 Diego tú que ves más cosas tácticas que nosotros en un terreno de juego que está haciendo bien la Unión Deportiva Alonso en su sistema defensivo más allá del acierto de las individualidades que acaba de reconocer Manuel

Voz 24 19:16 bueno para empezar yo creo que que es una idea de grupo no vas a no encajar sea es solidario ser ser bueno comprometidos con esa causa creo que hay jugadores que trabajan muchísimo pues desde que hace días no pero siempre Martínez Rubén Martínez Carles Salvador es César cuando tengo que participar y creo que hay un una Unami idea solidaria sobre la al compromiso de jugador Ander Vitoria jugando por delante Víctor ya no quiero dejarme ninguno no es la verdad que que los jugadores están demostrando ese compromiso hacia hacia atrás a trabajar juntos ah cuando son desbordados recupera la oposición y volver a ir hacia atrás y bueno más allá de que los de otras está muy bien que también

Voz 10 19:57 porque no falla porque puede llegar el fallo es

Voz 24 20:00 no está viendo Félix individuales graves no está siendo bueno en situaciones que se pueden producir en cualquier partido como se produce en otros en otros equipos y aparte de eso pues pues que el estado anímico defensivo del equipo es muy bueno sea lo mismo no es al equipo que dude no es al equipo que tenga situaciones de balón parado que que les genere en peligro sea creo que salgo como que han adoptado como propio aparte la idea pues el evento dentro bajo detrás de de de posicionamiento hizo lo que apuntabas también pues Flaño igual muchas veces decimos que ofensivamente no portada eso pero es muy difícil que que que desbordado durante un partido en el uno uno

Voz 10 20:39 es laterales que tienen un deporte son fantásticos tienes que pocos futbolistas han logrado irse en el uno contra uno que suele ser una situación determinante de Flaño de Juan Iglesias son tíos poderosos fuertes giran bien incluso

Voz 24 20:51 el partido pues la cultura Durango se le presuponen menos nivel pero es que el día del Racing y lo que ese jugador que ha sufrido un poquito más no pero sí pero tampoco quedó desbordado enseguida se reponen seguía están otra vez en posición de defender el uno para uno hay muchas ayudas el día de Enzo Carles Salvador venía muchísimo ayudar a a Juan Iglesias entonces yo creo que que eso es bueno un mérito que se le tiene que reconocer porque sea pues no es casual es que Cage nueve goles

Voz 10 21:20 eso te que son nueve goles en veinte partidos y eso que te hizo aquí dos el Sporting

Voz 24 21:26 pues yo creo que ha encajado con con cinco equipos no

Voz 8 21:29 que eso no es una cuestión a su al lo de lo de dos partidos lo de dos goles en los últimos nueve partidos quiere decir que la defensa está a un nivel extraordinario

Voz 10 21:39 más que Mónaco para reducir que siempre parece una competición que te molesta el Cartagena ya es líder en el Grupo IV y allí fue un empate a uno con supuestos no titulares con Villa min con Santa María en otra muy buen papel defensivo deportiva

Voz 8 21:52 no yo creo que viene también un poco porque la temporada pasada sufría muchísimo el equipo a balón parado Le hacía muchos goles con facilidad de estrategia yo creo que igual así un poco también eh obsesión de del cuerpo técnico en solventar eso y bueno pues han acertado han dado con la tecla

Voz 10 22:11 esto es mérito de todos no aquí sobre esto se puede construir entiendo no

Voz 22 22:17 somos una muy buena

Voz 10 22:19 posición sobre la que construir es cierto que ofensivamente el equipo está dando muy poquito muy poquito eso sí que le puede lastrar en partidos tan importantes como del próximo domingo en Barakaldo sí otra cosa es que tenga enfrente un equipo que lleva doce goles en contra sea es decir va a ser complicado superar esa defensa fabril sí

Voz 26 22:35 lo que comentábamos no yo creo que que otra cosa es que que los gustos del aficionado seguidor au

Voz 24 22:42 periodista llámalo como quieras pues sean pues eso de que me gustaría haber un fútbol más alegre que nos gustaría ver a la Unión Deportiva Logroñés generando muchas ocasiones siendo mucho más goles pero la verdad que encajar nueve goles en veinte partidos pues es una garantía de de de juntos porque al final sino en cajas está claro que que va suman muchos puntos y a veces pues bueno antes el año pasado igual decía lo contrario hacía mucho gol eso sí en ocasiones recibía más goles entonces bueno pues yo creo que el cuerpo técnico estaba intentando encontrar el mejor balance posible para para al final conseguir el objetivo que no es otro que jugar play off sí

Voz 8 23:19 pero mientras en playoff y hay que es una cosita de eliminatoria el la al final el la máxima está de que lo las delanteras ganan partidos y las defensas campeonatos en un play off es casi más importante esa faceta que la de que la Demarcación

Voz 10 23:35 indudablemente bueno pues que llevamos prácticamente veinticuatro minutitos de Las Gaunas hacemos un breve receso para la publicidad y nos metemos con los asuntos que nos apetece tocar hoy a quién en Las Gaunas en SER Deportivos La Rioja que es el tema de las lesiones a ver si logramos entre todos entender qué está pasando mano y luego el asunto este de que oye que al final sí que la cantera parece que que

Voz 24 23:55 está dando sus frutos más en las anotaciones parece ser

Voz 1415 26:34 bueno en fin que esto nos va a llevar a hablar de las lesiones y pasamos lista a ver si estamos todos eh

Voz 7 26:41 Paredes Arnedo Olaetxea Santamaría Ali Rayco Remón Rubén Martínez Marcos

Voz 10 26:49 en total trece lesionados actual veinte pero si sumamos todas las lesiones del curso metiendo a Santos a Iglesias que estuvo un par un par de semanas Andy Rodríguez en total se han producido diecisiete lesiones Santos ha recaído dos veces Marcos Andre dos veces ahora lesionado Remón tres veces Diego Marti es esto normal

Voz 26 27:11 pues no no es normal no es normal hay sobre todo

Voz 8 27:13 eso que se junten tantísimas en el tiempo es más más normal todavía diecisiete veces sean producidos

Voz 10 27:20 lesiones en algún jugador de la Deportiva Logroñés se se gastó a SD que que es decir cuando nosotros le preguntamos a Sergio Rodríguez qué explicación puede haber y evidentemente nos va a contar lo que él no lo que piense sino lo que crea que debe decir eh tú que has estado en esta técnicos a que se cree esto porque a la gente especula con la superficie de entrenamiento no entrenar sobre el campo lleva natural muchos equipos entraran en artificial y no les pasa esto a una baja forma de los futbolistas a un plan de entrenamientos malo al infortunio que apela habitualmente Sergio Rodríguez a la mala suerte a qué se debe

Voz 24 27:57 hombre yo creo que no hay no hay explicación sólo con con un factor no creo que es un tema multi factoría que algunas dependerán de una cosa a otras de otra parte el infortunio tendrá parte de culpa o no lo sé pero la verdad que es un lastre tremendo sobre ti

Voz 26 28:12 pero sobre todo oí yo desde aquí pues

Voz 24 28:15 cuando me ha tocado sufrir esos cuatro cinco seis lesiones juntas

Voz 10 28:20 a la hora entrenado porque tú lo decía perdona Sergio Rodríguez lo decía esta semana es que no está afectando en la forma de entrenar porque ya no metemos el pie claro lo solíamos meter y es que encima no contamos con capacidad para hacer un entrenamiento de calidad

Voz 24 28:33 eso es que tú encima como entrenador base de entrenamiento pensando más en que no se lesionen

Voz 26 28:38 cree que en trabajar o incentivar el trabajo

Voz 24 28:42 solistas para que saque serán esa competencia para poder competir no entonces al final se genera un una histeria colectiva lesiones que que te lleva a una especie de bucle no al final no estás entrenando como deberías llega a competir el fin de semana al cien por cien cae otro Vera vuelve entonces es una situación bastante compleja que a mí cuando mato a tu vivirla personal tengo entrenadores es muy dura porque porque al final estás pensando más en cuando voy a recuperar a este jugador que en lo que estás haciendo inmediatamente no porque echas de menos especialmente a nadie porque tan

Voz 8 29:18 poco es decir mira pues cuando vuelva

Voz 24 29:20 es un nombre Rayco me quedo más aún no es porque tú no puedes generar competencia en el entrenamiento para poder ser mejorar las diferentes a estas del juego no

Voz 10 29:31 Manuel Martín conoces bien el entorno de la Unión Deportiva Logroñés hay psicosis en cuanto a la plaga de lesiones no hay

Voz 8 29:39 más que Psicosis hay preocupación la psicosis hebillas y ya no quedan jugadores que bueno poco a poco

Voz 10 29:45 pero decía Javier Adán ayer en SER Deportivos La Rioja cuidado porque tiene que haber siete fichas profesionales la en el once titular cuidado que empiezas a sumar y restar y como tengas alguna sanción o lesión te puedes encontrar con un problema importante perdona que te haya cortado

Voz 8 30:02 oye que hay preocupación y evidentemente como comentábamos días a la semana pasada ahí después de este partido Durango algo sea todavía agravado por por esas molestias que ha sufrido varios jugadores que se retiraron lesionados pues siguen analizando y buscando sobre todo la causa principal si es de preparación física Si es el césped es el tratamiento de las lesiones y sobre todo porque parece que esta semana no se va a recuperar a nadie que es es el también el gran problema esta semana ya bueno das dos tres estas pues ves las cosas de otra manera pero si encima sabes que vas a tener que esperar

Voz 23 30:37 lo anunciaba Sergio Rodríguez que en principio Santa María puede volver a empezar como mantener

Voz 10 30:43 vivo pero evidentemente no va a estar para jugar al principio también quizás integrando poco a poco pero que tampoco bastar para para Barakaldo y que tampoco es cuestión encima de arriesgar otras recaídas porque eso ya es la psicosis en la que se encuentra se encuentra la plantilla la semana pasada publicamos es nueve cuatro uno punto con reporta G que ha generado bastante debate y opinión sobre la semi profesionalización de dos apartados importantes en un club como son el tema de la preparación física de la fisioterapia y Diego Martínez esto influye directamente también puede decir la gente bueno el año pasado Ac2 estaba de la misma manera no se produjeron a ver

Voz 24 31:21 el problema es que siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena no decir cuando hay un problema claro hoy todo lo vemos cuando decimos esto debería ser así yo creo que desde luego cuanto más profesionalizado sean todos los estamentos del club mejor es decir cuanto más profesionales ahí al servicio de la preparación física de recuperación de lesiones de de diagnóstico análisis y de vídeo de Xavi cuanto más profesionales haya vinculados a al primer equipo oí al club en general pues lógicamente mejor no más este día gris sí que esto quiere decir que no vaya haber lesiones pues no porque en los equipos de Primera División también hay lesiones

Voz 26 32:02 no hay muchos equipos bueno como hará por ejemplo el Real Madrid no igual es el más claro

Voz 24 32:08 no creo que no tengan estos recursos humanos para para hacerlo oí existen adhesiones pero creo que ese paso adelante se debe dar desde desde el club porque el crecimiento contando con profesionales es exponencial

Voz 10 32:22 sí profesionalización de ese apartado no sé si es un debate que ha calado hondo en el en la institución blanquirroja si llevan a poner alguna solución o ya de cara a otras temporadas pero evidentemente es una circunstancia objetiva hable muy profesionalizado

Voz 8 32:36 bueno yo creo que es una preocupación que que quizás sea acentuado más con este tema de de las lesiones Si sobre todo porque sí que se ha profesionalizado nuevamente como ya hiciera el club en sus inicios en la parcela deportiva con el director de partimos bueno pues también viendo que se crece un poco esa parcela pues el aficionado quiere que que se crezca por las otras pero sí es un es un tema recurrente en el en el seno del club bien en la afición que que hay además de apostar sólo por lo deportivo el club debe ir creciendo en estructura profesional licitarse a todos los niveles pues es de la Gerencia hasta la administración pues bueno la parte deportiva también le fisios el comentábamos con ese analista que ha llegado esta temporada que ya parece que también se va haciendo más profesional esa parte pero si el club tiene que ir creciendo recordemos que tiene diez años la estructura hay que el propietario Félix Revuelta es un empresario pero no es un hombre de fútbol que a veces quizás pues ese olvidan los otros aspectos y que y que poco a poco

Voz 26 33:43 va construyendo todo

Voz 10 33:46 esto es sin duda lo más negativo del Deportivo Aloña es en este este

Voz 8 33:50 arranque que dos mil diecinueve vamos a una de las

Voz 10 33:53 cuestiones más positivas que nos deja este último partido escuchábamos a Sergio Rodri

Voz 2 33:57 sí muy buena nosotros estamos contentos tenemos me acuerdo de él juvenil que teníamos avisándonos tenemos tres cuatro chavales ya con nosotros que están ha afianzado ya lo que dice Si bueno en cuanto más gente de la casa ya mejor aunque los que vengan de fuera son bueno estamos encantados también pero sí bueno yo creo que es una alegría es una alegría para para todos especialmente para para el club el el haber ido poco a poco sacando jugadores que están teniendo minutos en el primer equipo jugadores no sólo de Logroño sino jugadores que han estado en el filial juvenil ir poco a poco han dado pasos yo creo que es para tenerlo en cuenta y eso habla de la labor que se está haciendo en el fútbol va que es muy buena

Voz 1415 34:41 porque el otro día chicos y cinco jugadores riojanos arrancaron en el once

Voz 10 34:46 la titular de la Unión Deportiva Logroñés Hi5 concluyeron en ese partido frente a la Cultural de Durango no es mala noticia Miguel en portería Boadilla como central haber sino mejor el centro del campo Víctor López Iñaki y acabó además porque debutó en esta temporada oye Guille Cabrera y y dentro del fútbol riojano Diego como se observa esta circunstancia

Voz 24 35:10 bueno yo creo que que es muy importante para el jugador riojano ver que existe esa oportunidad porque año anteriores y bueno se hablaba no de que de que jodido a jugadores en la Unión Deportiva Logroñés Promesas au que que tenían esa capacidad o o esa posibilidad y nunca acababan de debutar y ahora bueno están entrando sicos y se está demostrando que que con confianza y al final pues pues cumplen no es el caso de Boadilla igual más reciente Juan Iglesias que vino de fuera pero pero ha llegado un equipo Marcos André que irrumpió en en Navidad hace año y medio y se ha quedado y además con con galones en el equipo al final creo que que es muy importante ese mensaje a a los jugadores riojanos que que bueno que están ahí y que tienen que trabajar primero para llegar a la Unión Deportiva Logroñés Promesas y luego para destacar y subir al primer equipo

Voz 10 36:00 tener paciencia que haya evidentemente un entrenador que confía en ellos para ponerlos han debutado chicos de la casa Héctor Fernández Aitor Navarro igualmente alguno Dani Gómez Adri Rojas Álvaro me Michel Luis Martínez de Quel Nacho Elías uno de los grandes es fetiche de de esta peculiar Fermín Sobrón Omar Pablo Boadilla Víctor López Zubiri Álvaro Arnedo bueno pues en la nómina Illa Cabrera que lo apuntamos ya el último además lo hemos puesto como cantera aunque no sean Quizás Juan Iglesias Marcos Andre y el propio Ali que cuando parecía que empezaba a despuntar pues le llegó otra lesión evidente se ha quedado un poco cortado Manuel Martín el tema de los riojanos en la Deportiva para aquellos que dicen que no hay raigambre negra hizo que nos está haciendo un buen

Voz 8 36:45 trabajo bueno yo creo que en eso se nota también mucho que el entrenador Sergio Rodríguez ex de la casa que conocen mucho la cantera con la que cuenta el club y que también quiere apostar por lo de casa por los chavales que conoce pues lo vimos con con Pablo Boadilla cuando hablaba de trabajo que habían hecho en juvenil el además lo ha recalcado en sus declaraciones que habla del Juvenil División de Honor que hayan llegado a tres chicos pues no estar viendo la progresión y sobre todo porque estamos viendo el caso de de Pablo va días el más reciente que todavía le queda más por asentarse en la categoría si es que no lo ha hecho ya prevemos que Marcos Iglesias así Juan Iglesias tiene una proyección que tiene una piña da de de futbolistas profesionales irregulares son chavales a los que se les ha entrenado en Logroño el que han crecido futbolísticamente en Logroño y en la Deportiva deportiva venían con esa falta de infraestructuras y esa falta de profesionalización que hablábamos ICO y con todos los problemas que tiene el club en el que ABC es también

Voz 24 37:43 eh vamos a ver la las los aspectos positivos que tiene la entidad

Voz 10 37:48 veinte chavales formados en alguno otro equipo de la cantera de porteadores que que recordar durante un tiempo se decidió no tener es decir que ahí hubo seguro algún corte de algún futbolista que puramente lo podría haber logrado veinte jugadores que han debutado con el primer equipo en uno o más partidos y después además otro dato importante los dos jugadores que más partidos han jugado con la Unión Deportiva Logroñés son Miguel Martínez de Corta el propio Iñaki que va a comenzar a partidos como como flores por tanto los dos tipos que más de intervenciones deportividad son riojanos riojanos en la jugada además Ubis Sergio Rodríguez José Izquierdo Remón Arpón Javi Herreros Mario como ese quizá aval Salazar Olavarrieta Aleix Javito Pisón bueno pues pues no está nada mal en estas diez temporadas nuestra nada mal

Voz 24 38:35 bueno yo creo que es una garantía de éxito no al final identidad con el equipo de tu tierra no si ha comenta Miguel todavía no en relación a este respecto es muy importante yo creo que que es el camino para para intentar que que sea arraigo no que muchas veces se dice pues pues ya derribado de alguna manera

Voz 10 38:53 gracias Diego Martínez ha sido un auténtico placer siempre con tu sabiduría PP palabras como aprendemos cuando increíble luego diques en nos olvida en cuanto salimos del estoy ellos central de Radio Rioja sensualidad gracias Manuel Martín muchas gracias Sergio ya lo saben como siempre os digo hasta aquí este capítulo De Gaulle en Las Gaunas habrán primero una ventana a la información y después otra ventana de la vida con Carles Francino fortísimo