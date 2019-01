Las noticias de Galicia, 18:03 (15/01/2019)

Voz 2

00:22

el ICAA que ampliamos superior máximo Risco de tres a cuatro meses que tenemos un compromiso de incorporar en no ano dos mil y dos mil Daza no va a ser cinco meses en el dos mil veinte van seis meses y un compromiso incorporarse y centros efectivos au servicio lógicamente no lo que queremos es que asiente que se incorpore sea o más profesional posible por lo tanto yo diría os haga que estén tranquilos en una cuestión que está negociando con función pública pero no lo que queremos es que os servicio se incorpore asiente o máis profesional posible