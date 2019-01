Escucha las noticias de las 19:00 (15/01/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0889 00:08 movilización feminista esté quince de enero coincidiendo con el comienzo del debate de investidura en el Parlamento de Andalucía Esther

Voz 1454 00:13 a hora y media de discurso esta mañana con apelaciones al diálogo y al cambio tranquilo sin cordones sanitarios a la alternancia también pedía Moreno Bonilla sacar de la contienda política asuntos tan sensibles como la violencia de

Voz 1223 00:25 pero el maltrato es una lacra social que debemos erradicar y hay que hacerlo construyendo sobre lo que tenemos sumando enriqueciendo mejoran sin cuestionar lo que ha funcionado y funciona pero corrigiendo lo que no funciona haciendo en suma que todas las víctimas estén protegidos quiénes sufran violencia física psicológica o social de cualquier tipo en cualquier ámbito encontrarán en mi Gobierno un refugio seguro

Voz 0889 00:57 palabras e Juanma Moreno Bonilla esta mañana recordemos sabido las puertas el Parlamento andaluz una concentración por la mañana por la tarde es en la Plaza Nueva José Manuel Rebollo adelante

Voz 2 01:08 eh divas no se queremos hoy ni un paso atrás son algunos de los lemas que enarbolan en estos instantes alrededor de medio millar de personas en la Plaza Nueva de Sevilla según las autoridades protestar pacíficamente contra la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía multitud de banderas LGTB ir ondean al ritmo de canciones protesta ahí al grito de nuestros derechos no se negocian el goteo de asustó entonces no cesa y los colectivos organizadores esperan repetir la cifra de dos mil personas concentradas este mediodía a las puertas del Parlamento andaluz

Voz 0277 01:38 vamos a recordar al gol de lo que se ha escuchado esta mañana en esa concentración por qué tenemos que Zenden derecho que tenemos que hacer que los políticos sepan a quién tienen que representa porque quieren negociar con nuestras vidas porque quieren negociar con nuestro igualdad porque negociar con lo que tanto hemos luchado yo soy inmigrante y estoy aquí en representación de toda la comunidad inmigrante de Andalucía

Voz 0889 02:01 mensajes muy parecidos están repitiendo en otras ciudades por ejemplo en Barcelona nos vamos a la plaza de Sant Jaume Albert Pla Donna tarde andaban

Voz 4 02:08 bona tarda centenares de personas se concentran está ahora delante del Ayuntamiento de Barcelona pero siguen llegando más mujeres hombres de todas las edades dicen para dar apoyo a las mujeres andaluzas llevan prácticamente todas alguna prenda de color morado también banderas de este color y con pancartas pidiendo que ni un paso atrás en cuanto a sus derechos nos acompaña Montse esa ribera del colectivo feminista lo que lleváis denunciando en las últimas horas es que no son los derechos de las mujeres una moneda de cambio

Voz 5 02:37 eso es una es una reivindicación permanente todos los años yo que soy mayor y que estaba en el franquismo sólo pensar que volver que haya una involución tan grande que volvamos a los tiempos atrás me parece que es incomprensible que realmente estamos acostumbrados a pensar que los derechos los tenemos que ganar día a día no hay ahora que el muy feminista esta fuerte los parece como más importante que nunca que todos los partidos Parlamento etcétera reconozcan los derechos que son derechos humanos de las mujeres y de todo el mundo

Voz 1 03:03 gracias gracias al ver de Barcelona

Voz 1454 03:06 Pamplona en la plaza del Ayuntamiento unidad móvil Javier Lorente buenas

Voz 6 03:09 Torres buenas tardes parte carta en castellano y euskera ante el fanatismo solidaridad feminista desde hace ya más de media hora se va acercando mujeres también nombres secundando esta convocatoria de las agrupaciones feministas de Pamplona en el mismo lugar de las multitudinarias concentraciones tras la sentencia de la manada la pasada primavera manos con guantes rojos de las mujeres que sujetan esta pancarta frente a las entorno a mil personas que se van dando cita aquí cita apoyada por cierto por todos los partidos salvo UPN y Partido Popular

Voz 1454 03:41 buscamos la foto a esta hora en la concentración de Bilbao Jon Rojas adelante

Voz 0975 03:46 los colectivos feministas de Bilbao también han querido sumarse a esta convocatoria ya está Plaza del Arriaga de la capital vizcaína está ocupada por decenas más sin duda de un centenar de mujeres y hombres que han querido dejar claro también que no van a permitir ni un paso atrás en la lucha de los derechos de las mujeres con lemas como somos más ni un paso atrás una llamada a la que por cierto han respondido también algunas mujeres políticas de diferentes partidos hemos visto por ejemplo a la presidenta del PNV en Vizcaya a Itxaso Atutxa o la diputada de Podemos a su Merinero aunque no ocupa ningún lugar destacado en esta concentración que no tiene pancarta en la que se está ocupando poco a poco esta plaza y a la que sigue llegando gente continuamente

Voz 1454 04:22 cuál es el ambiente en Oviedo a esta hora que mensajes escucha una allí ya a Jesús Martín adelante

Voz 7 04:27 qué tal buenas tardes pues aquí el mensaje es claro están leyendo ahora mismo el manifiesto elaborado a nivel nacional después uno que han elaborado a nivel regional y bueno pues la verdad es que no hay mucha gente esperaban más las convocantes pero también nos dicen que bueno que que la hora no es muy propicia que también que hace un poquito de frío que no Oviedo ahora mismo diez grados aquí en la plaza del Ayuntamiento

Voz 0889 04:53 siete cinco seis y cinco en Canarias hasta ahora podemos visitar otras dos ciudades también con concentraciones feministas primero Valencia Ana durarán adelante

Voz 8 05:02 buenas tardes un pase en botes ni un paso atrás vamos a por todas es el lema de la gran pancarta morada que hasta ahora se despliega en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia siguen llegando participantes ya son varios centenares en esta concentración se vaya dando poco a poco la plaza en un tono festivo con mucha música pero también muy reivindicativo con banderas moradas del movimiento feminista pero también alguna republicanas del movimiento LGTB ir los convocantes los participantes lo dejan con otro de sus lemas meridianamente claro contra el fascismo feminismo

Voz 0889 05:33 terminamos ya esta ronda informativa de las concentraciones feministas de esta tarde en Madrid en la Puerta del Sol

Voz 1 05:39 Mariola Uribe cuéntanos pues a que la concentración de Madrid conmigo

Voz 3 05:44 de personas llama la atención la implicación de los hombres muchos barones en la Puerta del Sol al lado de las feministas curtidas y veteranas que al llegar lo primero que dicen hay que ver otra vez aquí en la lucha por los derechos de las mujeres las jóvenes llevaban una pancarta con el no pasarán Icon el megáfono en mano gritan por supuesto ni un paso atrás una concentración con muchas mujeres del Partido Socialista y también con el apoyo de la UGT con su vicesecretaria general al estamos si te escucha es Cristina Antoñanzas Cristina porqué hay que estar aquí esta tarde antes escuchabas con nosotros las palabras de Juan Manuel Moreno Bonilla que te parece

Voz 9 06:23 bueno pues yo lo que creo primero es que no hay que hacer demagogia con la violencia nosotros estamos aquí porque no queremos dar ni un paso atrás porque a las mujeres nos asesinan por el hecho de ser mujeres a las mujeres nos acosan por el hecho de ser mujeres entonces hay que llamar a la violencia por su nombre y esto es violencia machista por eso queremos estará aquí para protestaba para reivindica que no vamos a dar un paso atrás les nuestros derechos que nos ha costado conseguir pero sobre todo que no vamos a dar un paso atrás en la

Voz 1 06:50 Igualdad Cristina buenas tardes

Voz 0889 06:55 lo hará nos escucha Cristina Antoñanzas en todo caso hasta aquí la ronda informativa con estas concentraciones feministas hoy en diversas ciudades de España que más contamos hasta ahora Esther pues

Voz 1454 07:04 estamos a la espera de novedades desde Totalán en Málaga donde se busca el pequeño Julen desaparecido desde el pasado domingo después de caer a un agujero de los que se utilizan para buscar agua un pozo al que se intenta acceder desde un lateral un grupo de mineros especialistas en rescates llegados desde Asturias se van a incorporar al trabajo en el Parlamento británico hay debate a esta hora de momento sin Theresa May la votación sobre el

Voz 10 07:25 Brexit podría conocerse ya de noche no hay una hora fija

Voz 1454 07:27 nada porque todo va a depender de cómo sea el debate del número de enmiendas así que estaremos pendientes ya en Hora Veinticinco de todo lo que ocurra en Totalán Londres vamos ahora con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 10 07:38 qué tal buenas terminó la octava etapa del rally Dakar en coches ni Romo asciende al segundo puesto en la general tras quedar segundo también hoy Al Attiyah líder de la jornada de la general cuarenta y seis minutos por delante del español a dos etapas del final además hoy empieza la Vuelta octavos de final de Copa del Rey a las siete y media Valladolid Getafe con uno cero de la ida para los madrileños y a las nueve y media Valencia Sporting con el dos uno de la ida para los asturianos y recordemos esta noche a las once y media en El Larguero con Manu Carreño estará al presidente de la Real Federación Española