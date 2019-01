Escucha las noticias de las 02:00 (16/01/2019)

Ana correlato buenas noches buenas noches la libre ha ganado terreno frente al euro después de que el Parlamento británico haya rechazado el acuerdo del Brexit que Theresa May pactó con la Unión Europea la consecuencia más inmediata de esta tremenda derrota para la primera ministra es que en las próximas horas se va a tener que someter a una moción de censura planteada por los laboristas corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273

00:25

conservadores rebeldes y diputados unionistas darán su respaldo Theresa May En la moción de confianza encuentra el Gobierno que se votará a las ocho de esta tarde una moción que la primera ministra debería superar por tanto y que fue presentada por el líder laborista Jeremy Corbijn después de la gigantesca derrota sube el acuerdo de salida de May la pregunta ahora es por donde discurrirá el Brexit curiosamente la derrota hizo subir la libra esterlina curiosamente también los que buscan un Brexit duro y los que por el contrario abogan por la permanencia o por un segundo referéndum celebraban el resultado unos creen que podrán desterrar la posibilidad de una salida sin acuerdo otros como Boris Johnson piensan que ahora llega la gran oportunidad desistido estoy Colin como creo que este acuerdo está muerto y es importante que esto se reconozca así que debemos quedarnos con sus buenas partes librarnos de la salvaguarda y prepararnos activamente para una salida sin acuerdo incluso con mayor entusiasmo la sospecha es que May vuelve a tratar de ganar tiempo a la espera de que Bruselas esté dispuesta a renegociar