Escucha las noticias de las 03:00 (16/01/2019)

Theresa May ha dicho que siempre ha defendido una salida ordenada y con un buen acuerdo ahora los diputados británicos tienen que decidir si quieren que sea ella la encargada de ese proceso o no porque debe someterse en las próximas horas a una moción de censura corresponsal comunitaria Griselda Pastor

la preocupación es mucho aunque la Unión no da por clausurado el diálogo por lo que los Veintisiete y sus instituciones están dispuestos a ofrecer tiempo de una declaración política nueva una declaración que complemente el texto del acuerdo pero para eso exigen garantías garantías de que hay una mayoría para aprobarlo ya abiertamente creen que obliga a Teresa mella encontrar un pacto con los laboristas británicos hemos podido hablar con la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Europarlamento Danuta oponer Llera así lo ha expresado la escuchamos el texto no

es claramente y no nos podemos ofrecer

unir mantiene que la pelota está en el tejado británico espera realmente que May presente su propuesta esté próximo

Voz 1315

01:52

las concentraciones de feministas han empezado en Sevilla durante el discurso de investidura de Moreno Bonilla no sólo no se han ido sino que se han propagado por el resto del país en Madrid miles de personas han llenado la plaza del Sol para repetir que las mujeres no van a dar ni un solo paso atrás más de ciento setenta organizaciones feministas y el FBI han gritado en contra de los recortes de derechos de las mujeres promovidos por Vox algo que también se ha escuchado en Barcelona han gritado también en Jerez con una versión original del Bella Ciao fuera de España en Bristol París o Berlín también han asegurado que seguirán saliendo a la calle para defender sus derechos más información dentro de una hora y en Cadena SER