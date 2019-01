Escucha las noticias de las 07:00 (16/01/2019)

Voz 1727

00:41

el Parlamento británico votó anoche no al acuerdo del Brexit por una diferencia muy abrumadora dos años después del referéndum después de dividir a los británicos entre el sí y el no las cosas están peor que antes de celebrarlo hoy la Cámara de los Comunes va a votar la moción de censura contra Theresa May que ha presentado el líder laborista Jeremy Corbijn pero pero todo apunta a que me la va superar porque los suyos no tienen intención de darle la puntilla se dan por satisfechos con haber tumbado el acuerdo donde donde nos deja esto pues segundo hijo anoche en Hora veinticinco el ministro Borrell más cerca de un Brexit sin acuerdo