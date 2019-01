Escucha las noticias de las 08:00 (16/01/2019)

pues buenos días desde Sevilla desde la sede del Parlamento andaluz donde hoy Moreno Bonilla va a ser investido presidente de la Junta estamos en la capital de Andalucía sí pero con un ojo puesto en Londres porque anoche el Parlamento británico votó abrumadoramente no al acuerdo del Brexit Reino han ido sigue hoy sumido en el caos les hablo desde el impresionante edificio renacentista donde está el Parlamento andaluz que fue el Hospital de las Cinco Llagas llamen qué oportuno el dramatismo del nombre para lo que se está viviendo hoy en Europa fue este edificio este Hospital de las Cinco Llagas hace cinco siglos un hospital para mujeres mujeres como las que ayer recibieron al futuro presidente de Andalucía y a sus socios de gobierno y de legislatura al grito de ni un paso atrás en materia de igualdad violencia de género

moderado ofreció diálogo a todos sin complejos dijo la frase de moda entre los populares sin prejuicios sin cordones sanitarios para la extrema derecha se entiende annus dio un programa conservador en lo económico y un cambio institucional tranquilo con muchos guiños a Vox en presencia de ciudadanos distante los dos partidos Vox y Ciudadanos lo van a convertir hoy en presidente de la Junta el primero no socialista en seis años

sí para intervenir esta mañana en el Parlamento Europeo a partir de las nueve y media Sánchez va a defender el proyecto europeísta frente a nacionalismo Si populismos ese discurso no asistirá Jean Claude Juncker pero el comisario Moscovici asegura que su ausencia no tiene nada que ver con que los socialistas votaran en contra de la candidatura de Juncker para presidir la Comisión como ha deslizado el Partido Popular Europeo aquí en España los equipos de emergencia trabajan para rescatar a Julen calculan que tardarán entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas en llegar hasta el punto en el que creen que está el niño Isabel Villar

lo primero equipamiento que en aquí no tenían nada no teniendo nada por trabajar difícil pero si fueran tenido para empezar a trabajar desde el momento lo mejor ya habían goza estaría mucho adelantado

en no va a ingresar en la cúpula del Santander es Andrea Orce la Ana Botín ha renunciado a contratarlo como consejero delegado porque les iba a salir con unos cincuenta millones de euros un coste inasumible según ha reconocido el banco

nacional después de que su antiguo chófer reconociera ayer ante el juez que sí cobró de la policía a cambio de espiar al ex tesorero para robarle pruebas que podían perjudicar al PP

en declaraciones a la SER su mujer Tanya Ibar insiste en que esta es la última de muchas irregularidades policiales Defence and shame de las huellas no coinciden el cabello el ADN que nunca ha coincidido y ahora años después dicen que puede no ser Pablo es básicamente un mal trabajo de la policía y espero que mañana tras las conclusiones obtengamos el veredicto de inocente para para