Las noticias de Navarra, 10:03 (16/01/2019)

a dos meses del final de esta novena legislatura vuelve un asunto que centró la octava comparecencia de la ex presidenta Yolanda Barcina en la comisión que investiga el final de Caja Navarra asunto que dice Barcina no interesa nadie

desde fuera ahora extraña tanto que en este Parlamento estemos estudiando qué pasó hace diez años hace quince de algo que es totalmente legal que puede ser interesantísimo para un debate pero la verdad es que desde fuera no se entiende no sé yo ayer por Pamplona diciendo que ni esta comisión aquí

Voz 4

01:16

hola no estoy Sara profit Soliva persona Chris abarcarla repetir labor escuchan sus euros en inversión personaliza tu madre non Zucchero va quitando son Zambada no están no año al Laboral Kutxa para peste mucho paz