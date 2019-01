Voz 1995

00:00

íbamos a poner el foco en lo que las redes han llamado el Ten Years Challenge lo conocen es algo muy es muy sencillo y consiste en subir a las redes sociales una foto suya actual y otra de hace diez años no es más que eso el reto de los diez años lo han hecho ya muchos famosos muchos influencer es curioso comprobar cómo la mayoría de ellos están mejor ahora mucho mejor ahora y no sabes certeza si lo que ha mejorado han sido ellos o lo que ha mejorado es el photoshop la técnica del otro bueno está bien en cualquier caso viajar atrás en el tiempo en ocasión no pero en ocasiones estarían como decía el eludía cualquier tiempo pasado fue anterior miren sólo un detalle de hace una década diez años atrás el foco de nuestro país también se situaban Andalucía sí recuerdan nacía a primeros del año dos mil nueve Javier Javier el primer bebé medicamento español gracias a una proeza científica de médicos españoles la sangre de Javier servía para sanar a su hermano mayor hemos normalizado pero fue entonces algo realmente extraordinario la conversación entonces era sobre ciencia esperanza sobre Andalucía que nos ha pasado en este insisto en que a veces es bueno mirar atrás el reto de los diez años hágalo busquen fotos de hace diez años a ver qué tal en algunos casos el verdadero reto es encontrar esa foto donde la Guardia Civil y los oyentes de la Cadena SER es miércoles y hay esperanza