Las noticias de Catalunya, 10:03 (16/01/2019)

Voz 2

00:20

el lo acabas ahorraba curiosamente esta banda también no cadáver jazz construir haríamos la comisaría aquí fora ya que ya estar posteriormente a ningún alcalde menos atención no es un acto de represalia un acta Casspi es que no no te capa explica desórdenes públicos que Biden no no ha existido ningún parque parque cita hay comprensión sé es un acta absolutamente gratuito