Escucha las noticias de las 11:00 (16/01/2019)

buenos días con Santiago Abascal siguiendo el debate desde la tribuna de invitados el portavoz de El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz Francisco Serrano ha estrenado esbozando el ideario de este partido atacando a las órgano organizaciones feministas por lucrarse con los fondos de la violencia de género a los inmigrantes por no querer integrarse igualando a todas las víctimas del maltrato en este sentido ha advertido al candidato investidura Juan Manuel Moreno que no renunciarán a la derogación de la ley de violencia machista y el acuerdo que han pactado a dos bandas Vox el PP es lo mínimo dice que exigieran haremos una oposición firme ilegal advertido Serrano Moreno ante ETA también quién ha recalcado que si es posible la alternancia política en Andalucía es gracias a ellos a Vox Ino al Partido Popular Moreno a Fendi ha defendido en su respuesta el acuerdo firmado con Vox porque ha dicho un acuerdo transparente les ha pedido que no olviden que les une el objetivo del cambio de gobierno en Andalucía Serrano ha renunciado a su derecho a réplica sí que acaba de tomar ahora la palabra la portavoz de Adelante Andalucía Teresa Rodrigo