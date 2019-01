Las noticias de Asturias, 11:03 (16/01/2019)

Voz 2

00:35

esto habla de gestión eficaz objetiva ágil ya a este respecto no surge no pocas dudas en cuanto a cómo se va a alcanzar esto si lo comparamos con los actuales sistemas de gestión con grandes demoras en la resolución sobre todo las revisiones de salario social básico de más de un año demoras de un año en casos de pensiones no contributivas falta de información actualizada que nos impide gestionar ni la prestación de salario social ni ninguna otra de forma eficaz todo ello nos lleva a preguntarnos no sin argumentos que qué instrumento se van a poner en marcha que permitan que todo esto se reduzca a un máximo de tres meses porque de ser posible no se ponen en marcha ya que es lo nuevo que esta ley va a incrementar para que esta situación se revierta