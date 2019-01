Escucha las noticias de las 13:00 (16/01/2019)

Voz 1468

00:20

en declaraciones públicas ahora mismo la ministra de Economía ha dicho que no le constan las presiones del Banco Central Europeo para acabar con Francisco González ex presidente de la entidad que todo tema que dañe la imagen de una entidad es a considerar por el Gobierno pero que está encauzado desde el punto de vista legal será ahí donde se diriman posibles responsabilidades además de eso fuentes del Gobierno valoran han dicho que no valoran el papel que tiene el BCE en la investigación abierta por el BBVA de hecho el Ejecutivo no ha recibido como ejecutivo ninguna indicación preocupación del Banco Central sobre la situación a la que se enfrenta la entidad sí reconocen fuentes del Gobierno que el presunto espionaje encargado por este grupo bancario sobre ex altos cargos del Gobierno de Zapatero afecta negativamente a la imagen a la marca de la entidad de esta manera el Gobierno no está preocupado por este asunto pero sigue atentamente las informaciones por la perspectiva penal que tiene