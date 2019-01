SER Activos: 'Patricia Ortega y el Colegio Vélez de Guevara'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 4 00:22 continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja hoy es miércoles y como cada miércoles presentamos la decana de la radio riojanas a los colegios de nuestra región en esta ocasión estamos en los estudios centrales de Radio Rioja aquí en avenida de Portugal número doce porque vez dicen cuando también nos apetece mucho abrir y enseñar nuestra casa a los alumnos riojanos y en este miércoles dieciséis de enero nos nos visita el colegio Vélez de Guevara de año fantástico alumnos que nos visitan pero antes de arrancar esta nueva edición de ser activos Nos damos un rápido repaso por los principales titulares deportivos de la jornada de barrio

Voz 4 01:10 la Unión Deportiva Logroñés regresó ayer a los entrenamientos y esta mañana completará la segunda sesión de la semana de cara al partido del domingo a las cinco de la tarde en Lasesarre ante el Barakaldo en un duelo de vital importancia para los intereses riojanos que de ganar a un rival directo y uno de los mejores equipos de la categoría saltaría de nuevo a buen seguro los puestos de playoff se enfrentarán los dos mejores equipos del campeonato en el aspecto defensivo y en la ida el encuentro acabó Si lo recuerdas con empate a uno en Las Gaunas desde la primera jornada el Barakaldo ocupa puestos de playoff de ascenso todo hace apuntar que Sergio Rodríguez podrá contar para este partido con Rubén Martínez y Marcos Andre pese a que los dos acabaron el partido el pasado sábado las las con molestias musculares las noticias no han sido del todo malas a lo largo de esta semana al descarta las pruebas médicas el lesión alguna cuestión distinta a lo que a buen seguro le estará pasando a César Remón para el que todavía no hay diagnóstico público pero que todo hace apuntar que sufre su tercera lesión muscular de la tempo

Voz 3 02:10 nada

Voz 6 02:54 sí pero bueno ya se sabe que las estadísticas chicos están para romperlas

Voz 4 03:01 John Etxaide ya se entrena con el Calahorra de cara al partido del próximo domingo en La Planilla leyó al futbolista formado hoy promocionado en Osasuna hay que ha jugado en equipos de referencia en segunda B como el Huesca el Hércules hoy Toledo es el último fichaje del conjunto rojillo que ha apuntalado la defensa con la incorporación del lateral derecho Regino ICO la llegada el central navarro Etxaide esto supondrá sin duda o eso parece la salida del soriano Javi Duro el Bodegas Rioja Vega sigue con su proceso de remodelación de la plantilla para tratar de acabar cuanto antes con la dinámica perdedora que el está alejando de los puestos de playoff al oro Marcel el Robinson el americano ha dejado de pertenecer al Clavijo el jugador estadounidense se sentó por última vez en el banquillo durante el pasado partido frente al Stella cántabro en el palacio en el Palacio de los Deportes hasta la fecha Robinson había promediado tres con tres puntos por partido y uno coma dos de de rebotes por tanto no era habían sido excesivas buenas estadísticas para americano que juega una media de ocho minutos ponen además os recordamos la puesta en marcha de una nueva carrera solidaria Ésta tendrá lugar el próximo veinticuatro de febrero en el campo de golf de La Grajera se llama corre por una causa organizada por la ONG Entreculturas su objetivo es mejorar la educación de las niñas en África y América Latina para luchar contra la violencia ejercida hacia ellas elemento se dividirá por distancias y categorías además de una donación sin participar eh

Voz 3 04:29 sea si no participa también puede ayudar en esta causa

las once arrancará los cinco kilómetros a las doce los diez kilómetros y ambas tendrán un coste de diez euros los más pequeños también tendrán su oportunidad con los trescientos metros para niños de seis a siete años y los quinientos metros para los que tienen de ocho a nueve años y mil metros para los que van de las edades de diez y once años estos costarán cinco gritos e también es es existirá la posibilidad de participar con dorsal cero perdón con una duración de cinco euros las inscripciones ya pueden realizarse en tres W Se corre por una causa punto o RG

Voz 4 05:37 como imagino que ya sabéis los miércoles SER Deportivos La Rioja se convierte en ser ser activos que es una acción que nos está permitiendo a visitar y conocer los diferentes colegios de La Rioja con el objetivo de reconocer el deporte como un elemento trascendental en la educación de los jóvenes riojanos porque el deporte fomenta valores tan importantes para nosotros como el trabajo en equipo el esfuerzo la constancia el sacrificio la vida saludable y hay otro motivo y es que en los lo pasa

Voz 3 06:03 a la verdad muy bien junto a todos vosotros

Voz 4 06:05 así que llegados a este punto podemos decir aquello de comenzamos ser activos aquí en Ser Deportivos La Rioja en la Cadena Ser

Voz 9 06:12 sí

Voz 3 06:57 que noto un poco cara de caras de tensión entre los alumnos del colegio Vélez de Guevara lo mejor yo creo que es dar un fuerte aplauso no

Voz 4 07:09 ah y acaba ahí de escuchar los aplausos del colegio de los alumnos del colegio Vélez de Guevara situada en la calle del mismo nombre aquí en Logroño y os damos las gracias por estar aquí por acompañarnos en el programa sin duda el que es más especial para nosotros durante toda la semana pero ya sabéis que en ser activo Nos encanta acompañarnos siempre deportistas riojanos de élite que nos ayuden a reconocer los principales valores del deporte en esta ocasión nos acompaña al atleta logroñesa Patricia Ortega a la que le damos la bienvenida como se merece

Voz 3 07:38 pues con un fuerte aplauso no está vez

Voz 4 07:43 a Patricia Patricia Ortega es una joven atleta riojana que es campeona de La Rioja de talón es también campeona de España sino he mirado mal en esta misma combinada de pruebas tras un año estudiando y entrenando en Estados Unidos han logrado dar un salto importante hacia la élite en su desarrollo profesional deportivo al conseguir la quinta mejor marca de la historia de talón

Voz 3 08:04 es un español que que ya comienzan a ser palabras mayores Patricia muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos y que bien rodeados estamos no

Voz 0585 08:12 kleenex a lo mejor así así da gusto

Voz 3 08:15 no es la primera pregunta la lanzo yo vale

Voz 6 08:18 si os parece y después ya arranquemos otros Patricia eh

Voz 3 08:23 sensaciones estás acumulando a lo largo de estos dos últimos años no sé Si Si estás la evolución que esperadas

Voz 0585 08:31 sí sí sí vamos definitivamente ya llegar a los veintitrés veinticuatro años y todavía pues seguir mejorando unos es es lo ideal para cualquier deportista ahí atleta más porque ahora pues te quedan por delante cuatro cinco seis años no que hasta los treinta vaso menos que son los mejores de tu carrera ahí yo llegó sin ningún tipo de lesión pudiendo entrenar y siendo capaz de asimilar bastante bastante entrenamiento así que no tengo ninguna queja ahí bueno muchísima ilusión

Voz 3 09:03 oye cómo ha servido tu paso por por Estados Unidos en la progresión de tu carrera

Voz 0585 09:08 pues yo creo que ha sido ha sido algo de va definitivo no hago que ha hecho que yo diez Si salto yo no sé si si hubiese ahí seguido aquí en España Si hubiese pasado esto no sea has ido lo quiten sacarte de tu zona de confort I hizo espabilar te has más claro no se puede decir que bueno pues estoy muy contenta es decir a Estados Unidos me han ofrecido cosas que yo creo que aquí en España no hubiese podido vivir ir como atleta y me ha hecho ha dicho que evolucione un montón y que descubra nuevas partes de mi hijo todo eso pues me ha ayudado a mejorar un montón este último año pasado es que seguro que hay

Voz 4 09:52 muchos oyentes de Radio Rioja algunos

Voz 3 09:54 es que quieren ser deportistas papás mamás de de niños deportistas cómo se consigue eso de la aventura americana de IRTA Estados Unidos seguir estudiando y poder mejoran en tu deporte es difícil es es complicado es caro

Voz 0585 10:10 bueno pues a ver si hay más o menos cómodos opciones no yo por ejemplo tuve la gran suerte de que cuando empecé a ir a los mundiales con la selección española pues las universidades automáticamente contactan contigo y la otra forma que hay bueno pues es eh con unas agencias no que ellos te gestionan todo te busca una universidad y tal pero claro eso vale dinero él por agencia pero bueno es es la otra opción que es totalmente a mi me parece muy bien también yo tuve la gran suerte como ya he dicho de que a mí me lo gestione todo con la Universidad de ella directamente y además bueno pues me dieron una beca completa entonces me me cubría todos los gastos bueno pues ha sido una pasada Ivano ya ya digo la otra opción de la agencia también es una acción totalmente factible porque igual es gente que todavía no ha llegado a ese nivel como para que le ofrezcan una beca completa pero es que haya luego dan el salto no

Voz 4 11:06 claro que dependen de pillen tu proceso porque tú has tenido cierta calma no

Voz 3 11:10 a la hora de desarrollar tu carrera porque nos comentabas antes fuera de micrófono que decidiste esa carta aquí primero los estudios

Voz 0585 11:16 sí también cierta cautela no hay que correr demasiado

Voz 3 11:19 todo no bueno si a ver yo

Voz 0585 11:21 cuando por primera vez me me ofrecieron esto yo tenía diecisiete años eso sea porque sí que me he ido quedando varias veces campeona de España desde que era pequeña no entonces sí que tienden a fijarse más en los campeonatos internacionales pero si como antes os he dicho yo decidí antes de irme a Estados Unidos sacarme la carrera aquí en España en la Universidad de La Rioja y una Elda tuviese ya irme porque bueno sede de casos que igual se han ido a mitad de carrera no con dos años y luego era un lío pues convalidada sino Naturgas o que no les convalidó directamente y entonces la carrera hacia el final de cinco seis años que no pasa nada que es otra opción no pero bueno yo yo consideré que era mejor irme con algo ya seguro de aquí

Voz 3 12:06 y ha llegado buen Javi

Voz 4 12:09 han elegido los alumnos te Mazo

Voz 3 12:11 sí yo lo voy a poner bajo esta responsabilidad se si luego los oyentes muestran sus quejas es una cuestión del colegio Vélez de Guevara

Voz 4 12:20 dale Javi

Voz 10 12:21 eres

Voz 3 12:35 bueno pues con este tica no se llama chicos cómo es como es como es Paquita aquí Pedro como mesas Totta aquí vale perfecto en llega el mejor momento de este programa de ser activos que es cuando los alumnos coge las riendas de los micrófonos de Radio Rioja en la Cadena Ser sí comienzan a preguntar a los deportistas de élite Patricia estás preparada para lo que pueda suceder claro que sí claro que sí bueno pues recibimos al primer álbum le damos un fuerte aplauso por la verdad

Voz 13 13:01 más que sí

Voz 3 13:04 nos tienes que decir tu nombre y apellidos

Voz 14 13:07 me llamo iría Angulo tengo diez años fantástico así sentó la radio había visto que claridad y precisión bueno haces algún deporte

Voz 3 13:17 no no pues no jugará con los amigos en el cole algo en el patio en la educación física del sol es bueno pues poco a poco hay que ir haciendo deporte hay que es muy importante el mover el esqueleto ponerse y estar siempre en forma bueno pues adelante con tu pregunta para para

Voz 9 13:33 cuántos años llevas Prat practicando este deporte

Voz 0585 13:37 pues empecé con dieciséis añitos así que ahora haya eh ocho nueve nueve más

Voz 3 13:46 pero antes patria ya te pero cuando empezaste a correr cuando empezaste a relacionar tengo del atletismo directamente si conduce a Condoleezza Rice

Voz 0585 13:54 porte toda mi vida he ido pues en principio hacia Natació juega tenis jugar baloncesto seis años que era por lo que parecía que iba a seguir yo un día decidí por casualidad bajar a la pista con una amiga iba entrenador que todavía es actualmente veinte la de lo Diego González en os dijo que que que podía tener futuro y que si me apetecía probar cómo empezó por casualidad

Voz 3 14:19 pues sabéis todas las cosas a veces nunca sabes por qué te van a llevar ya es campeona de España gracias recibimos a otro alumno esto va rápido es la radio es la magia de la radio y va una nueva alumna

Voz 6 14:30 te puede sentar en este en este en este asiento

Voz 3 14:33 en total uno Le pedimos que vaya dejando sitio al resto de compañeros bueno pues dinos tu nombre y apellidos acércate un poquito más acércate un poquito más dice Alejandre a ver si tengo diez años haces algún deporte no no pues te gustaría hacer algo o no si cual cuál es el deporte que más te llama la atención no sé si la el fútbol el baloncesto el fútbol te gusta el fútbol venga pues adelante con tu pregunta para para Patricia

Voz 9 15:03 ha tenido que sacrificar muchas cosas por este deporte

Voz 0585 15:07 pues yo no lo considero porque es que yo disfruto muchísimo haciendo deporte insitió organizadas te da tiempo a hacer de todo vamos a estudiar a tener tus hobbies a ir con los amigos no mucha gente dice pues sacrifica es el que no puede salir una noche pues un es verdad osea tú si puede salir lo que no pueden iguales pegar T un exceso yo hasta altas horas de la mañana pero claro que pueden salir y tener vida social hay y hacer un montón de cosas y Manices bien

Voz 3 15:36 hay que encontrar espacio para todo verdad saber cuáles son las

Voz 0585 15:39 prioridades el final

Voz 3 15:41 Patricia se ha marcado unas prioridades Iggy con esas las lleva siempre imagino que ahí está la felicidad no

Voz 0585 15:47 sí sí yo es que disfruto mucho de haciéndolo

Voz 3 15:51 bueno pues un aplauso gracias por la pregunta bueno vamos con una alumna creo que está un poco nerviosa pero vamos esto se pasa rápidamente dinos tu nombre y apellidos me llamó allá

Voz 0585 16:03 equino mega ola de encantado de serlo

Voz 3 16:06 darte la primera en la radio me imagino debuta en la SER no está nada mal asunto bueno pues haces algún deporte donde si vence

Voz 6 16:13 esto baloncesto en que hay que en algunos

Voz 3 16:16 equipo o en tu tiempo libre con las amigas y los amigos con amigos y muy bien bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 15 16:26 que es un espectáculo esto es era

Voz 3 16:32 cuál han estado preparando las preguntas pero había que enfocar a los oyentes que igual no todo el mundo sabe lo que selecta lo no

Voz 0585 16:38 muy buena pregunta pues un heptatlón el cuenta como cualquier otra prueba lentísimo sea es una sola prueba pero se compone de siete eventos no que son el cien metros vallas en salto de altura lanzamiento de peso doscientos metros lisos salto de longitud lanzamiento de jabalina y ochocientos metros lisos Si bueno pues tú vas consiguiendo puntos depende las marcas que hagas en cada prueba y al final de la siete pues se suman los puntos y la que más puntos tenga ganas pero eso cuenta igual que un chico que corre los cien metros lisos pues igual

Voz 3 17:13 Pedro te tengo la izquierda no sé si se te ocurre alguna pregunta no la que tienes preparada que te la estoy viendo desde aquí sino en cómo te he visto muy interesado con esto es ser periodista y ya sabéis hay que buscar nuevas preguntas siempre de las más allá preparada se te ocurre alguna por ejemplo a mi se me ocurre preguntarle le vamos a preguntar Pedro si te parece

Voz 6 17:29 muy bien cuál es de esas siete pruebas su

Voz 4 17:32 favorita la que más les guste también la que más pereza le da porque al final

Voz 3 17:36 siempre seguro que tiene algunas que le he dado un poquito más de Pérez

Voz 0585 17:39 pues bueno en mi prueba favorita porque me gustan mucho porque yo creo que es la que mejor se me da cien vallas muy buena

Voz 3 17:47 en cien vallas e una disciplina muy complicada porque hay que ser veloz ser muy ágil paras para pasar el obstáculo tener mucha coordinación la verdad que es una prueba parece además saltan las vallas que impresionan cuando la respuesta

Voz 0585 18:00 es muy bonita de ver hizo bueno el año pasado aparte de quedarme cambios en España me quedé en el Ranking absoluto de vallas estaba segunda así que si hubiese corrido pues igual no segunda pero me hubiese cogido casi seguro medalla hay y luego bueno la que más Pérez danos siempre pero vamos que es la que más cansa lo diría el ochocientos pero vamos que es mi segunda mejor prueba ósea también saco muchísimos puntos quebraderos de cabeza me dan un poco los lanzamientos porque hay que aprender mucha técnica pero bueno Pedro lanza la baja

Voz 3 18:35 la Lina que alucina es verdad Pedro que da Paula e se te da fábulas bueno pues gracias por tu pregunta dándole un aplauso para dame unas seguimos recibiendo al a quién ser activos en Radio Rioja la Cadena Ser hola muy buenas tardes cómo te llamas Zacarías Etxerat

Voz 6 18:54 muy bien encantado de de qué tal qué te parece esto de la radio te

Voz 3 18:58 estando

Voz 6 18:59 venga que deporte haces haces algún deporte

Voz 3 19:03 sí cual fútbol lo juegas en algún equipo o en tus ratos libres no

Voz 6 19:08 muy bien pues adelante con tu pregunta cuál de estas pruebas te gusta más pues

Voz 15 19:14 ahora no acabamos de pero bueno no pasa nada no me acordaba yo de tu pregunta puedo darme nada pero bueno él

Voz 0585 19:23 cien metros vallas porque me parece una broma me divertida y me gusta mucho entrenar la además Patricia la segunda que más te gusta

Voz 3 19:29 está

Voz 0585 19:29 la segunda pues vamos a decir no sé tampoco es que me lo paso bien entrenando todas los saltos quizás son más más divertidos

Voz 3 19:40 los saltos en salto de altura ideología

Voz 0585 19:43 no es que disfrute con los dos bueno pues pues sí

Voz 3 19:45 qué bien así da gusto bueno tenemos un aplauso

Voz 13 19:49 el Sporting provoca repetimos dando alumnos

Voz 3 19:52 el colegio Vélez de Guevara dice dime tu nombre y apellido

Voz 16 19:56 me llamo Alí simios tengo diez años

Voz 3 19:59 pues encantado de conocerte te haces algún deporte en sí kárate bueno cuéntanos un poco qué es lo que más te gusta del kárate

Voz 16 20:06 que sabes defender te voy a claro

Voz 3 20:10 oye qué valores os dice el entrenador del kárate no sé si hay algún valor que diga bueno pues oye pues hay que hay que ser deportivo o tener mucho respeto por el rival cuál es el valor más claro

Voz 9 20:22 pero si no no ser tan agresivo

Voz 3 20:25 no ser tan agresivo venga pues adelante con tu pregunta para Patricia

Voz 9 20:28 qué plan tienes después de tu carrera deportiva

Voz 3 20:31 esta es una muy buena pregunta que nos encanta siempre que hagáis a quién ser activos porque al final evidentemente las carreras de los deportistas pues en su plenitud son cortas y hay que trabajar mucho después hay que tener un plan evidentemente cuál es tu Patricia

Voz 0585 20:47 pues bueno como ya he dicho yo estoy aquí para ser maestra este año sabes si es viernes así que yo sea de momento no me estoy dedicando sólo única y exclusivamente a de turismo quizás después de este año bueno pues te gano un poco que decir pero es complicado en en España es complicado porque pues eso si te lanzas por sólo prepararte atletismo tienes que tener

Voz 3 21:10 no

Voz 0585 21:10 algo o no detrás que que sea el plan B que diga esto no sale bien entonces bueno pues por eso yo sigo estudiando oí para las búsquedas en este caso bueno pues es el maestro que sería después de lo que puede ser atletismo

Voz 3 21:26 te te complica mucho el día a día de tu entrenamiento el tener que estar con la mente puesta en unas oposiciones que son durísima mientras en competencia con más G

Voz 0585 21:35 a ver yo este año non yo no me lo voy a preparar no como se aprobaría un un chaval que que vaya sacarse lo a muerte no por así decirlo yo estoy estudiando pero eso tampoco me quiero agobiar tanto porque posición es una posición muy requiere de muchísimo no debería esta estudiando seis horas al día o más que gente que estoy estudiado mucho más y tú tienes claro

Voz 3 21:59 pero claro si las entradas son venía este año

Voz 0585 22:01 cuatro horas en la pista mínimo cada día entonces pues yo ratito que saco voy haciendo cositas de oposición igualado pues si no es para esta para la siguiente

Voz 3 22:12 Nos han estado contando los compañeros de Radio Rioja de informativos a lo largo de todo el día que hace un frío que está haciendo un frío del carajo bueno pues Patricia hasta cuatro horas en la pista con este frío y hay que hacerlo no que cara

Voz 17 22:25 qué papel ya ahora no se está mejorando la cosa eh no es banal poner calefacción en el módulo

Voz 0585 22:30 no así que será mejor pero es muy duro muy duro porque bueno las condiciones que hay en La Rioja pues es un poquito complicado para hacer el deporte alto rendimiento

Voz 18 22:44 no sea para

Voz 0585 22:46 para niños y así está muy bien pero para algo de alto rendimiento pues ahí en otros sitios que tienen unas condiciones que tiene mucha ventaja

Voz 3 22:56 bueno pues ahí queda queda ese mensaje verdad que para los niños la verdad que las instalaciones tan fantásticas pero bueno Nos falta

Voz 17 23:02 pero también lo sonando mucho era verdad este año vamos ha habido muchos cambios así que con dentro

Voz 3 23:07 bueno pues entonces está está muy bien bueno seguimos recibiendo un fuerte aplauso has estado fantástico bueno pero seguimos recibiendo alumnos Le vamos a bajar Patricia ayúdame bajar un poquito el micro porque si no se les van ahí

Voz 6 23:20 eso es muchas gracias eh cómo te llamas Raña hola Rania eh tu primera vez en la radio sí sí y qué tal qué sensaciones tienes con esto de la radio te está gustando cinta ha gustado muchísimo bueno

Voz 3 23:34 cortés

Voz 6 23:35 pues sí patinar al patinan sobre

Voz 3 23:38 cielo o en línea en el patio como dónde te gusta patinar en línea y que se te da el se oye llevas protección porque yo siempre pregunto lo mismo a mí me preocupa vuestra salud Codere allí esas cosas llevas o qué bueno pues hay que tener cuidado protegerse de los códigos y las rodillas que luego se quedan apostilla sí que da las cicatrices físicas bueno pues adelante con tu pregunta Rania

Voz 9 24:04 de dónde viene la motivación para hacer este deporte

Voz 3 24:07 jugó además pegaba mucho con la pregunta que hemos introducido anteriormente del frío la lluvia el viento el entrenar diariamente dónde está tu motivaciones

Voz 0585 24:15 pues bueno lo principal yo creo es que yo disfruto mucho haciendo esto no entonces eso ya ayuda a que estés desmotivado y luego bueno pues el atletismo es un deporte bueno sí individual aunque éstas con entrenas con mucha gente entonces deja de ser un pueden dudar pero bueno es individual entonces el super arte a ti mismo cada vez que haces una marca pues da da mucha satisfacción no y te motiva para seguir para adelante entonces bueno pues yo me fijo unos objetivos

Voz 3 24:46 muy el conseguirlas pues es lo que me da

Voz 0585 24:50 esa motivación estáis en la radio

Voz 3 24:53 pasa el tiempo y cada segundo parece como que se hace largo verdad K segundo si dejamos mira si dejamos a un segundo de silencio Caixa flipado lo largo que se admira esos rivales verdad bueno pues en ese segundo en ese segundo Patricia trabaja miles de horas al año para ganar no ya un segundo Johan la estuviésemos hablando bueno en los ochocientos metros Un segundo pues bueno puede ser un buen saldo pero en cien cien metros vallas un segundo sería una auténtica bueno la verdad es que cuánto cuesta una milésima yo no

Voz 0585 25:23 tamén no sé es quién por milésimas se te queda campeón no subcampeón o te quedas tercero y cuarto sin medalla es es una pasada lo que lo que varía pero es que en las carreras de ochocientos vamos en todas las carreras también con la foto finish no la foto finish seis el aparatito que usan pues para para cronometraje los tiempos si tienen dudas porque han entrar en la misma décima o en la misma centésima pues van a el aparatito imitan las milésimas y la isla el dibujito que les sale a ellos deciden quién ha entrado es es que es decisivo

Voz 3 25:57 y por pequeños detalles de una milésima te puedes quedar sin ayudas en relación a al a poder seguir evolucionando en tu en tu deporte por lo tanto para que veáis el nivel también de tensión

Voz 6 26:08 lo que tiene que manejar digerir en casa

Voz 3 26:10 competición porque lo psicológico es muy importante saber que te la juegas a una prueba no sueños no me gustaba cómo lo trabajáis todas esas cuestiones

Voz 0585 26:19 yo la verdad es que no no trajo pero mucha gente psicólogos pues nada más para situaciones competitivas bueno pues hay gente que se pone más nervioso no las sabe gestionar y bueno pues yendo al psicólogo les estrategias au

Voz 3 26:33 Patricia no se pone nerviosa

Voz 15 26:35 me pongo a Patricia se pone pero no tanto cosa que que lo lleva bien gracias Rania

Voz 3 26:42 por tu fantástica pregunta tenemos ya otra alumna un fuerte aplauso

Voz 15 26:46 como desastrosa explica cómo te llamas Diana hola Diana cuántos años

Voz 3 26:52 tienes diez porque sois todos de quinto verdad del colegio Vélez de Guevara verdad todos los alumnos que nos visitan hoy aquí en Radio Rioja en la Cadena SER hace algún deporte no tenemos que hacer deporte es lo que estamos vendiendo aquí en Ser activos alguno que te llame la atención que te apetezca oye pues igual algún día probó suerte el baloncesto el baloncesto bueno pues ya sabes anima te a practicar baloncesto como empezó Patricia de mira ahora campeona de España de otro deporte pero así es la vida que le queda vamos a hacer pero es campeona de España en adelante con tu pregunta

Voz 9 27:23 qué es lo que más te gusta de este deporte

Voz 0585 27:27 en líneas generales que es lo que más te gusta del Atleti no pues yo creo es que te engancha no es sea lo de superar hay en cada carrera hay por tampoco que eso por una milésima pérdida súper arte pues es lo que lo que te hace estar en la pista Hay esforzarse al máximo en cada entrenamiento bueno

Voz 3 27:51 hablábamos de de esa mejora constante de de una milésima también ha sacado un tema Patricia muy importante en relación también a tu pregunta que has hecho perfectamente y es que no se entra una sola que parece que se entrena no solo verdad en el atletismo pero pitos porque hombre la soledad sería muy dura no estar en la pista

Voz 0585 28:10 sí con tu entrenador bueno me yo este año tengo un poco de mala suerte no porque estoy yendo por las mañanas aprovechando las horas de calor y sí que estoy entrenando sola baja mi entrenador él cuando acaba el Cawley cuando puede entonces es un poco duro pero como tengo motivación porque me he fijado unos objetivos y quiero conseguirlos pues pues lo voy consiguiendo disfrutó mucho por ejemplo cuando nos llegan con la selección española a entrenar en concentraciones estamos con más gente pues me lo paso muy bien ahora he disfrutado mucho con la gente

Voz 3 28:43 Pedro ha llegado tu momento es Laura llevas aquí al lado del presentador todo el rato ya ha llegado tu momento ya te presentado te llamas Pedro hace algún deporte Pedro espera a mí pero mirarle

Voz 18 28:57 ahí no sólo juego pues en ratos libres a un soldado de domingo al fútbol fútbol vale

Voz 3 29:05 venga pues adelante Pedro con tu pregunta Patricia

Voz 0585 29:09 cuál es tu mejor récord mi mejor récord pues a ver tengo de La Rioja tengo tengo varios récords tengo los de ETA con el pentatlón es lo mismo que en pista cubierta y tengo los metro los récord de cien metros vallas y sesenta metros vallas bueno a nivel de España tengo dentro de la combinada dentro de de las siete pruebas tengo el récord de España de ochocientos así que date de su de la prueba

Voz 3 29:40 sí que más Pérez y ya les da eh resulta que tiene bueno pues ahí está la capacidad de los atletas soy muy cabezón se da ante pero p'alante la super AIS con con fantástico talento pues un aplauso para Pedro notas ni claro venga vamos con yo creo que es la la última penúltima la última dar el vale pues la última no no creo que queda otra Snipes María adelante con tu cómo te llamas cómo te llamas perdería Julia hace algún deporte Julia si correr a corres bueno pues eso está está muy bien mira Patricia Patricia corre muchísimo ya te que te gusta

Voz 14 30:22 correr muy rápido poco o algo más lento mucho

Voz 3 30:27 mucho ahí llegar más lejos así llegas lejos bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 9 30:34 mucho esfuerzo deportista

Voz 0585 30:37 bueno pues si ese esfuerzo pero también tienes recompensas no porque te da mucha satisfacción ya hemos dicho cuando cuando consigues los objetivos así que

Voz 19 30:49 yo diría que ese esfuerzo cuando vas sin ganas a la pista obligado

Voz 3 30:54 sí cuando dejas de que no te apetezca eso las cosas no apetecen parece que cuesta más no pero

Voz 0585 30:59 bueno claro está esfuerzo es que ojalá

Voz 3 31:02 tengo mucha no pero pero como

Voz 0585 31:04 o lo haces con ganas pues pues deja de costar te pero bueno también hay momentos en los que estás cansado y después hoy no me apetecería bajar a la pista pero tienes que bajar porque tú te has fijado una cosa Hay bueno pues te tienes que auto obligar no ser disciplinado

Voz 3 31:21 los chicos esto vale para los los exámenes los estudios verdad Pattricia ese hombre sí con los y sale desde de todo tipo de disciplina de asignatura que a veces nos apetece pues bueno pues hay que tirar para adelante y sacarlo porque es la obligación es que se trata hay por eso vais al cole pasea de para hacer buenos amigos claro que sí íbamos con la un fuerte aplauso claro que sí gracias por

Voz 13 31:45 Espantax diga pregunta Ramos estar

Voz 3 31:47 a preguntas de Lescaut de los alumnos del colegio Vélez de Guevara de quinto con una última alumna cómo te llamas me llamo María hola María hace algún

Voz 20 31:55 deporte María o no pero me gusta hacer buenos patinar no te gusta patinar

Voz 3 32:03 bueno pues hay que ponerse casco calderas y

Voz 4 32:06 además se que no me gusta luego veros lesionado

Voz 3 32:09 casi todas estas cuestiones bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 20 32:13 yo quiero preguntarte qué qué alimentación para la competición pues mira sana saludable y somos lo que comemos

Voz 0585 32:22 sí eso es muy importante para los deportistas cualquiera es súper importante lo que lo que comes la entendía ahí bueno a ver

Voz 19 32:32 todo el mundo alguna Isanta algo y come a algún alguna Chuchi o lo que sea no pero no asiduamente no no se puede comer eso y además por ejemplo cuando acabamos de entrenar es muy importante que reponga vamos comiendo algo sano lo lo que proteína por ejemplo algo porque es de lo que nuestro cuerpo se va a recuperar

Voz 0585 32:52 sabe porque después de entrenarnos quedamos vamos a decir que los depósitos en Nos quedan vacíos no entonces tenemos que meter algo de sustancia saludable para que empiece a recuperar y al día siguiente podamos entrenado otra vez bien

Voz 3 33:04 sí

Voz 6 33:05 hay que comer bien eh chicos

Voz 3 33:07 verdura tres veces a la semana pesca o carne la dieta equilibrada y menos bollería bueno que ya llega el momento de hacer un pequeño receso para para la publicidad aquí en Ser activos vamos a despedir gracias Patricia de España darnos Le damos un fuerte aplauso Pilar

Voz 4 34:37 pues continuamos en ser activos en esta edición con el colegio Vélez de Guevara de Logroño estamos en la mesa la triple

Voz 6 34:44 eh Sergio Sergio

Voz 3 34:47 estará muy buenas tardes bienvenidos a qué tal las sensaciones que está dejando esto de la radio y los colegios

Voz 0585 34:55 es muy buena yo creo que es una iniciativa muy muy

Voz 3 34:58 positiva sobre todo para los niños que yo creo que lo disfrutan una barbaridad oye como Sergio como trabajais en el centro la educación física y la puesta sobre todos sus valores como el trabajo

Voz 4 35:08 equipo la constancia el esfuerzo el sacrificio

Voz 3 35:11 con la colaboración muchas cosas pues

Voz 26 35:15 constantemente a diario es un tema bueno que no sólo afecta la educación física no es un tema transversal me parece que afecta a todos los profes del del centro y bueno pues eso sobre todo pues intentando inculcar esos valores eh pues bueno el respeto el tema a de de la vida saludable y y dejando un poco al lado el tema del rendimiento e hijo utilizando viéndonos de la educación física como herramienta para conseguir estos estos valores y el desarrollo de estas

Voz 3 35:51 yo esto lo Se trata de quién está formativa a muchos deportes no sé qué deportes tocáis Sergio Sarah Sarah Sergio

Voz 26 35:57 sí es verdad es que que prueben que prevén yo les intentó motivar ya acercara diferentes deportes eh que los pues creen que que que lo vivan pues desde el patinaje sobre hielo hasta a la pelota mano hasta la esgrima y bueno generalmente apostamos por deportes que se venden peor y portes

Voz 3 36:24 practica menos eso es deporte

Voz 26 36:26 les minoritarios porque los toros ya parece que se venden un poco mejor y eso sobre todo pues que prevén y que que nunca se sabe donde realmente puede estar la

Voz 3 36:38 lo que les guste no suele Sara y vida saludable dieta saludable cómo se implanta hábitos saludables en los alumnos

Voz 9 36:46 pues desde los colegios como tenemos el fantástico momento del patio siempre se intenta que los almuerzos sean saludables en alguna celebración pues también que que pues que entiendan que al fin lo que tú dices somos lo que comemos y que nos afecta y les afecta en su en su día a día

Voz 3 37:02 además están en periodo de crecimiento chicos tienes que comer mejor que nunca para para ir para arriba no

Voz 0585 37:08 sí

Voz 26 37:09 desde el centro también se apuesta bueno estamos apuntados poner al programa de de consumo de frutas y hortalizas que desafía al Gobierno de La Rioja Illa apostamos y entonces de esta manera pues un poco nos aseguramos el consumo de de apertura bueno verduras verduras hortalizas y que fruta pues por lo menos tres días a la semana

Voz 3 37:32 pues nosotros les garantizamos que

Voz 4 37:35 qué comen bien que coman bien Sara

Voz 3 37:38 a Sergio Sergio Sara gracias por estar aquí gracias al colegio Vélez de Guevara nos aseguramos decía que como es bien no a que escuchar buena música porque vosotros habéis elegido esto los alumnos de quinto del colegio Vélez de Guevara y con este mazo Nos despedimos y con un fuerte aplauso para vosotros porque avistado fantásticos

Voz 4 37:59 mañana volvemos aquí en Ser Deportivos La Rioja a partir de las tres y veinte y como siempre os digo abre una ventana primero a la información y después otra ventana aún más grande a la vida con Carles Francino fortísimo abrazo De Gaulle adiós

