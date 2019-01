Debate a cuatro:'La Rioja prorrogada' (16/01/19)

Voz 1 00:00 en Radio Rioja no se vio en onda media

Voz 1122 00:27 pues cogemos el testigo del Hoy por hoy que dirige Toni Garrido junto a Pepa Bueno y cogemos el testigo pues más cercano más proximo más doméstico el de Hoy por Hoy en la Cadena SER para las emisoras de frecuencia modulada yendo de media en La Rioja hoy por hoy miércoles dieciséis de enero encantados de acompañarles hasta las dos de la tarde y en el primer tramo como cada día pues un repaso a la actualidad local regional comarcal en fin un repaso a lo que es actualidad de la mano de Concha Bezares qué tal buenos días

Voz 2 00:54 qué tal Miguel buenos días repaso hoy más rápido les recuerdo a los oyentes y que a partir de la una desde la una ya está las dos en el Parlamento de La Rioja y iniciamos estrenamos una un programa con los portavoces parlamentarios se va a debatir allí y hoy se va a debatir de la prorroga del presupuesto de La Rioja para este dos mil diecinueve así que digo rápido repaso de otros asuntos que estamos pendientes el Espacio Lagares acoge esta tarde una conversación en la que va a participar el filósofo Daniel inervar IT autor de política para perplejos y de comprender la democracia también estará Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional de la Universidad de La Rioja colaboradora de esta casa y la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra en declaraciones a esta emisora inervar y asegura que es vital que una opinión pública entienda lo que sucede la democracia para que no se le pueda manipular

Voz 3 01:45 pocas veces oigo yo y eso es ese hueco trató de llenar con ese libro la idea de que la democracia no resulta comprensible para los ciudadanos no porque los ciudadanos sean especialmente tontos sino probablemente porque la eh por un lado la la la sociedad se ha vuelto extremadamente compleja y es muy difícil entender la tanto para quienes votamos de eh criticábamos o para quién dice quiénes dirigen cómo porque a veces se así especialmente opaca de manera intencional no entonces sin una sin una ciudadanía que entienda que sepa de qué va el asunto sea capaz de monitorizar criticar protestar votar decidir sancionar esto no va a funcionar

Voz 2 02:35 este filósofo señala que no se trata de saberse la constitución de memorias sino que hay que tener una cierta preparación emocional para respetar al que no opina lo mismo o con el que sufre injustamente siempre buscar el contraste con la propia opinión la conversación en el Espacio Lagares a partir de las ocho de esta tarde también les contamos que el treinta y seis por ciento de los comercios riojanos disminuyeron sus ventas el año pasado según una encuesta de comercio que ha realizado opta como cada año la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de UGT realiza un análisis del sector de comercio a través de esta encuesta una publicación que señala que únicamente el seis por ciento de los comerciantes ha aumentado sus ventas mientras que el treinta y seis por ciento registra pérdidas respecto a dos mil diecisiete Javier Marzo es el Secretario General de Utah

Voz 1756 03:21 de cincuenta y ocho por ciento y la evaluación de las ventas que se que igual que el año pasado que bajan un treinta y seis por ciento y que sube un seis por ciento es un poquito de margen entre otros el lo que menos asumidos los que suben no es que han contestado que han subido pues bueno se El noventa y dos por ciento entre un uno y un veinte por ciento a los que han bajado las ventas pues el ochenta por ciento de entre uno y un veinte por ciento

Voz 2 03:50 bueno lo dicho Miguel rápido repaso estos y otros asuntos ampliamos a partir de las dos en Hora catorce

Voz 1122 03:55 no perdemos precisamente esa cita a partir de la una en el Parlamento riojano muchas gracias Concha luego vamos a continuar ahora con la información de carácter comarcal Nos vamos a La Rioja Baja en su capital Calahorra la información nos la trae Miguel Ángel Santos

Voz 5 04:38 los datos confirman que cada ahorrar un destino turístico atractivo interesante algo que también reafirma que la gestión que estamos llevando a cabo por parte del Ayuntamiento es la adecuada

Voz 4 04:50 de los visitantes en registrados durante el año pasado hay noventa y ocho coma veinticinco por ciento son nacionales el uno coma setenta y cinco por ciento de extranjeros principalmente franceses ingleses y alemanes los turistas procedentes de La Rioja Madrid Cataluña y País Vasco son los que más han visitado la oficina de Turismo ya han participado en las actividades turísticas proclamadas seguidos de castellanos leoneses valencianos navarros y aragoneses en dos mil dieciocho todos los eventos turísticos han aumentado notablemente la afluencia de público Icomos se repite en la estadística de todos los años el Merca Fórum la Semana Santa en las Jornadas Gastronómicas de la Verdura son los tres principales reclamos para visitar Calahorra así en marzo se contabilizaron cuatro

Voz 6 05:35 mil seiscientos treinta y cinco visitantes

Voz 4 05:38 en abril diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve cielos cubiertos en ni hablan cinco grados de temperatura

Voz 1122 05:45 compartimos ese cielo cubierto también en la capital de La Rioja aunque la temperatura en este momento se aproxima a los cuatro grados vi continuamos precisamente hablando más de Meteorología porque queremos conocer la previsión meteorológica para las últimas horas de hoy las primeras de mañana por lo tanto nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología ahí está Alba López qué tal buenas tardes

Voz 1473 06:03 buenas tardes se cielo poco nuboso iniciaba la jornada con intervalos de nubes bajas brumas y nieblas especialmente en el Valle del Duero una nubosidad que va a ir levantando tender hacia el final del día a aumentar en cambio la nubosidad media y alta hasta quedar cielo encapotado las temperaturas en ligero descenso sin cambios máximas de nueve grados en Haro diez en Calahorra ahí Logroño y los once en Alfaro y Arnedo con viento flojo de componente oeste más intenso en la Rioja Alta durante esta segunda mitad del día mañana jueves tendremos cielos cubiertos esperamos precipitaciones débiles en general con una cota de nieve en torno a los ochocientos metros toda esta precipitación y la nubosidad irá remitiendo el disminuyendo hacia el final del

Voz 2 06:44 ya las temperaturas mínimas subirán está Prats

Voz 12 08:01 eh eh Jicha

Voz 13 08:51 tras el repaso a la actualidad local comarcal regional tras ese primer tramo de nuestro Hoy por hoy con claro carácter informativo Nos vamos al entretenimiento como siempre decimos cien por cien entretenimiento sin alejarnos del todo de la información

Voz 14 09:04 estos días pasados eh

Voz 13 09:06 la jornada de ayer concretamente el concejal de Transporte Urbano Tráfico y vías urbanas Francisco Iglesias presentaba el borrador de Reglamento del Transporte Urbano Francisco Iglesias qué tal buenos días

Voz 3 09:18 hola buenos días tengo que cortar decía estos días

Voz 13 09:21 sí efectivamente iba bien encaminado porque era el pasado viernes creemos recordar cuando se presentaba este borrador no

Voz 15 09:27 así es un borrador bueno pues que ha sido trabajado por el equipo de gobierno del Partido Popular y por agentes sociales y políticos también del Ayuntamiento durante este tiempo no pues eh con el comienzo del año comienza su tramitación administrativa y esperemos que bueno pues finalizaremos eh con con bien y podamos tan el nombre de un reglamento que nos acerque a esa excelencia dado como decía yo en la rueda de prensa para tener un transporte urbano en el que todos los sintamos satisfechos en el que todos cada vez que utilicemos más y sea la alternativa real al al transporte privado

Voz 13 10:01 Iker Sniace generales contempla este reglamento de dentro urbano de transporte

Voz 15 10:06 bueno pues como líneas generales eh decir que son reglamento que ordena determinadas situaciones que bueno pues quizás se van produciendo con habitualidad en el día a día del transporte Ike bueno pues en un momento determinado eh hay que dotar de herramientas tanto al Ayuntamiento de Logroño como a los usuarios como a la empresa concesionaria para que todos podamos sentirnos aún estoy podamos identificar determinadas situaciones bueno pues que puedan ser derecho su obligación es el reglamento consta de sesenta y ocho artículos y útil un título preliminar tres Titulos donde en esos tres títulos se desarrollan determinados aspectos por ponerte ha sido muy ligeramente pues por ejemplo en el Título I Se habla de la potestad de organizar el servicio y la movilidad de prestación él es decir de de partimos desde el eh la potestad del Ayuntamiento para organizar los servicios de transporte público hasta en el último capítulo de ese título pues eh regulas los transporte en esos regular de uso general como por ejemplo los turísticos pero en ese capítulo hablamos de derechos de los viajeros hablamos de accesibilidad fundamental normal la accesibilidad y la prevalencia en la accesibilidad transporte público hablamos también de las obligaciones de los viajeros no es lo de los derechos y obligaciones de la empresa los diferentes títulos de transporte sobre las paradas sobre la informar John sobre los propios autobuses es decir es un título eh donde prácticamente se resume todo lo que es el día a día del transporte urbano en el segundo qué título hablamos de la organización de los transportes escolares de trabajadores militar eso de grupos que sean homogéneas es decir esos otros transportes que circulan por la ciudad y que el Ayuntamiento de Logroño tiene potestad para otorgar la eh licencia de de de realización de la actividad y un tercer título como en todo reglamento y hay que decirlo así en el que se habla del régimen sancionador

Voz 13 11:57 claro lo mismo lo mismo que tienen unos derechos

Voz 15 12:00 las obligaciones sino se cumplen las obligaciones pues hay un régimen sancionada no sólo también me han régimen sancionador sino el tipo de sanción las infracciones la prescripción de estas infracciones y un aspecto importante que es la labor de inspección del servicio por parte de los funcionarios públicos y la autoridad de los empleados de la empresa concesionaria sobre la toma de decisiones durante la ejecución de su trabajo no con lo cual creemos que es un reglamento que complementa muy bien todo lo que es el el transporte público en Logroño y que ponen negro sobre blanco determinadas dudas determinados e inquietudes que no salido transmitiendo colectivos ciudadanos particulares grupos políticos del Ayuntamiento y que bueno pues tenemos que poner en un documento para que las reglas de juego si se me permite las

Voz 13 12:45 no estén claras no lo que sí hemos de indicar que adquiere especial importancia el referido a personas con discapacidad o difícil accesibilidad a los medios de transporte en fin parece que esto sesenta y ocho artículos lo tocan practicamente todo aunque se hace hincapié también en este apartado de hizo ayer la con la alcaldesa Cuca Gamarra hacía referencia hay se reunió con el CERMI para este asunto particular no obstante y que verá la luz o no pero que cuál es el trámite que les espera a este a este reglamento

Voz 15 13:18 Nos vamos yo como concejal del equipo de Gobierno y concejal delegado en la batería no es que espere espero que no vea la luz sino que voy a pelear para que esto ya está encima al del trámite administrativo como buen intentona en el año dos mil once no llegó a efecto pero vamos yo voy a dejar todas mis fuerzas para que esto llegue afecto el trámite comienza ahora en estos días se publicará

Voz 3 13:38 la reseña en el Boletín Oficial de La Rioja

Voz 15 13:41 en la página web del Ayuntamiento se publicará el PDS completo eh cualquier ciudadano cualquier entidad cualquier vecino a tendrá diez días para poder hacer sugerencias o comentarios a este reglamento una vez vistas a sugerencia esos comentarios por parte del Ayuntamiento de Logroño ese tomará la decisión por supuesto con el criterio técnico de introducir esas sugerencias o no dentro del documento y una vez hecho esto se elevará un documento a la al a la Junta de Gobierno Local para ya empiezan los trámites en el pleno de Logroño una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local en ese primer documento lo que tendrán los grupos políticos eran diez días del Ayuntamiento de Logroño para poder hacer en bien alegaciones resueltas favorable a negativamente estas alegaciones se llevará su primera aprobación en Pleno una vez que se apruebe la primera vez en pleno tendrá habrá treinta días para que otra vez ciudadanos colectivos personas individuales bueno puedan hacer alegaciones al documento aprobado por el pleno en ese periodo el Ayuntamiento de Logroño tendrá la obligación de contestar afirmativamente negativamente a cada una individualizada de las alegaciones e una vez que ya se tomen en consideración o no esas alegaciones elabora un último documento que vuelve otra vez a pleno y una vez que lo aprobó el pleno se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja ir entrará en vigor a partir de el día siguiente unos días que establezca el procedimiento

Voz 13 15:03 este reglamento recoge todas las inquietudes de las los problemas diarios cotidianos y e los malos entendidos las incomprensiones harán que podamos entendernos bajo unas reglas que compartamos más o menos todos queda ha tramitado asuntos como el transporte de sillas niños mascotas monopatines idea bultos paquetería en fin todo esto queda reglamentado Teri cómo se va a divulgar cómo lo vamos a conocer los ciudadanos

Voz 15 15:28 pues de momento el Ayuntamiento de Logroño lo que ha hecho es eh enviarlo a más de seiscientos colectivos de la ciudad

Voz 13 15:33 algunos ciudadanos de todo de todo tipo cultural

Voz 15 15:36 es deportivos etcétera este primer documento con la publicación en la página web del Ayuntamiento está a disposición de todo el mundo y una vez que ya tengamos el documento definitivo en esa última población de pleno e no que hará el Ayuntamiento de Logroño es además de su página web pues posiblemente hacer algún tipo de publicación eh no sé si con el reglamento completó Ocón lo más eh no más eh esencial de este reglamento para que sea de pública concurrencia en esa fase bueno pues estamos trabajando cómo queda el reglamento cuál va a ser la la parte final pero fíjate si si nos obligamos a ello que en una de las disposiciones adicionales del reglamento hay dos en una de ellas eh obligó el Ayuntamiento se obliga asimismo a darle la mayor difusión a este Parlamento con lo cual bueno pues allí en esa final del periodo todavía no está tomada la decisión de qué tipo de eh

Voz 13 16:25 promoción fusión Nina la promoción final vamos

Voz 15 16:27 SER pero en cualquier caso vamos a hacerlo de la mejor manera para que llegue a todos los ciudadanos

Voz 13 16:33 podemos decir que este reglamento bueno avanza da un paso adelante comparativamente con otros reglamentos urbanos y municipales es decir se se tiene que se contempla por ejemplo los autobuses de la nocturnos los conocidos como búhos etcétera En la ciudad Logroño damos un paso adelante en el tratamiento de el transporte de animales etcétera etcétera yo es que creo que

Voz 15 16:54 no puede ser de otra manera es decir hay situaciones cotidianas en lo que es nuestra ciudad eh que tenemos que es normal y tenemos que normalizar e a veces no podemos llegar a todo porque al fin y al cabo también tiene que haber una salvaguarda para el resto de usuarios que no tienen animales no tienen discapacidad o no tiren sillas con cochecitos para niños no pero en cualquier caso lo que debemos hacer es que el transporte urbano sea eh Fede a todo el mundo reflejado sea lo más a más transversal posible y que todo el mundo tenga la opción de poder subirse a él viajar cómodo y no tener ningún inconveniente si esto es lo que conseguí Deimos no sólo con el día a día del del transporte urbano que cada vez tiene mejor consideración yo me hago eco de unas una encuesta de la Organización de Consumidores de España de la OCU en el mes de noviembre en que hacía una encuesta todas las capitales de provincia de España a los usuarios eh sobre sus valoraciones en varios apartar los que ponían en una encuesta del transporte urbano de suciedad y Logroño quedó empatada en el mismo número de puntos con Bilbao todo el resto estaban por detrás con lo cual yo creo que el ciudadano de Logroño los vecinos de Logroño tienen muy claro cuál es su transporte tienen que mejore quieren que cada vez sea más amplio mejor que llegue a más sitios y la relación precio calidad yo creo que es inmejorable en ningún sitio de España porque también somos los más baratos en cuanto a lo que es en los bonos que tenemos en la ciudad todo eso al final es un esfuerzo de todos porque todo esto les sale de los impuestos de los ciudadanos de su dinero particular en el día a día bueno pues a partir de ahí nosotros lo que tenemos que hacer es normalizar normas reglamentar Ekin nadie abuse de los demás a la hora del uso de un servicio público como es el transporte y a partir de ahí bueno pues que la cosa fluya y que los ciudadanos cada vez pues vayan confiando más en su transporte que ya lo están haciendo pero creemos que todavía hay mucho más recorrido de los ciudadanos todavía bueno pues pueden confiar mucho más en el transporte

Voz 13 18:41 el concejal hemos de decir que si en algún momento del día se muestra la convivencia entre los ciudadanos es en el uso diario precisamente de los autobuses urbanos está reglamentación viene a poner eh pues más orden si cabe precisamente en esa convivencia diaria del uso de los ciudadanos logroñeses y logroñesas en el los autobuses urbanos gracias concejal un abrazo y que salga y vea la luz y que salga alegre activamente y que satisfaga a todas las demandas y necesidades que existe en el en en en el transporte colectivo de acuerdo eh muchas muchas gracias y yo invito a todos los nuestros

Voz 16 19:18 vecinos de Logroño a que participen en este proceso participativo que se en breves días que aporten sus sugerencias sus comentarios y que todo lo que aporten los vecinos y que seamos capaces de poner en marcha de reglamentar será en beneficio de todos con lo cual al final estamos trabajando también para nosotros

Voz 13 19:35 hemos muchas gracias hasta siempre

Voz 14 21:52 continuamos en la Cadena Ser lo visual vuelve a proyectar en la jornada de este miércoles en la sala negra el documental que recoge testimonios e imágenes de la tercera edición de edición de lo visual y por cierto lo visual que está organizado en un festival que está organizado por la Asociación Cultural visual una iniciativa de los hermanos niños eh eh Daniel Manuela Inma Marianne y también el arquitecto Javier Peña hola Javier

Voz 13 22:18 hola buenos días qué tal como buenos días buenas tardes hasta ahora en cualquier caso bueno vuelve a proyectarse esta vez en un espacio para la cultura en el que se trata de recordar cómo ha sido la última edición precisamente lo visual cargada de éxito en el fondo y en la forma en el número en la participación y en la calidad también Javier

Voz 23 22:37 sí bueno así es nosotros siempre desde que planteamos el proyecto que son más allá de los diez días del festival muchos meses de trabajo que hemos intentado pues plasma en este a pieza en este corto documental centralita blanco en botella un estudio de visual de Logroño que trabaja conjuntamente con nosotros en todos los proyectos los que hoy lo que es cómo trasladar un poco también todo lo que hay detrás del festival con testimonios en primera persona pues de todos los participantes y también de los comerciantes no que son un poco como el alma máter de todo el festival por ello pues bueno al final es también lo que queremos es que esta proyección estas proyecciones estamos en la Sala Gonzalo de Berceo a finales de diciembre y este segundo pase ahora esta tarde en la sala negra los también convertirnos en un acontecimiento no más allá de poder subido a las redes sociales y que ese vitalicia sino también eh reunirnos no quedar conversar Si proyectar el corto documental líquida conversar en torno a la edición Villa cara también a la a la nueva edición de dos mil diecinueve

Voz 13 23:42 Javier el documental que fue robado lógicamente a lo largo del desarrollo de lo que ha sido la tercera edición por cierto edición que se presenta en julio de luego se da a conocer durante los primeros días del mes de octubre y efectivamente a finales de diciembre un primer pase ahora a un segundo repetimos ocho y media de la tarde sala negra en la ciudad de de Logroño el concretamente la que hay Lardero número XXXV como espectador e te pregunto tiene

Voz 14 24:06 más de informativo o tiene más de artistas

Voz 13 24:08 con el el documental de unos quince minutos no más menos de

Voz 23 24:11 las llaves si tiene informativo porque ya digo que nosotros también hemos intentado reforzar este año mucho la conversación el diálogo con comerciantes y con y con creadores por eso también realizando una serie de encuentros en los espacios gastronómicos que se sumaron al festival hay que fueron como parte también de la programas durante todo el evento no entonces lo que hemos querido es cómo extraer esas conversaciones y esas cientos de horas de grabación que tenemos un poco como también un poco el alma que hay detrás de todo el festival no un alma al final esconde pues el pensamiento de muchas personas ya digo Veintitrés equipos creadores veintitrés espacios comerciales de la ciudad y que esas conversaciones y el por qué no de el evento y el porque y que que se consigue que se busca desde las diferentes miradas al final es un evento muy heterogéneo no y que que suma las visiones de tantas personas también el público que asiste a verlo y que creíamos plasmarlo pues en esta pieza no que a modo de resumen llamó de profundización pues traslada esa esa memoria del evento lo mantiene vivo

Voz 13 25:21 escaso quince minutos que nos van a permitir ver la forma formar a los veintitrés establecimientos con todas las variables de esta tercera edición también el fondo el trasfondo las reflexiones que cada uno de los grupos de diseño han podido a fomentar o argumentar además de conocer a los organizadores en fin ese Se trata de en quince minutos resumir el esfuerzo de veintitrés grupos creativos diseñadores etcétera a lo largo de de esta última edición que como cada año pues recorre buena parte de las calles céntricas de la ciudad de Logroño

Voz 23 25:53 claro sí para nosotros es que hay muchas miradas hay muchas formas de aproximarse al evento no y además cada uno de los creadores pues tiene común una una trayectoria profesional una forma de entender el diseño de entender el arte por ello porque son pues son arquitectos son diseñadores gráficos son ilustradores que al final de esta esas desde esas variables no desde esas formas diferentes de cómo de intentar comunicar en su creación a través de esos escaparates ventanas y es de esos comercios bueno suman un diálogo que hacen la propia

Voz 24 26:25 no qué hacer en el momento actual y con una imagen concreta de la situación no el tanto local como nacional muchos de los

Voz 23 26:33 estudios de fuera de La Rioja no y entonces componen como bueno una visión contemporánea del diseño actual que es en lo que queremos que se convierta también el festival a través de las intervenciones también el foro todas estas conversaciones que intentamos establecer para ampliar el espectro de del interés no el propio del propio festiva

Voz 13 26:52 bueno estos quince minutos de proyección se le añaden este año eh pues todo lo que fueron las nuevas rutas gastronómicas los talleres infantiles los cursos actividades musicales todo esto aparece en esos quince minutos no sí claro por ejemplo pues

Voz 23 27:04 la presentación que realizamos en el Ayuntamiento de Logroño en el cero diez que hicimos una una gala con la presentación y con la presencia de todos los creadores los participantes con pico Lizaso realizando como la adaptación musical y todos los espacios gastronómicos los diez espacios que luego sumaba en una ruta con una especie bueno con un interés que iba más allá de lo gastronómico para ayudar también centrarse en dialogar en espacios que habitualmente no nos encontramos en esas conversaciones no queremos siempre salir de auditorios salas como cierta formalidad para intentar aproximar todo esto a a personas que bueno Kenny psiquiatra esperas no poder encontrar y eso pues nos hemos ido desde eh a la que es al jugar eh ya diferentes espacios que son los diez espacios gastronómicos que de gustamos más conversamos no también con la bodega oficial bodegas Murua y con todos los espacios que hemos sencillos sumando esta nueva edición

Voz 13 27:58 Javier viene a sumarse esto a añadir valor precisamente a esta edición es que nos hace pensar que habrá una cuarta no o es permanente

Voz 23 28:07 estamos trabajando ya de hecho también pues bueno es también un punto de encuentro también para conversar sobre el futuro y sobre las nuevas perspectivas de esta edición de dos mil diecinueve volverá como siempre en octubre a la ciudad y que siempre en la carga de novedades de nuevas propuestas y en ello estamos trabajando pues los hermanos yo para devolver también como bueno de trabajo siempre es transversalmente interesa al año a año no iba a bajar dándose con una serie de actividades que intentamos que el espíritu del festival pues ha mantenido durante todo el año

Voz 13 28:37 Javier concluimos con lo más práctico lo mundano eh lo de lo del suelo ocho y media de la tarde sana negra es gratuito pero qué más hay que hacer porque hay que recoger algún tipo de invitación para poder asistir

Voz 15 28:49 no hay que mandar un correo electrónico

Voz 23 28:51 la dirección info arroba lo visual punto es info arroba lo visual punto Es un Bale que simplemente indica cuántas invitaciones se quieren solicitar para tener como un un recuento no de de así de foro para no poder para poder que todos estemos en disposición de poder acceder Aaron simplemente es eso

Voz 13 29:12 info arroba lo visual punto es gracias Javier Labrador

Voz 23 29:15 sale un abrazo buen día

Voz 29 29:46 eh

Voz 1880 29:50 a la vejez no nos robe la alegría como decía Tomás de Aquino la felicidad en la vejez se potencia a través del recuerdo es por ello que ver fotos antiguas contar anécdotas pasadas o recordar canciones de la infancia pueden resultar actividades muy gratificantes para nuestros mayores

Voz 31 30:16 la residencia Santa Who

Voz 28 30:20 está un compromiso diario con la calidad de vida de nuestros residentes somos cuidadores de personas contamos con la más amplia lista de servicios pero lo más importante es como la ponemos en práctica trato humano y atención personalizada Santa Justa más de cien años cuidando de nuestros mayores

Voz 14 30:41 sí

Voz 14 30:53 continuamos en la Cadena Ser camino de la una de la tarde finalizaremos así la primera parte de nuestro Hoy por hoy ya les advierto que no es nuestro próximo invitado tiene corazón tiene sentimientos y todavía no están no son perversos en fin tiene un construye una una conversación amigable Amina que que puede conversar en el bar con él un delito por encima eso sí tenemos al alcaldable por el Partido Socialista Pablo Hermoso de Mendoza qué tal Pablo

Voz 26 31:21 días Miguel encantado de estar aquí en la Cadena Ser bienvenido

Voz 14 31:24 oye tienes algo que comentar fíjate sobre los presupuestos estos tan traídos y llevados que hemos conocido recientemente estos presupuestos del Estado que nos afectan a las regiones a las ciudades a los pueblos a los ciudadanos algo que comentar algo que decir sobre estos presupuestos pues hombre se han dicho muchas cosas como bien dices bueno hace poco que que estoy en esto de la política pero algunas cosas sí que me causa

Voz 26 31:47 han cierta perplejidad al menos sí que me me sugieren alguna alguna reflexión no es sobre todo cuando al haber unos presupuestos y hay determinadas miradas que se centran más en en aquello que Nos que nos puede dividir fragmentar au de unir que aquello que nos puede unir es decir cuando estamos haciéndonos la pregunta como primera pregunta qué hay de lo mío es más que que aire lo de lo de todo So Ho bueno y que que hay de de lo de del nosotros no más que más que de lo que hay de mí no entonces veo esos esas discursos donde surge el agravio comparativo las comparaciones odiosas las discordias el enfrentamiento yo bueno la la reflexión que hago es o la pregunta que me hago la forma de mirarlos es si estos digamos presupuestos para el año que viene permiten que la sociedad española a este país España sea o con o combata el lo que el que el que creo que es el principal problema del país que es la desigualdad

Voz 32 32:50 eh la desigualdad

Voz 26 32:52 estos presupuestos son más justos permiten una sociedad más igual ayudan a nuestros abuelos a nuestros críos a la gente que peor lo pasas el pide un pequeño esfuerzo más a la gente que más tiene decir bueno es es una manera también de mirarlas hay otras es donde uno siempre se puede sentir agraviado y siempre siempre puede y entonces yo siempre hago una reflexión y le pido a la a la gente también cuando escucha a los políticos que se fijen en en que políticos están introduciendo la cizaña la discordia el enfrentamiento el agravio permanente es decir aquello que nos divide a todos los españoles y aquellos que bueno están intentando digamos combatir es que creo que es el principal problema quizás del país en estos últimos años de crisis donde mucha gente lo ha pasado mal que es la desigualdad profunda veces

Voz 14 33:45 bueno pero nos vamos a venir a casa eh Pablo Hermoso de Mendoza insiste yo creo que está en ello y está trabajando para yo en protagonizar lo que será un nuevo ciclo al frente de la ciudad de Logroño no sé cuáles son las prioridades que tiene que cuáles son sus líneas de trabajo cuáles son sus proyectos que me gustaría que se desarrollaran antes de la una de la tarde bellamente estos otros argumentos no

Voz 26 34:06 pues mira el domingo pasado tuvimos la suerte de de tener con nosotros a la presidenta del Partido Socialista Cristina Narbona una mujer que lleva mucho tiempo con una acción política muy sólida en defensa de los valores del Partido Socialista y valores que incluye no solamente la solidaridad a la fraternidad la igualdad sino también esos valores de una economía pensada desde la ecología no entonces bueno este este esto que hemos llamado a esa ciudad verde eh que es uno de los ejes principales pero una ciudad que sobretodo crea economía es decir que atrae inversiones una una ciudad que que que busca desarrollar los sectores que ya existen que son muchos hay mucha gente que está haciendo cosas excepcional ex mucha creatividad mucho talento la creación económica es otra de las áreas una Fiat que que eso que cuida es decir que aquí

Voz 33 34:56 tiende a la gente ahí es capaz de

Voz 26 35:00 lo de hacer que bueno pues que las familias puedan cuidar a sus críos y cuidar a sus mayores y poder conciliar una vida profesional y familiar influye tenemos que tener una ciudad que

Voz 14 35:13 que cuide

Voz 26 35:14 es que centra la mirada también en los que menos tienen ir pues hay otros dos ejes que tienen que ver con esa ciudad que hemos dado en llamar Ciudad Bella que atiende y saca la cultura y la educación a la calle que cree en la cortesía cívica que cree que de esta hacia puede estar más limpia hay puede puede estar más densamente eh bueno poblada de cultura y luego eso que hemos dado a la ciudad inteligente pero centrada en en la gente esa gente creativa que necesita a vincularse en lanzarse conectarse de tal forma que surjan proyectos porque a tenor de lo que me preguntabas antes no muchas veces la pregunta es qué hay de lo mío más que que puedo yo ofrecer como logroñés a nueva esta región no a este país que puedo hacer nosotros tenemos un marco competencial tremendo y

Voz 33 35:59 no hay desde esas competencias Podemos de esa

Voz 26 36:02 ya todo lo que queramos ser no en y eso me parece una mirada mucho más positiva que une mucho más a la gente que no esa mirada que la que la divide hemos dicho como nosotros vamos a desde la estación política a unir a la gente que quiere un Logroño mejor este es nuestro objetivo

Voz 14 36:18 digas de convergencia social

Voz 6 36:20 no ranking de quién más y quién menos

Voz 14 36:22 es una ciudad que persigue la sostenibilidad a través del medio ambiente la ecología cuidado y precaución con los Social Economía e Industria atracó a traer la industria una ciudad cívica una ciudad educada con logroñeses y logroñesas educadas y una ciudad también del futuro una ciudad inteligente son algunos de los puntos no

Voz 26 36:42 sí y justo antes de llegar aquí a la Cadena Ser enfrente del del Victoria me he encontrado con una persona cincuenta y cinco años con su bicicleta que iba a su clase de francés en la Universidad Popular y bueno creo que representa ejemplo esa ciudad moderna cosmopolita preocupada por la cultura que muchos logroñeses y logroñesas ya están ejerciendo que creo que reclaman también en en esa acción política en esa representación Logroño Se tiene que mostrar al mundo como sanidad creativa e innovadora cosmopolita que es IS relato también hay que expresarlo y hay que contarlo todo

Voz 14 37:18 esto irá adquiriendo más dimensión más letra pequeña seguramente a medida que avancen las las fechas porque ahí en el horizonte próximo habrá que esperar a mayo para esas elecciones municipales en las que Pablo Hermoso de Mendoza bueno pues hablará en nombre del Partido Socialista

Voz 26 37:34 no

Voz 14 37:34 y lo hará con esos matices que él tiene todavía sin ser perversos porque no se trata de un político contaminado de eso damos buen buena fe

Voz 26 37:42 bueno no sé si contaminado nada yo soy de al menos una persona que que llega desde la sociedad civil del del mundo profesional de empresa que bueno quizás eso también te da una a lo que dicen los alemanes una Shawn una visión del mundo eh bueno que es bueno es diferente au tiene sus características propias como bien dices iremos desgranando un poco cuáles son las actividades pero sobre todo otra de las cosas que me parece relevante y que no está siendo está siendo muy satisfactorio es el hecho de escuchar con atención a la gente la gente creo que está muy cansada de algunas actitud pues que muestran soberbia prepotencia altanería y yo creo que la gente lo que quiere es gente sencilla que pueda hablar de tú a tú en cualquier sitio en un bar en una pescado dirigían una carnicería en en en El Espolón en el cortijo en Varea en cualquier barrio en cualquier calle ir y que se sienta escuchada ese sienta atendida luego yo ya he dicho que no prometo nada que no pueda cumplir pero al menos sí que lo que puedo decir es que intentó comprender aprender de Dennis confió

Voz 14 38:46 ah bueno sí eso yo creo que la gente lo agradece empatizar con los convecinos en cualquier caso he puedo garantizar ya con esto concluimos que Pablo Hermoso de Mendoza no es un catálogo de frases hechas andante me esto no nos alegra nosotros pues muchas gracias y mucha suerte bueno gracias Miguel por vuestra amabilidad Noor

