Las noticias de Asturias, 16:03 (16/01/2019)

Voz 1

00:26

yo creo que podemos darle rapidez a ciertas cosas que cuando se coge con con bueno no no con la Administración pero sí con un estamentos muy grandes como son Liberbank esa pues nosotros podemos aportar esa flexibilidad esa rapidez en la toma de decisiones y ahí hemos querido estar no me veo salvador de nada