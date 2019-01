Las noticias de Cantabria, 16:03 (16/01/2019)

la familia de Rebeca cadete la joven de veintiséis años que fue asesinada por su ex pareja el pasado cuatro de enero en Laredo para personarse en la causa judicial que sea abra contra su asesino confeso mañana se celebrará el funeral en la localidad de Barahona a ciento ochenta kilómetros de Santo Domingo después de que su cuerpo ya haya sido trasladado hasta la República Dominicana su hermana residente en Madrid ha viajado con el féretro hasta ese país centroamericano en el que reside la hija de la fallecida de tan sólo cinco años y a las que la que podrían concederle la nacionalidad española el asesino confeso de Rebecca a la que asestó veinte puñaladas en el interior del domicilio que la joven compartía con unas amigas continúa preso en el penal del Dueso en Santoña Alicia Renedo directora general de la Mujer ha explicado en la Cadena Ser la labor que han realizado desde el Ejecutivo cántabro

Voz 4

00:53

pero lo que hemos hecho desde la Dirección General de Igualdad ha sido voy principalmente apoyo a la familia no pues hemos ayudado desde el primer momento en todos los trámites los cuenta que es una aspiración sobrevenida y en un primer momento todo esto de coger bueno pues muy de sorpresa puede nuevo no saber ni me para doble tirar entonces un poco lo que hemos hecho desde el Gobierno de Cantabria desde la dirección es apoyarles en todo ese trámite bueno pues era el absolutamente todo desde el trámite funerario hasta todo el trámite de las ayudas y después anotó el acompañamiento