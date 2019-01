cadena SER Madrid archivada de nuevo la causa contra tres policías municipales que vertieron insultos contra Manuela Carmena hicieron comentarios racistas en un chat de Whatsapp en magistrado recoge el planteamiento de la fiscalía que no ve indicios de delito en la conversación Carmen a respondía así a la decisión judicial

Voz 1

00:18

me parece muy bien que el magistrado ha tomado la decisión de H Barlow cualquier decisión que todo en ese sentido me parece razonable y bien no tengo nada que decir