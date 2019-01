Las noticias de Navarra, 17:03 (16/01/2019)

nos lamentamos que se nos haya dicho que no porque entendemos que nuestra tarea era vamos a ofrecer a los votantes y a la ciudadanía un único espacio dentro de el elemento progresista en Navarra una de las viejas luchas con las nuevas reivindicaciones de la sociedad que es lo que implica

no obstante no están cerradas las puertas en los municipios es el caso de Tudela el segundo Ayuntamiento de Navarra y principal alcaldía de Izquierda Ezkerra en el arte

qué autónomos que cada una de las organizaciones políticas que van tomando sus decisiones pues también en función de los contextos que obviamente son bastante bastante convulsos no

la voz todavía no los hemos cobrado eh estamos a la espera y parece ser que será el viernes dieciocho el día en que se produzca finalmente ya ese ingreso

Voz 1432

01:21

Marc margine periodista corresponsal de guerra y experto en islamismo ha sido elegido premio Luca veraz no Big dos mil diecinueve de la Universidad de Navarra el anuncio se ha producido durante el homenaje a Luca abrazo no Vic enmarcado en los actos de conmemoración del centenario del nacimiento del croata un maestro de más de treinta promociones de periodistas en el centro académico contarles también que Osasuna ha ganado seis una Lizarra conjuntado de Segunda División B en un partido amistoso disputado en las instalaciones de Tajonar más información regional a partir de las seis y tres minutos y en Ser Navarra punto com