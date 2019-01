Las noticias de Asturias, 17:03 (16/01/2019)

buenas tardes la escuela de emprendedoras y empresarias de Asturias favoreció la puesta en marcha de catorce nuevos proyectos empresariales impartió formación completa a sesenta y siete mujeres en dos mil dieciocho la entidad atendió el último ejercicio a noventa y cinco nuevas usuarias de las que setenta y cuatro decidieron iniciar el desarrollo de su idea empresarial en total en el semillero de proyectos Se culminaron cuarenta y cuatro iniciativas la escuela impulsó cuatro cursos de formación para la creación de empresas en Avilés Arriondas Cangas del Narcea de cabrones los otros tres para la consolidación en Pola de Siero Navia y Valdés datos ofrecidos hoy en la comisión de seguimiento de esta institución el sector de Administración del Principado de Comisiones Obreras ha denunciado la imprevisión de los responsables del era de los centros de educación especial a la hora de contratar al personal preciso para dar cobertura a las vacaciones navideñas de los trabajadores de estos establecimientos yo supuesto un doble perjuicio tanto para los trabajadores como para los usuarios de los centros afirman desde el sindicato Alberto López ex delegado de Comisiones Obreras en servicios sociales

Voz 1464

01:02

a lo que huele a una intención de ahorrar dinero no contratar a una empresa privada cosas condición como esos precios y con esas características si requisitos que piden oí bueno pues me lo ahorro total aquello pero ha cubierto cientos de trabajadores de la los que han docenas de trabajadores de las plantillas fijas que no saben si van a quitar las vacaciones van a disponer de ella