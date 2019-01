Las noticias de Catalunya, 17:03 (16/01/2019)

Voz 2

00:03

qué tal bona tarda ya son catorce de Girona para ver participar supuso también a las vías da la obra a la Policía Nacional pocos zona tres personas mis dos denso estudiantes cuán surgían da la Universitat claro la sede de Girona son tres activistas que forman parte dentistas al Matisse Hadid la Advocaat Benet Salellas a banda dado libertad esas paraban fins Asís datan recuerda en cada vez ya había la alcaldesa verjas dignas y Sabaté Cádiz K él no va a participar en aquella concentración a las vías de Alavedra Girona el alcalde la alcaldesa saldrá Dani Curran haya para que Parla de Kun para Avatar dado ha dado president Pere Aragonés y tal Kun solía de Territori Damià Calvet pero de una explicación sobraba indemnice desvió a ella soy Shurna no ASFA para en principio treinta y dos no han asistido a la protesta con ella por las Suns de bulla en Girona mes cosas las causas por desórdenes públicos contra contrataría Carrasco y Tamara Carrasco Sandy investiga aunque Youth Jobs de Granollers Vilanova iba va es al que ha editado Tuset de Barcelona que había más de presta a la Audiencia Nacional desde estimes investigarlos por terrorismo