Escucha las noticias de las 19:00 (16/01/2019)

Ester Bazán Moreno Bonilla quiere diálogo y asegura que será receptivo y eso se lo ha dicho a la ya ex presidenta Susana Díaz que al término de la sesión

yo estoy siempre a disposición de Andalucía y en la defensa a Andalucía cuando algo sea bueno para Andalucía ahí estaré yo es evidente que cuando vayan a atacar nuestra autonomía también lo he dicho con la misma firmeza nuestros derechos nuestras libertades cuando los andaluces se sientan amenazados lo mucho conseguido también detalló de manera firme contundente

Bonilla dice que quiere empezar a trabajar formalmente el lunes quién será vicepresidente Juan Marín de Ciudadanos no quería avanzar demasiado cuando le preguntaban los periodistas sobre el futuro gobierno

Voz 0102

00:57

sido pues estamos trabajando con algunas personas sabéis pues saben ustedes cómo esto no siempre en las personas que se piensan puede estar a disposición o al contrario persona es que el momento determinado podríamos pensar que no les podría la del no preocupar esto asunto silos están entonces estamos todavía decidiendo y se darán a conocer inmediatamente que tengamos los nombres definitivo pero sí ahí ya una estructura hacerlo