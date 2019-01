La Ventana La Rioja (16/1/19)

Voz 1 00:00 la Ventana La Rioja Diego García

Voz 0496 00:11 qué tal buenas tardes ya saben que en esta emisora ha habido hoy un debate sobre el escenario presupuestario debate que se ha llevado a cabo en el Parlamento de La Rioja con representación de los cuatro grupos en ese debate el portavoz de Ciudadanos Diego Ubis ha confirmado que su grupo ha recibido ya un informe del Gobierno sobre la propuesta que la formación naranja hizo el pasado jueves al Ejecutivo ahora el siguiente paso es una reunión entre las dos partes para intentar cerrar un documento con medidas para aprobar ante la escenario presupuestario que sea abierto esa prórroga de los presupuestos del año dos mil dieciocho Diego Ubis

Voz 2 00:43 ahora no se han remitido un documento que estamos fabricando que esta semana se ellos quieren demostrar al Gobierno hablo proponía

Voz 0496 00:51 por lo demás la gasolinera de Villanueva de Cameros anuncia su cierre para el treinta y uno de enero un surtidor que abastecía a los pueblos de Cameros y que con su cierre tendrán que trasladarse hasta Soria para poder echar gasolina Inmaculada Sáenz que es concejala de la Agrupación de electores de Nieva de Cameros y también impulsora de la plataforma SOS Cameros dice que se va a un servicio fundamental para la población

Voz 3 01:12 es fundamental mira comentaba que hasta Nalda Nalda la gente mayor de esta zona muchos siguen manteniendo ese vehículo para ir a por la leña para me entiendes ese surtidor de de Villanueva por el que no sólo estamos peleando sí sino que llevamos peleando mucho tiempo por qué da que es un surtidor que cerraba los fines de semana y los festivos ni veníamos solicitando muchísimo en todas las reivindicaciones que hacemos desde Cameros que se abriera porque precisamente es cuando más gente tenemos en las casas rurales pero bueno ya nos conformamos con que bueno por lo menos es un puesto de trabajo entre semana con un horario bastante restringido también pero lo hay lo teníamos y ahí lo tenemos porque te puedo decir que lo vamos a defender no vamos a defender el como sea noticia vecinos iguales

Voz 0496 02:04 alcaldes van a elevar el problema del cierre de la estación a distintos foros y mesas de trabajo aseguran que no van a parar hasta que este problema llegue al Parlamento de La Rioja

Voz 3 02:12 estamos en contacto desde todos los pueblos vecinos bueno pues hoy por ejemplo el alcalde El Rasillo y el alcalde de de Torrecilla en Cameros tanto Sergio como Luis Carlos va a nacer es bueno pues propuestas en las distintas reuniones de alcaldes que va a ver estos días incluso bueno pues me consta que el más espacios porque qué pasa que estos son ayuntamientos pequeños los plenos no se convocan más que cada tres meses el pleno de cierre del año pasado en diciembre con lo cual los plenos notarán hasta marzo pues vamos a insistir en todos los medios y por todas las vías que esto llegue al Parlamento de La Rioja que este problema que es un problema gordo último para la gente que vive sí

Voz 0496 02:56 además anuncian movilizaciones ciudadanas que podrían empezar con una concentración en la Nacional ciento once ya el próximo lunes

Voz 4 03:03 sí sí estamos previendo lo que pasa que

Voz 3 03:05 no vamos a solicitar el oportuno permiso a la Delegación del Gobierno para hacer una concentración que posiblemente sea el lunes entre las once y media y las doce y media claro él la situación en la que se encuentra la gasolinera que es que en en el recorrido de la Nacional ciento once en el término municipal de Villanueva de Cameros pues es un es una zona pues te peligrosa no en cuanto al tema del tráfico el pueblo entonces bueno queremos hacer las cosas bien porque somos sensatos y queremos hacer las cosas bien pero sobre todo vamos a movilizarnos para mantener esa gasolinera que tanto nos beneficia

Voz 0496 03:42 Inmaculada Sáenz pide al presidente del Gobierno que no se les llene la boca hablando de despoblación y dice que si quiere mojarse con este problema ahora es el momento

Voz 3 03:51 que no se le llene ni al presidente del Gobierno de La Rioja que procede Villa de Dios la de Cameros otros consejeros que tienen sus casas que no se les llene la boca hablando de despoblación que nos están engañando no están haciendo nada por la es población así que si se quieren jugar ahora tienen el momento el Gobierno de La Rioja no Henze con esa empresa firmen un convenio que vuelva a abrir no solo el uno de febrero sino que intentemos que además habrá yo que estamos reivindicando desde hace mucho tiempo también los niños semanas quitarme los festivos pero por lo menos mantengamos ese puesto de trabajo que es fundamental en esta zona de Cameron

Voz 0496 04:32 si completamos portada con la información de servicio no hay problemas a esta hora en las carreteras y en cuanto al tiempo que va a suceder en las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenas tardes

Voz 6 04:41 las tardes mañana jueves tendremos cielos cubiertos esperamos precipitaciones débiles en general con una cota de nieve en torno a los ochocientos metros toda esta precipitación y la nubosidad irá remitiendo y disminuyendo hacia el final del día las temperaturas mínimas subirán esta próxima madrugada de formalizarán el Bayern bajarán en el resto nos quedaremos con valores entre el grado positivo y los dos con heladas en la sierra la amanecer las máximas bajarán en la sierra Irán sin cambios en el resto nos quedaremos con los ocho grados en Haro nueve en Logroño y Arnedo diez en Calahorra hilos doce en Alfaro el viento por último del oeste y noroeste

Voz 0496 05:17 tenemos a esta hora a cuatro grados de temperatura en el centro de Logroño La Ventana en la Cadena Ser de La Rioja seguimos y lo hacemos contándoles que el treinta y seis por ciento de los comercios de La Rioja disminuyeron sus ventas el año pasado según una encuesta de comercio de Utah la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos la encuesta también señala que las ventas a través de internet siguen siendo la mayor amenaza para los comercios Javier Marzo es el secretario general de Utah

Voz 1756 05:42 a ocho por ciento de la población de las ventas que sigue igual que el año pasado que baja un treinta y seis por ciento y que sube un seis por ciento es un poquito de margen entre unos y otros bienes asumidos en los que suben los que han contestado que han subido pues bueno se él es por ciento entre un uno y un veinte por ciento de los que han bajado las ventas pues el ochenta por ciento de entre uno y un veinte por ciento

Voz 0496 06:10 y ocho rutas turísticas del vino Bush van a recorrer esta comunidad autónoma durante este invierno Eduardo Rodríguez Osés es el director general de Turismo

Voz 7 06:17 este año salimos con muchas más bodegas e concretamente van a ser veinticuatro estructuradas en ocho sábados que van a comenzar este propio sábado el día diecinueve de enero lo estén debemos nueve de marzo y que nos van a llevar por buena parte de todos los atractivos que tenemos a lo largo de la

Voz 0496 06:42 seguimos con otros asuntos de la actualidad esta tarde a partir de las ocho en el Espacio Lagares aquí en Logroño Daniele Gatti autor de política para perplejos y comprender la democracia va a compartir reflexiones junto a la alcaldesa de la ciudad Cuca Gamarra también junto a Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional y Unión Europea de la Universidad de La Rioja ya saben colaborador habitual de la Cadena SER Daniel inédito y qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno política para perplejos y sobre todo comprender la democracia es importante que la ciudadanía que la opinión pública comprenda la democracia y lo que está pasando y el funcionamiento de las instituciones para que no se les pueda manipular no

Voz 4 07:19 sí a veces eh cuando nos piden diagnosticar cuál es el peor mal que aqueja a la nuestras democracias pues el es decir que no se nos escucha aquí hay poca participación que confió se fije muchas cosas que son ciertas pero pocas veces oigo yo y eso es hueco trato de llenar con ese libro la idea de que la democracia no resulta comprensible para los ciudadanos no porque los ciudadanos sean especialmente tontos sino probablemente porque la de por un lado la la la sociedad se ha vuelto extremadamente compleja y es muy difícil entender la tanto para quienes votamos criticábamos o para quién quiénes los dirigen como porque a veces se hace especialmente opaca la de manera intencional no entonces sin una sin una ciudadanía que entienda que sepa de qué va el asunto sea capaz de monitorizar criticar protestar votar decidir sancionar esto no va a funcionar

Voz 0496 08:25 y qué soluciones se pueden poner encima de la mesa cómo podemos hacer entre todos políticos periodistas toda la gente que está que influye en esta en esta cuestión cómo podemos hacer pedagogía para que la ciudadanía entienda cómo funciona la político o al menos como porque claro también es políticos muchas veces toman decisiones se tienen comportamientos que son difíciles de entender

Voz 4 08:43 claro bueno a lo mejor no se pueden entender porque no hay nada que entender lo que hay que entender esto está muy mal no pero yo le he dado muchas vueltas a ese tema porque me obsesiona mucho me parece que es el nudo de la cuestión y por mucho que lo pienso siempre llego a la misma conclusión no Aso menos no se trata de saber si la Constitución en memoria ni las leyes ni cómo funciona el Parlamento y las comidas sus comisiones correspondientes dos son cuestiones técnicas las que que saber lo que hay que ser fundamentalmente dos tipos de cosas primero hay que tener una cierta preparación emocional si tú si tú tienes una preparación emocional para para respetar al otro qué piensa de manera diferente de hacer si tú tienes una cierta empatía emocional con el que sufre injustamente eh si tú tienes una apertura de hospitalidad hacia los demás si tú tienes una cierta desconfianza respecto de sus propias convicciones a las que quiere despoblado pero nunca estás completamente seguro de ellas y por tanto siempre buscas el contraste ya sabes el noventa por cien de lo que necesitas para saber en una en una democracia son este conjunto de de disposiciones e los que noroeste no va a ser buenos demócratas como todos nosotros tenemos el nuestro entorno inmediato a veces familiares con conflictos pequeños medianos grandes sus papas en resolver los conflictos domésticos con la idea de un apelando un cierto todo bien común a un cierto interés general o el simple una media mera negociación para imponer nuestro punto de vista esos política de esas la formación política

Voz 0496 10:28 luego también serán paradojas interesantes no quiero decir probablemente ahora cuando más información ahí es cuando la gente quizás te más desconectada pero claro el hecho de que haya mucha información también significa que hay mucho ruido político aquí hay mucho que quitar no para entender

Voz 4 10:40 sí hubo hubo otras épocas de la historia incluso en épocas de la en en la universidad por ejemplo cuando yo en la universidad la creo que nuestro nuestro principal problema era conseguir libros hizo no citaban a un autor quién será ahí donde se encontraba una obra de él no en estos momentos y estoy hablando de cuarenta años de distancia en estos momentos que todo es perfectamente accesible Gomà en fin barato oí ahí a la mano no hay préstamos bibliotecarios de todo tipo está internet etcétera estos momentos nadie puede decir que les falta información lo que sí en cambio ocurre es que estamos en una maraña de información hoy maraña de datos en los que en cada uno de nosotros tiene que decir qué es información y qué es spam que es ruido que distracción por tanto gestionar la atención para tener una buena opinión acerca de los asuntos públicos que a la propia atención dice la ya a Don donde relevante y no a la bobada muchas veces al al al fallezca coyuntural que que ha ardido en las redes social de quién a lo mejor no tiene ninguna importancia ningún valor y nos está distrayendo de lo fundamental que es una negociación compleja un asunto técnico

Voz 8 11:59 yo a quien Rainey

Voz 4 12:02 ante eso es una tarea para la que cada uno de nosotros somos insustituibles

Voz 0496 12:08 y luego Daniel inervar por ejemplo en no pedimos muchas veces también a los políticos y los políticos hacen una cosa y la contraria quiero decir cuando dos partidos se ponen de acuerdo decimos o se pone el acento en seguro que han cedido hay bajada de pantalones y cuando no son capaces de ponerse de acuerdo apelamos al espíritu de la Transición aquello sí que sabían acordar o los políticos no que dice todo lo bueno es gracias a mí todo lo malo es culpa de Bruselas por ejemplo no haría falta dar un poquito más de altura en ese discurso

Voz 4 12:33 de esas contradicciones está lleno todo yo cuando oigo eh aquí alguien critica político porque ha dicho una cosa y su contraria pienso cuántas veces he pedido yo una cosa y su contraria e el movimiento este de los chalecos amarillos en Francia eh si una se han tomado la molestia de leer un pliego de condiciones para negociar que que plantearon se encontraba con que entre las condiciones estaba la supresión el matrimonio homosexual e y la disminución de la entrada de los emigrantes que está apoyado por Le Pen él cuarenta por ciento de los seguidores son votantes del Pen por Mélenchon creo que en un veintitantos por ciento es decir es un esta es una sociedad muy despistada eh reconozcámoslo tomemos lo como punto de partida lo cual no significa que eh sea imposible una democracia en una sociedad despistada pero hay que hacer otras cosas que no en una sociedad en la que no lo estuviera ya hay que revertir esa situación

Voz 0496 13:35 sólo una cosa más Daniel liderar City en este despiste que hablaba ahora mismo en esta confusión no en la en la que vivimos es donde está el riesgo realmente de que aparezcan bueno esos comportamientos más regresivo los partidos como Vox por ejemplo

Voz 4 13:50 sí vamos a ver

Voz 8 13:52 en

Voz 4 13:54 yo pienso que ahora mismo además de las clásicas distinciones por ejemplo la típica de de Izquierda hay una distinción más útil menos perceptible pero yo creo que mucho más eficaz a la hora de hoy entras en el mundo político que partidos políticos que tratan con mayor o menor fortuna de de arreglar un problema partidos políticos que para agitan de ese problema que más que venir a resolver vienen a dar una patada encima de la mesa no o de Viena a para agitar hizo la palabra con toda la intención de una miedo de la gente una sensación de desprotección y complejo un trauma sobre el cual es que trabajar para superarlo lo que quieren es edificar su propia su propio poder no es evidente por ejemplo que que prefería no hay hay gente seguramente que se considera dañada por una sentencia de divorcio varones no bueno pues de ahí a extender la la la la News de que las sentencias están dando la razón sistemáticamente ya hay sentencias condenatorias a hombres con sólo un testimonio de una de una mujer por malos tratos o pues hay un mundo eh es evidente que que hay un hay un problema en Europa de I de gestión de la de la inmigración impropia que tienen los inmigrantes que ese es el principal problema al que tienen los inmigrantes muriendo está de mar que se muere en el mar el problema son ellos ellos no ella a veces queremos que este claro tenemos nosotros que no lo sabemos gestionar bueno pero en correspondencia nosotros tenemos una dificultad de ver cómo la gestionamos eso si examinamos las cifras con objetividad son cifras perfectamente asumibles y más en un continente envejecido como el nuestro

Voz 0496 16:07 claro eso lo que hablábamos antes comportamientos por ejemplo Pedro Sánchez suprimiera durísimas sus primeras decisiones permitir al acuarios ya ahora Fomento está bloqueando al Opel Arms al Open Arms por ejemplo esos esa contradicción es es un buen ejemplo de lo que estamos hablando no bueno

Voz 4 16:22 yo yo yo creo que el tipo de liderazgo Homo de nuestro tiempo eh es un liderazgo va ocasional y oportunista donde no excluyó a casi nadie por qué si el si la gente es muy volátil decir la gente cambia continuamente de opinión porque no hay unas Marcos establecerá referencia como lo cómo como esas esas poderosas instituciones que eran antes los medios la las iglesias los partidos los sindicatos la gente va cambiando de opinión con más facilidad en en medio de unas de los flujos informativos que de que no son capaces de controlar en en correspondencia con esa volatilidad de el elector del cliente hotel de ciudad lo que hay es compara un comportamiento muy oportunista por parte en general de toda la clase política que en lugar de programas lo que hacen son contratos con el ciudadano que sumen feminismo para decir iremos haciendo lo que las encuestas nos vayan indicando no no yo creo que es el signo de los tiempos es eso pero tengo la impresión de que eso tiene también sus días contados que nos estamos empezando a cansar de de ese de ese liderazgo voluble ruidoso efectista oportunista en estos momentos y si alguien acierta a proporcionar a la gente confianza seriedad estabilidad de atención a lo a lo esencial empatía profunda de verdad sin ningún tipo de oportunismo por la por la por la las causas de los débiles puede generar un liderazgo alternativo y la alternativa el agua alternativo a este liderazgo oportunista sea el liderazgo de la de la de la confianza

Voz 9 18:31 Daniel in the night y gracias por atender la llamada de la Cadena SER de La Rioja buenas tardes

Voz 3 18:35 muchas gracias a vosotros

Voz 10 18:40 y acto