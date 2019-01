Escucha las noticias de las 22:00 (16/01/2019)

Voz 0194

00:00

son las diez las nueve en Canarias la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló edición especial de Hora veinticinco desde el maravilloso patio de Radio Sevilla en la capital andaluza después de cuarenta y ocho horas intensas donde en esta comunidad se ha vivido un cambio histórico treinta y seis años de gobierno socialista han acabado hoy para dar paso a un gobierno de coalición entre el Partido Popular Ciudadanos y con los votos de la ultraderecha de votos Moreno Bonilla Juanma Moreno Bonilla va a ser a partir de que se publique y que tome posesión el nuevo presidente de la comunidad andaluza para el análisis hoy están aquí con nosotros Carmen del Riego Berna González Harbour Javier Aroca y Álvaro Ybarra director de ABC Sevilla digo el dónde está porque la gente no está tan acostumbrada como con el resto de tertulianos y les había prometido a los oyentes que nos están escuchando y a los que están aquí sentados en el patio de la Cadena Ser los carece incluso pueden dar algún murmullo algo para que la gente no piense que estamos aquí solos no estamos solos hay metraje de aquí acompaña ganas eso está bien porque entiendo que también para los oyentes así de sobre todo si uno está aquí a esta hora de la noche es porque le apasiona la política le apasiona la radio le apasiona al periodismo y le apasiona lo que se cuenta con lo cual para para ellos para ustedes también habrá sido un día largo porque entiendo que han estado también todo el día pendiente de lo que pasaba en ese Parlamento de Andalucía que tengo que decir Carmen que es precio