Escucha las noticias de las 02:00 (17/01/2019)

nosotros no vamos a derogar en ninguna ley por eso a mí me ha sorprendido mucho cuando he visto manifestaciones diciendo que íbamos a derogar que íbamos rescatar me ha sorprendido mucho la instrumentalización de algo tan sencillo como son la mujer víctima de violencia de género en el ámbito político lo que exista abierto es a hablar a opinar a mejorar a reforzar a reestructurar en definitiva a como lo podemos hacer todavía mejor

Voz 0273

01:05

esa May retomará hoy el mando como si aquí no hubiera pasado nada como si no hubiera sufrido a la mayor derrota parlamentaria en la historia del Reino Unido tras superar una moción de censura presentada por el jefe de los laboristas Jeremy Corbijn me hizo una breve declaración a la puerta de Downing Street se dijo dispuesta a seguir adelante con el Brexit cumplir lo votado por los británicos en el referéndum ahora dos años y medio después ha llegado el momento de que nos unamos pongamos por delante el interés nacional cuando brazo para cumplir con el referéndum Meis entrevistó anoche con los líderes de los partidos parlamentarios excepto con Corbijn el jefe de los laboristas rechaza el diálogo hasta que May no elimine la opción de una posible salida sin acuerdo todas las fuerzas de oposición setenta y uno diputados laboristas han pedido a Corbijn a su vez que apoye la celebración de un segundo referéndum una posibilidad a la que se ha venido negando hasta ahora