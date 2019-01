Escucha las noticias de las 07:00 (17/01/2019)

la tercera para ese gobierno de derechas que ese Vox que será quién les de apoyo desde el Parlamento no desde dentro desde el Ejecutivo no quiso hablar anoche en la SER estaban invitados pero declinaron la invitación sí estuvo la nueva jefa de la oposición andaluza la primera que será del Partido Socialista

que al despedirse de los funcionarios de la Junta de Andalucía no les había dicho adiós les había dicho hasta luego hasta dentro de unos meses o años e insiste en que la legislatura va a ser corta insiste en que las cuentas de Andalucía están saneadas le dice Susana Díaz a Moreno Bonilla que no hay alfombras que levantar en la Junta y acusa al PP de no confiar en las instituciones por esa auditoría Ken anunciado ir junto al PSOE en la oposición Adelante Andalucía su portavoz Antonio Maíllo hizo autocrítica en Andalucía ese botón español

fue la primera oportunidad en términos electorales expresión de dos años de crisis de la crisis catalana no ha sido un voto en andaluz y Adelante Andalucía planteaba una unos términos de debate político andaluz que no se dieron

a partir de las nueve de la mañana estará aquí en Hoy por hoy en la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos en el Congreso Irene Montero recién reincorporado de su baja maternal es jueves diecisiete de enero en Reino Unido Theresa May retoma hoy los contactos con los líderes políticos para tratar de avanzar en una postura común sobre el acuerdo de acuerdo que seguirá gestionando ella May después de superar anoche la moción de censura que le había planteado el líder laborista sólo veinticuatro horas antes Carolina

Voz 0027

05:10

yo el padre de Julen a esta hora los equipos de emergencia centran sus esfuerzos en excavar el túnel paralelo al pozo no el vertical sino el paralelo por el que se cayó el niño el domingo no perdón Nobel vertical no el eso es vertical no el horizonte al fue ese pozo por el que se se cree cayó el niño el domingo vamos con los deportes Sampe Naim al Girona