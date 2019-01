Escucha las noticias de las 08:00 (17/01/2019)

si la ciencia tiene algo en común con la política es la capacidad de transformación de la vida no creo que mi formación matemática científica ha sido una ayuda una herramienta para no solamente tener una visión del mundo determinadas sino también poder gestionar desde lo público de modo eficaz pues los recursos que tenemos

así hablaba aquí en Hoy por hoy de sus dos grandes pasiones las matemáticas y la política lo hacía sólo unos meses antes de abandonar la presidencia del Principado de Asturias en mayo de dos mil once el socialista que era senador en la actualidad ha muerto en su casa de Gijón a los setenta y cinco años Gijón por cierto ciudad en la que también fue alcalde Radio Asturias Ángel Fabián buenos días buenos días puesto en efecto fue alcalde entre mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos noventa y nueve lo cierto es que Pini Areces que era como lo conocía todo el mundo en Asturias desplegó una actividad política frenética ya desde su más tierna juventud tras ser alcalde de Gijón durante tres legislaturas mil novecientos noventa y nueve abandonó ese cargo para encabezar la candidatura socialista a la presidencia del Principado cargo en el que permaneció hasta el año dos mil once Vicente Álvarez Areces actualmente era senador ir desplegó hasta el último día de su vida una intensísima actividad política siempre además miraba al futuro Gobierno

Vicente Álvarez Areces e como decimos estuvo activo la en la política hasta hace hasta sus últimas horas su cuerpo se encuentra ya en el tanatorio de Cabueñes en Gijón y la muerte les sobrevino de forma repentina en su domicilio gijonés esta misma madre ah gracias Ángel con el pésame a su familia y a sus compañeros comienza este jueves diecisiete de enero y además el juez que investiga si el Gobierno del PP puso los fondos reservados del Estado para eliminar pruebas contra el partido hoy va a tomar declaración a lo que dirigía al grupo de policías que supuestamente hizo ese trabajo sucio en dos mil trece es Eugenio Pino ex jefe de la Unidad Central Operativa por encima del en la policía ya sólo estaban los cargos políticos del PP cree que a día de hoy son diputados senadores y que por lo tanto están aforados la Audiencia Nacional no podría llamarles a declarar ni aunque quisiera tendría que hacerlo el Tribunal Supremo entre ellos por cierto Ignacio Cosidó que por aquel entonces era director general de la Policía y hoy es portavoz del PP en el Senado bueno hoy el juez va a interrogar a Eugenio Pino y al ex comisario Villarejo jo que supuestamente era el policía que manejaban operación Kitchen los pagos con los que presuntamente apuntaron al chófer de Bárcenas para que les ayudara a quitarle al ex tesorero papeles que tenía hay que podían perjudicar al PP todo sin orden judicial interior trabajaba supuestamente no para investigar a Bárcenas y su fortuna ilegal en el extranjero sino para destruir las pruebas que Bárcenas pudiera tener contra él Ike pruebas pues publica hoy El Mundo el vídeo de la declaración judicial que hizo Bárcenas sobre este asunto en Navidades y ahí asegura Bárcenas que entre lo que le quitó la policía estaba esto