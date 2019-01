Las noticias de Navarra, 10:03 (17/01/2019)

sí nos preocupa mucho en nuestro club batalla en la ley de igualdad de participación que decir que el tema del mapa local después el trabajo tan intenso que se ha hecho durante los últimos tres años de los procesos de participación del consenso alcanzado en el seno del cuatripartito no entendemos por qué algunas fuerzas ahora salvo que lo quieran utilizar de alguna otra manera Roma no entendemos que se pueda poner en cuestión todo ese trabajo habiendo manifestado con su manifestando que si estaba de acuerdo

Voz 3

01:17

que no hace falta la Junta de Transferencias para negociar las tres de tráfico porque se puede hacer perfectamente en la junta de seguridad en todo caso y así no se ha informado el Ministerio los trámites no son tan sencillos y el Ministerio ha puesto en marcha este procedimiento para nombrar a los miembros de la Junta de trasferencias en todo caso moderna Navarra llevaba tres años sin mover un dedo que ahora no venga teniendo prisa dieciséis