Escucha las noticias de las 10:00 (17/01/2019)

con las diez las nueve en Canarias Podemos cree que los partidos independentistas están equivocando al exigir contrapartidas relacionadas con el proceso para apoyar los Presupuestos Generales acabamos de hablar en Hoy por hoy con la portavoz de la formación morada con Irene Montero que han insistido en que su apoyo esas cuentas dependerá de que no haya cambios respecto a lo que han pactado ya con el Gobierno cuya vicepresidenta por cierto se reúne hoy en Madrid con el vicepresidente de la Generalitat

Voz 2

00:27

creo que se equivocan al intentar que éste conviertan una moneda de cambio lo hemos dicho muchas veces con toda rotundidad también creo que el Gobierno se equivoca en no abordar de una forma inmediata un diálogo serio ir sin ningún tipo de condiciones más allá de las que implica la propia democracia el propio diálogo al respecto de la crisis territorial que vive nuestro país y esto lo hemos defendido siempre es que cuando se trata de que la gente pues da tener un alquiler justo o una factura de la luz justa a mí no me bastan las intenciones que cómo es posible aquí ahora hacer ese cambio legislativo pues es que es muy fácil cumplirlo