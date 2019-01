Las noticias de Cantabria, 10:03 (17/01/2019)

Voz 1593

00:06

en Torrelavega parece que no llegará a corto plazo la solución al problema que ha generado en el departamento de Servicios Sociales la baja del setenta por ciento de sus trabajadoras el Ayuntamiento no es capaz de encontrar una salida habrá que esperar por tanto a la reincorporación de las profesionales ha supuesto a la creación de una bolsa de empleo para garantizar la tramitación de las ayudas del Fondo de suministros básicos de este año porque lo que también queda claro es que va a ser casi imposible tramitar las ayudas del Fondo de dos mil dieciocho que el ayuntamiento perderá por no haberlo gestionado desde principios de año