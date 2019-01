Las noticias de Galicia, 11:02 (17/01/2019)

Voz 3

00:36

cuando me llamaron ese día as da mañana una emisora a mes escoltada de Vigo Jedi sin Jaime que me vais echar el muerto da porque has primeras declaraciones tanto dos señor do Porto cómodo señor alcalde era lo culpa Viña do convenio de abrir Gomà que mandará yo firmé inhumano noventa eh noventa y tres coma veinte cinco años después me pueden ustedes oenegés intentan meterme en ese Sara me parece indecente dice príncipe que no se puede vivir de las responsabilidades