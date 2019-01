Las noticias de Catalunya, 11:02 (17/01/2019)

Voz 1 00:00 SER Cataluña ex pretendo a Generalitat y actual sonados sus hoy vista José Montilla no se equivoque entrevistado aquí han Josep Cuní Montilla también reclamar que respeten los derechos puso Such para que tan aquí como has Angel motas miradas sólo ocho de octubre

Voz 2 00:17 es un un importante al impactar a la opinión pública hay publicada no no me es a Cataluña sino a España sino a nivel internacional será procuran con parque ibais multas yen Fix Ansa al que son a los derechos y las garantías at sale se su en coros a decir justicia in mira de no equivocarse

Voz 1 00:44 Montilla asigna una carta resta de expresident en la que reclama tac tac y mesura Espanyol autor nativa exportó todas las personas keniana Judith si así que es donde Yacla que afrontan aquello diferenciadas próxima la boca del informe Viadero afirma que eso era técnicamente buscada de Jordi Kuchar Marina Roig Duque le sobra hace política

Voz 3 01:07 perdona pero yo toda la defensa política no no sé que es si ha existido cosa tú yo no sería la terna menos colegas fuera mole de acero y seguramente sí o no

Voz 4 01:18 nosotros nos Rocha de mayo hace una defensa técnica para nada porque creían que esos Sari Biden Men si hubiese pulir todo política

Voz 1 01:29 son de centro de aquí han Josep Cuní imputan tres pudieses no unos mes de octubre diseñado para ver la cara a manifestantes de una bofetadas y cosas así imputa a la que impulsan Carles Puigdemont Jordi Sanchez de Quim Torra ya está inscrito como a partir de bando Ministerio Interior confirma ser Cataluña la inscripción

Voz 5 01:56 eh al día Buick de Janet son las

Voz 1 01:58 sí y minutes es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información acto