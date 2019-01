Escucha las noticias de las 11:00 (17/01/2019)

las once las diez en Canarias

de minas Maragall ese material tienes quitamiedos eso puede dificultar el túnel horizontal pero bueno lo importante es llegar al sitio una actuación de estás en condiciones normales menos de dos tres cuatro días eso es imposible saber decir no quiere aparecer en la vez que desconocemos

de cien efectivos hoy se cumplen cuatro días desde que Julen cayó en el pozo de Totalán se lo contábamos a las diez Íñigo Errejón se presentará a las elecciones por la Comunidad de Madrid bajo la marca más Madrid la misma que va a usar Manuela Carmena para su candidatura a la Alcaldía Hinault con la de Podemos Errejón ha llamado a Pablo Iglesias hoy mismo para comunicarles la decisión ya antes de conocerse la portavoz del partido ha dicho en Hoy por hoy que no había ningún problema con la confección de la lista la integración en ella de Izquierda Unida aunque ha remitido al propio Errejón para que dieran

no he dicho eso

más cosas más de un centenar de empresarios británicos han pedido a Theresa May el Yeremi Corbijn que apoyen la convocatoria de un segundo referéndum para el Brexit esa opción la del segundo referéndum es una de las que se están manejando en El País pero la más probable sigue siendo la de una salida sin acuerdo mientras siguen esta mañana las conversaciones corresponsal en Londres Begoña Arce

Theresa May y miembros de su gabinete multiplicarán hoy las conversaciones con los líderes y diputados de los partidos a la búsqueda de un consenso sobre el Brexit el líder laborista Jeremy Corbijn se niega sin embargo a participar en estas conversaciones mientras se mantenga la posibilidad de una salida sin acuerdo Corbijn tiene previsto pronunciar un discurso esta mañana mientras aumenta la presión para que apoye la celebración de esa segunda consulta es una opción que defiende también la ministra principal de Escocia Nicola Store John que acusa May de no escuchar Il envía un mensaje en Twitter descarte una salida sin acuerdo prepare la extensión del artículo cincuenta y afecte al menos considerar la celebración de un segundo referéndum