Escucha las noticias de las 12:00 (17/01/2019)

es medio día a las once en Canarias con una temperatura más que aceptable en este estudio recibimos a José Antonio Marcos buenos días

a a gusto estar en este estudio con esa temperatura tan agradable como casi todos los días la marca Podemos no concurrirá a las elecciones autonómicas ni municipales de Madrid del candidato a la presidencia autonómica señor Errejón se distancia de la dirección de su partido aunque formalmente no rompe con él y anuncia que se presentará con más Madrid que es la plataforma creada por la actual alcaldesa también candidata Manuela Carmena Javier Casal qué tal buenos días

al buenos días aunque la idea de utilizar las mismas siglas rondaba desde hace meses la cabeza de Errejón la carta conjunta firmada con Carmina abre otra grieta en Podemos en Madrid también a nivel nacional Errejón que no abandona Podemos quiere confluir con el resto de fuerzas de izquierda en una decisión que anunció tan sólo una hora antes a la dirección de su propio partido Carmena habla a las doce y media de momento tenemos ya la satisfacción de su portavoz municipal que es Rita Maestre

la noticia que se ha presentado hoy pues me pareció una noticia fantástica para la ciudad de Madrid para la Comunidad de Madrid creo

venció de momento de Ramón Espinar secretario general en Madrid silenció que no guardan en redes sociales otros diputados próximos Espinar e Iglesias au el sector anticapitalista que animan a moverse contra un proyecto lanzado desde arriba uno de los concejales críticos de Carmena habla de él Carmena hizo la carta llega cuando la integración de Podemos en la plataforma que Carmena no está resuelta a nivel nacional y con seis concejales de Podemos que están suspendidos por irse con la alcaldesa y renunciar aquí en la capital a participar en las primarias de su propia formación política

hace Javier los socialistas en particular los asturianos está muy de luto por el fallecimiento de senador Vicente Álvarez Areces que fue presidente del Principado y alcalde de Gijón que falleció esta madrugada de forma repentina en su donde a los setenta y cinco años en la capilla ardiente que se ha instalado en el tanatorio de Cabueñes encuentra nuestra compañera Paloma Llanos

ha vuelto a insistir en el mensaje que lanzó ayer dice que no le constan presiones del Banco Central Europeo al BBVA para forzar la salida de Ignacio González de la fundación de la entidad y que todo está en manos de la justicia importante

todos contra bullir contribuya hemos y en particular a las entidades financieras a tener una buena reputación a proteger la imagen del sector en su conjunto que ni y espero que esa sea la la línea que se siga por otra parte se trata de un tema que está residencia en la sede judicial en la sede penal y es ahí donde tiene que dilucidar las posibles responsabilidades

sigue tan complicadas son las labores que los plazos no dejan de prorrogarse ahora se acomete los trabajos para acceder a Julen con un pozo vertical semana excavar treinta metros de terreno para hacer un agujero de metro veinte de diámetro y cincuenta metros de profundidad después será el turno de la Brigada especilista en salvar centro minero de Asturias quién a mano excavará los metros para conectar ambos pozos el plazo de nuevo se habla de un mínimo de veinticuatro horas y hoy se cumplen cuatro días desde que Julen cayó este agujero profundo de más de cien metros en plomada

venta empresarios británicos entre ellos Norman Foster o el dueño de Marsans Spencer piden a May a Corbijn que apoye en otro referéndum sobre el Brexit dicen que el acuerdo rechazado ya no es una opción y que la prioridad es impedir que Reino Unido se estrella en una salida no