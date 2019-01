Escucha las noticias de las 13:00 (17/01/2019)

Voz 0605

00:22

primeras palabras de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena para decir que no hay ruptura que esto es una suma hay para recordarle que lo que quiere es que la ciudadanía tenga un mensaje claro que es este eso es lo que verdaderamente importa no que que la ciudadanía progresistas sepa claro que hay una alternativa una alternativa fuerte para como hemos dicho en la carta a cuidar la democracia no yo creo que hemos tenido una llamada de atención no el sentido de que hay que hay que trabajar hay que cuidar nuestra democracia sobre los problemas o no que pueda generar la decisión de Íñigo Errejón en Podemos Manuela Carmena recuerda y hace valer su independencia dice que la plataforma tiene los brazos abiertos y que las negociaciones con Errejón venían ya de lejos Rubio