Hora 14 (17/1/19)

Voz 1315 00:14 muy buenas tardes continúan las conversaciones el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos asegura que en esta emisora que están evaluando el informe que el Gobierno le remitió el pasado lunes tras el encuentro que la formación naranja y el Ejecutivo tuvieron la semana pasada Diego Ubis confirma que esta misma tarde se reúnen de nuevo las partes para seguir con esa evaluación ir resolviendo algunas dudas además Ubis adelanta también que durante esta semana ha habido conversaciones con el Gobierno sobre todo para intentar avanzar en la implante la acción de la gratuidad de cero a tres años así las cosas Ubis cree que el Ejecutivo al fin ha corregido su actitud

Voz 4 00:49 yo creo que el el Gobierno ha pasado de de llamar a la puerta de por lo menos de este grupo parlamentario una vez al año cuando cuando esos presupuestos pues a entender y a comprender que es necesario el diálogo constante que es necesaria pues la rendición de cuentas y que para que poder avanzar en nuevos acuerdos es necesario cumplir con lo que ya con lo que ya tiene establecido que ya lo que aquello algo que te habías comprometido

Voz 1315 01:14 si nos quedamos también con otros temas del día Diego García rápida respuesta las movilizaciones en los camelo

Voz 0496 01:20 el presidente ceniceros anuncia que Repsol se ha comprometido a mantener abierta la gasolinera de Villanueva de Cameros los vecinos del Camero Nuevo habían anunciado movilizaciones ante el anuncio del cierre de la estación lo que obligaba a esos vecinos a repostar en Nalda o incluso en Soria el presidente ha comunicado a los vecinos ya la plataforma os Cameros la decisión de la empresa lo que ha sido recibido con agrado la impulsora de esa plataforma asegura que es un triunfo de la movilización ciudadana inmaculadas

Voz 5 01:45 un triunfo de las personas de Cameros los candelabros que mañana no nos rebajamos a ninguna causa Tyson reímos a las atrocidades no nevando a unos cuantos reposando en la gasolinera para que bueno pues para que cediera que mantenemos este servicio

Voz 3 02:05 la Guardia Civil de una red delictiva

Voz 1315 02:07 ah por defraudar dos con siete millones de euros con falsas contrataciones y portabilidad es Telefónica

Voz 0496 02:12 se ha detenido a veintinueve personas tres de ellas en La Rioja por la comisión de seiscientos treinta y cuatro hechos delictivos se han intervenido diez vehículos más de dieciséis mil euros más de trescientos teléfonos móviles cuatrocientas veinticinco tarjetas SIM Isern han bloqueado treinta y cuatro cuentas bancarias las víctimas de la estafa se encuentran dispersas en cuarenta y ocho provincias de la geografía española

Voz 1315 02:33 también les contamos que la Hostelería Riojana insta a los bares y cafeterías afectados a legalizar la emisión de señales de televisión para emitir partidos de fútbol

Voz 0496 02:41 la organización empresarial advierte sobre las sanciones administrativas y procedimientos penales en los que se puede incurrir si los descodificadores no están debidamente regularizados hostelería de La Rioja de la FEHR pone a disposición del sector el asesoramiento de los servicios jurídicos

Voz 1315 02:55 también en la famosa con esto con los deportes Sergio Moreno qué nos cuentas buenas tardes

Voz 1906 02:59 hola Ana buenas tardes Gallego es el último ejemplo de cómo a cada futbolista le llega su oportunidad por caminos inesperados el delantero catalán ha pasado en cuatro años de jugar en Tercera División y conducir un camión a fichar por el Huesca de primera división todo a base de goles mucho esfuerzo claro le pasó al ex jugador de la Unión Deportiva Logroñés Manu García que pasó de no contar para el Eibar de Segunda división B a fichar por la Unión Deportiva Logroñés idea ahí a fichar por su a la vez subirla a Segunda B de Segunda B a Primera llegar incluso a disputar con su equipo la final de la Copa del Rey le pasó algo similar a vi a David de Paula ahora en el Barakaldo próximo rival de la Unión Deportiva Logroñés hablaremos hoy en SER Deportivos La Rioja con el extremo vasco para ver cómo llega al Barakaldo y para recordar como otras Marc claro once goles con la Unión Deportiva Logroñés dio el salto a la y a la élite al fichar poco después por el Austria de Viena indaga haremos en SER Deportivos La Rioja del camino andado por el Defensor riojano Álvaro Corral que con un trabajo constante en el Mirandés logró ascender a Segunda quedarse muchos años en el conjunto de Anduva para disfrutar del fútbol profesional ahora cuelga las botas Isabel hemos cómo afronta esta nueva etapa un SER Deportivos en el que charlaremos con Ander Vitoria ex del Barakaldo y ahora en la Unión Deportiva Logroñés un delantero que también busca un momento para dar el salto a la elite del fútbol español

Voz 1315 04:08 bueno pues con todo esto te escuchamos a partir de las tres y veinte y hasta las cuatro gracias Sergio gracias suena nos quedamos además en portada con la información de servicio y el tiempo con los espera para las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué nos cuentas buenas tardes buenas tardes cielos cubiertos este jueves aquí en La Rioja con precipitaciones débiles el general que irán remitiendo hacia el final de la tarde disminuyendo a la vez la nubosidad en la cota de nieve eso sí se queda en torno de los novecientos a los mil doscientos metros y es que las máximas podrán descender en la sierra un descenso localmente notable y en el resto cambiar poco hoy no quedamos con valores de nueve grados en Haro y Arnedo once en Calahorra y Logroño hilos docena Alfaro el viento es del norte en la sierra del noroeste en el valle mañana viernes tendremos intervalos de nubes medias y altas tendiendo a quedar cielo cubierto sin descartar precipitaciones débiles preferentemente se darán en La Rioja Alta hay de cara a la segunda mitad del día con una cota de nieve descenderá aún más nos quedaremos por encima de los seiscientos a los ochocientos metros y es que las temperaturas esperamos que también desciendan de forma ligera las mínimas y notable las máximas tendremos valores nocturnos esta próxima madrugada de tres bajo cero a cero grados con heladas débiles en el valle mas intensas en las sierras al amanecer y máximas que se quedarán aún más frías que hoy en los seis grados en Haro siete en Logroño ocho en Calahorra nueve en Arnedo y los diez en Alfaro viento del noroeste atenderá al suroeste la sierra soplará flojo en general

Voz 6 05:33 es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1315 05:37 en estos momentos los cielos están despejados si tenemos nueve grados en el centro de Logroño comienza así Hora catorce aquí en la Cadena Ser

Voz 7 05:45 sí

Voz 3 06:08 la huida de Ci de tu hogar

Voz 1315 06:16 y les estamos contando que continúan las conversaciones Diego García

Voz 0496 06:20 el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos asegura en esta emisora que están evaluando el informe que el Gobierno les remitió el pasado lunes tras el encuentro que la formación naranja y el Ejecutivo tuvieron la semana pasada Diego Ubis confirma que esta misma tarde se reúnen de nuevo las partes para seguir con esa evaluación ir resolviendo algunas dudas

Voz 4 06:36 estamos evaluando el informe que que no remitieron el lunes está previsto que que esta tarde tengamos una una reunión de evaluación de de dicho informe la idea es pues pues ir valorando lo que lo que hay contenido en él no estos es los aquí

Voz 9 06:50 dos que que estaban contemplados en esos

Voz 4 06:52 pero entre esos dos ejercicios presupuestarios pues ver en qué estado están qué dinero se ha gastado de lo que estaba comprometido cien planteando dudas sobre sobre ciertos aspectos que que te que tenemos que tenemos por lo menos por la parte Ciudadanos no el desarrollo de esa agenda digital proyectos están en marcha cuáles no cuáles se pueden desechado cuál es no intentar avanzar e intentar cumplir al máximo con los acuerdos que ya teníamos firmado

Voz 0496 07:17 además Ubis adelanta también que durante esta semana ha habido conversaciones con el Gobierno sobre todo para intentar avanzar en la implantación de la gratuidad de cero a tres años el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos señala que ahora sí hay datos sobre la mesa y por lo tanto están en condiciones de hablar sobre el mejor modelo posible

Voz 4 07:32 de lo que ha cambiado de de diciembre de perdón de septiembre que hacía el presidente ya anunció en el Debate de Estado de la Región ahora es que ahora parece que sí que hay un estudios sí que hay cifras de de donde nos movemos de de pues de datos de escolarización de datos de de módulos que que no es darían una orientación de que te que se puede cubrir por parte del Gobierno y ahora sí que estamos en condiciones de hablar sobre sobre cuál es el mejor modo de de llegar a la implantación de la gratuidad de cero a tres en nuestra Comunidad eh hay una por lo menos ya tenemos la cifra da una visión de cómo se puede cómo se puede establecer ya no saben solucionado parte de las dudas y problemas que nosotros veíamos pero todavía no tenemos ningún documento por escrito que avale lo conozca cuanto al Gobierno aunque lo que les hemos pedido ahora Ubis

Voz 0496 08:18 traslada al Gobierno que es necesario darle un rango de ley a la implantación de la gratuidad de cero a tres años además ciudadanos considera que los municipios entre dos mil y cinco mil habitantes esa implantación tiene que ser total

Voz 4 08:28 sí que es verdad que nosotros les hemos transmitido dos cosas que creemos que es necesario por parte del grupo parlamentario una que si quieren implantar la gratuidad de la educación de cero a tres creemos que hay que darle un rango mayor que tiene que tener una respaldo legislativo que creemos que es conveniente hacer un proyecto de ley o una proposición de ley sobre la viabilidad de cero a tres en nuestra región para que eso se queda implantado con rango con rango de ley dos pues que si el Gobierno quiere implantarlo pues en el último año de de Educación Infantil de dos a tres pues que nosotros consideramos que los municipios los municipios riojanos de entre dos mil y cinco mil habitantes esa implantación tiene que ser total o sea que que se beneficien sobre todo los pequeños municipios de nuestra comunidad o los municipios que más sufren la despoblación

Voz 1315 09:14 más asuntos el presidiendo ceniceros anuncia que Repsol se ha comprometido a mantener abierta la gasolinera de Villanueva de Cameros contra

Voz 0125 09:21 es el presidente ha mantenido contactos en las últimas horas con el director ejecutivo de movilidad de Repsol fruto de los cuales la empresa se ha comprometido a mantener operativa la gasolinera de Villanueva de Cameros la única que funciona en la zona del Cameron nuevo en un comunicado el Ejecutivo asegura que desde que tuvo conocimiento del posible cierre de la instalación el jefe de Ejecutivo entabló conversaciones con responsables de Repsol de las que ha conseguido arrancar ese compromiso algo que abra agradecen los vecinos de la zona Inma Sáenz

Voz 5 09:48 queremos agradecer a los vecinos dados a las de los vecinos de Cameros son las personas que viven aquí tenemos aquí que somos los que desde que vimos ayer el cartel pues nos pusimos en marcha el bueno pues además una manera solidaria ahí de una manera en generacional para pensar en cosas de que procurar evitar ese cierre de el servicio comida tan importantes además de un puesto de trabajo que vamos a defender con uñas siguientes siempre porque un puesto de trabajo en Cameros no se puede perder de ninguna de las maneras menos el de la gasolinera de Villanueva que tanto bien nos hace a muchísimas personas

Voz 0125 10:31 cuanto hola con todo advierten de que seguirán reivindicando que además la estación permanezca abierta durante los fines de semana

Voz 5 10:38 la gasolinera no sólo se abra entre semana sino que tenga un horario también semana y los festivos que es cuando precisamente más gente viene a la zona en concreto pues en los imagínate en Semana Santa se cierra a las cinco días tenemos demandando desde hace años este mantenga abierta los festivos dos señores semana así que seguiremos con nuestra reivindicación

Voz 1315 11:00 también les contamos que el Gobierno regional y la Fundación eh guía Careaga pondrán en marcha un observatorio de la realidad social que pretende aportar una respuesta más rápida y precisa a las necesidades sociales del Consejo

Voz 0496 11:12 lo Conrado Escobar señala que el observatorio será una herramienta de prevención social que servirá para adaptar las políticas sociales a una realidad cada vez más cambiante para que el Gobierno pueda practicar y anticipar problemas si detectar antes las dificultades y por lo tanto para dar una respuesta más rápida más precisa el consejero destaca que este observatorio supondrá un proceso de mejora continua que va a servir para implantar un nuevo modelo social

Voz 2 11:33 un modelo social preventivo un modelo social comunitario y un modelo social cada vez más familiar justificar la importancia de que tiene que ser esas tres premisas preventivo comunitario familiar porque de esa manera conseguiremos superar un modelo pues Se marcado de una manera muy decidida por lo que es el concepto asistencial concierto paliativo concepto más relativo más reactivo y consiguientemente el objetivo que último que nos anima a todos pues es un una sociedad más inclusiva más incluyente

Voz 0496 12:14 Escobar asegura que el ocho por ciento de la población riojana es atendida por los servicios sociales de primer nivel además un tres por ciento acude a una atención más especializada allí en su mayoría son personas mayores que acuden por varios motivos como carencias materiales por situaciones de dependencia también y esto es una novedad importante según el consejero por cuestiones vinculadas a relaciones familiares o emocionales

Voz 2 12:35 aparecen preocupaciones inquietudes más vinculadas a las relaciones familiares a las necesidades emocionales esto algo que está muy asociado a ese programa que habíamos anunciado que puesta hemos puesto en marcha la prevención de la soledad es decir una vez cubiertas las necesidades materiales una vez cubiertas las necesidades de servicios especializados dependencia aflora este tipo perfil de NC Cidade sociales que pueden llegar a ser realmente delicados y graves Ike tenemos la obligación también que poder trabajar y también les contamos que

Voz 1315 13:16 la bodega cunde compre el castillo de Davalillo por setenta mil euros sí

Voz 0125 13:19 qué ocurre ahora con la bodega con ella se ha hecho con esa propiedad de El Castillo pero al estar considerado como patrimonio histórico las Administraciones públicas disponen de un plazo de seis meses para reclamarlo en las mismas condiciones el alcalde de San Asensio Juan Francisco Blanco señala que es una opción que ya están barajando desde el municipio

Voz 10 13:37 y es es es una de las opciones que podría podríamos tener ahí es es una de las opciones que pródigo que que que ha vemos pues los servicios la las jurídicos Nos Nos habilitan esa opción sería algo que los que tendríamos que valorar junto con los vecinos con la opinión de los vecinos de todo

Voz 0125 14:05 la bodega también se ha pronunciado une asegura que el objetivo rehabilitar una pieza del patrimonio histórico siguiendo siempre las directrices de la consejería de Desarrollo Económico y el Consejo Superior de patrimonio cultural histórico y artístico María Urrutia es la directora de marketing de la bodega

Voz 11 14:21 el objetivo es desarrollar un importante proyecto de enoturismo entorno al castillo de Davalillo nuestro propósito es rehabilitarlo esta joya del patrimonio siguiendo siempre las directrices de las diferentes administraciones de la Comunidad trabajando conjuntamente con ellas en come queremos amigo Castillo El público y recuperar para el disfrute de todos queremos proteger y mejorar el entorno natural Miengo especial acento en la preservación del paisaje ya un bar en El arte cultura Vima tradiciones convirtiéndolo en icono del turismo de la zona

Voz 1315 14:59 así llegamos a las dos y veinte

Voz 1315 15:41 dentro de los asuntos municipales comenzamos hablando de emprendimiento y empleo

Voz 0125 15:45 sí porque la alcaldesa de Logroño y el consejero de Educación han visitado hoy a los quince participantes del proyecto acelerador de Logroño que se desarrolla hasta el verano en el centro de emprendimiento e innovación social se trabaja en sesiones individuales y grupales una vez identificadas las necesidades de cada participante se elabora un plan de trabajo con los objetivos y actividades para alcanzarlos Alberto Galiana

Voz 0879 16:06 pero es un proyecto que llevamos ya trabajando más de un año en el ya está dando sus resultados con una hacer una inserción laboral muy alta cercana al ochenta por ciento y que yo creo que obedece a un nuevo marco de un mercado laboral en el sentido de que afortunadamente La Rioja antes de encarar unas cifras más bajas de desempleo inferiores salir eh espera confiamos te lo largo de este ejercicio del año dos mil doscientos nueve rompamos la barrera del diez por lo tanto pues cada vez hay que afrontar el tema del desempleo las políticas activas desde el punto de vista novenos ir acelerados empleo tienen ese punto de vista novedoso cuál es el principal el principal es un acompañamiento a los desempleados y no solamente desde el punto de vista de la formación que también sino también desde el punto de vista de la reconstrucción psicológica pide el acompañamiento en las herramientas para hacer entrevistas de trabajo el para poder acercarse de una manera eficaz a una empresa un entrevistador

Voz 0125 17:06 según Gamarra Se trata de abordar la mejora de la empleabilidad fomentando equipos comprometidos y pro activos frente a un mercado laboral en transformación la alcaldesa ha destacado por cierto los buenos datos de empleo en la ciudad con una bajada del desempleo del siete coma seis por ciento en dos mil dieciocho

Voz 0277 17:21 es sin duda alguna muy positiva Nos marca que tenemos que seguir trabajando para conseguir como bien decía el consejero que el se reduzca todavía más esas cifras y sobre todo más oportunidades en el mercado en el mercado laboral lo importante y lo interesante de esta acelerador a que de manera conjunta al Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja impulsamos es que desde eh los itinerarios individualizados lo que plantea es el trabajo en red sin duda alguna el mercado laboral hoy por hoy es muy distinto al que había hace unos años y lo que necesita es personas preparadas para adaptarse a los constantes cambios personas además que tengan esa motivación es entre comillas entrenamiento casi personal desde el punto de vista de también de las cuál de las cualificaciones de las actitudes para poder encontrar un puesto de trabajo

Voz 1315 18:12 el grupo municipal de Ciudadanos en el Consistorio logroñés afirma que el transporte público de Logroño en no es cien por cien accesible Diogo Sacristán

Voz 14 18:20 el portavoz de la formación naranja Julián San Martín ha asegurado que si bien es cierto que el año pasado se solucionó la accesibilidad de cinco paradas que por fin se alinearon a las aceras la ciudad sigue sin ser totalmente accesible

Voz 15 18:31 los hombres que una persona mayor compra sirio aquí besos equipos cuatro repito de que debemos bueno o una persona erróneas pues simplemente con muletas las imágenes salvo diga su bajo debido a dos porque porque se ajusta dos mil diecisiete cómodo les interesa también Pablo Crespo uno dos un trece reparar diecisiete todos los accesos Pablo Ruz del Ministerio ya que si eso es mejor

Voz 14 19:23 el portavoz del grupo municipal recuerda la alcaldesa de Logroño que sigue con el diez por ciento de las paradas de autobuses sin cumplir la ley en materia de accesibilidad algo que Ciudadanos lleva reclamando desde hace un año y medio

Voz 15 19:35 todas así si posibles posible anemia a la era para calzado bueno pues la propia día veinte por mira yo soy pitos secreto pontificio vivos ponerlo poner por el color amarillo el está claro cinco la repercusiones ver si todavía tenemos un diez por ciento para autobuses

Voz 1315 20:08 más asuntos de carácter político el Grupo Socialista presenta una proposición de ley que pretende garantizar la universalidad y la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil Concha Andreu

Voz 16 20:18 esta proposición de Ley también incluye un estudio de la situación actual en la que se encuentra esta fase de la educación infantil este primer ciclo en La Rioja porque así con estos datos podemos aplicar realmente una ley que beneficiará a todos a todos los riojanos y lo hacemos por responsabilidad porque después del arrebato que sufrió el Gobierno de ceniceros retirando el el proyecto de ley de Presupuestos no queriendo ni debatirlo con ese arrebato sacó de repente una ley urgente para de lectura única en la que incluía una proposición no una un proyecto de ley de educación de cero a tres años también la incluía con dos frases una norma que va a influir tantísimo en la sociedad riojana es imposible de ventilar la con dos frases

Voz 0125 21:06 por otro lado el consejero de Fomento tras analizar los presupuestos del Estado en las cuestiones relacionadas con su departamento ha advertido de la caída de la inversión prevista que compromete seriamente el inicio y el desarrollo ha dicho de obras muy necesarias para La Rioja Carlos Cuevas

Voz 0703 21:20 la media de crecimiento de las comunidades autónomas es de un veinte por ciento sin embargo esos mismos presupuestos que prevén que las comunidades autónomas crezcan un veinte por ciento de la inversión prevén un cuarenta y cinco por ciento menos de presupuesto para las infraestructuras en nuestra comunidad autónoma por eso estos presupuestos todavía son más intolerables todavía nos hacen sentir más indignación más decepción con el trato que da el Gobierno del señor Sánchez a La Rioja

Voz 1315 21:53 más asuntos el diez de la publicidad reivindicará el valor de la creatividad como un elemento de transformación social y cultural esta iniciativa del Gobierno de La Rioja ya crear está enmarcada en un convenio anual de colaboración que busca sensibilizar sobre la importancia de la creatividad en la sociedad riojana Begoña Martínez es la consejera de Presidencia

Voz 17 22:11 es una gran oportunidad para desde luego reivindicar y defender el papel de la creatividad publicitaria pues como un elemento transformador económico social y cultural desde luego entendemos que haya mayor creatividad hay más innovación y por lo tanto más desarrollo y más economía para nuestra Comunidad autónoma en ese sentido quería decir es que entendemos la creatividad pues como un factor de competitividad que permite abrir también nuevas oportunidades tanto la sociedad como las diferentes empresas y que desde luego es vital para todo el tejido económico de nuestra comunidad autónoma

Voz 1315 22:47 mientras la presidenta de la Asociación a crear las empresas de la comunicación afirma que este día es importante para el sector para llamar la atención de la sociedad sobre la importancia de usar la comunicación el marketing la publicidad y el diseño

Voz 18 22:59 el sector de las agencias de publicidad y comunicación no sirve para llamar la atención de la sociedad en general y de ir de las instituciones y las empresas en particular sobre la importancia de utilizar la comunicación el marketing la publicidad y el diseño para cumplir los objetivos entendemos que la esas disciplinas son medios para conseguir los fines que nos proponemos no sirve también para poner en común las experiencias y las diferentes visiones de ver ver el de entender el mundo de la publicidad por parte de los diferentes profesionales para celebrar sobre todo lo que los que no Sunde porque es eso también lo que nos hace crecer y crecer nuestra actividad

Voz 1315 23:52 Nos despedimos con la voz al han escuchado también en Hoy por hoy de Ángeles toledano porque estará esta misma tarde a las ocho en un concierto previo a los Jueves Flamencos en Bodegas Ontañón así les damos las buenas tardes