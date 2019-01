Escucha las noticias de las 16:00 (17/01/2019)

Voz 0019

00:22

Prado si lo confirman los colaboradores de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuya retirada política es firme acompañará mañana Rajoy en el arranque de la convención la foto no deja de ser cuanto menos curiosa quién compitió con Casado por la presidencia del PP perdió hoy decidió marcharse estará mañana en el cónclave de los populares junto al ex presidente Rajoy el PP afronta la Convención de este fin de semana como el punto de partida de una nueva etapa en la que se quiere reivindicar y revitalizar el centro derecha así lo expresa casado en esa carta enviada a los militantes en la que presenta al PP como la apuesta por la moderación frente a las propuestas abruptas que quieren romper el espacio político en ese sentido defiende las alianzas con otros partidos siempre que sean dice positivas y constructivas