Voz 0313

00:00

hay bastante más no sentimos como un estorbo dice su autora pero cargamos con los problemas de conciliación en la inmensa mayoría de empresas y familias de este país representamos añade representamos los mayores de sesenta y cinco años el veinte por ciento de la población pero pero hay diputados o diputadas con esa edad sufrimos esto es muy llamativo sufrimos educadísimo y eso que es estarán preguntando muchos pues ser discriminado o estigmatizado por el simple hecho de ser mayor edad mismo la lista de agravios sería bastante más larga pero casi que voy directamente a la conclusión esto hay que algunos han llamado rebelión las arrugas yo creo que no se va a arreglar sólo con dinero por ejemplo con esa paga o o paguita que sea anunciado hoy de de trece euros que ha anunciado el Gobierno para compensar la subida de los precios no eso de verdad tiene que ver con un cambio mucho más profundo de reivindicar para los mayores un espacio que no tienen adjudicado pero que quieren conquistar y que seguramente merecen y a lo mejor hay que empezar por el lenguaje por las palabras así que en qué quedamos España no es país para viejos o no es país para mayores no es lo mismo bienvenidos a La Ventana