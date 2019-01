Voz 1410

01:18

eso es lo que verdaderamente importa no que que la ciudadanía progresista sepa claro que hay una alternativa una alternativa fuerte para como hemos dicho en la carta a cuidar la democracia no yo creo que hemos tenido una llamada de atención no el sentido de que hay que hay que trabajar hay que cuidar nuestra democracia